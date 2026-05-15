Președintele Nicușor Dan a explicat că România are deja un buget aprobat pentru anul 2026 și există un acord politic pentru a nu interveni asupra acestuia. Din acest motiv, chiar dacă propunerea privind reducerea TVA este considerată utilă, implementarea ei imediată nu pare realistă.

Nicușor Dan a precizat că își dorește ca bugetul pentru 2027 să fie adoptat încă din toamna acestui an, astfel încât să existe stabilitate financiară și predictibilitate pentru economie. El a spus că orice idee poate fi analizată în acel moment, însă nu vrea să creeze așteptări care nu pot fi susținute.

Șeful statului a arătat că discuțiile cu partidele politice merg în această direcție și că este important ca măsurile fiscale să fie gândite într-un cadru clar, fără promisiuni care nu pot fi respectate.

Declarațiile vin după ce liderul UDMR, Kelemen Hunor, a comentat datele publicate de Institutul Național de Statistică, care arată că rata anuală a inflației a ajuns în aprilie 2026 la 10,7%.

Acesta a susținut că actualul nivel al inflației este influențat în principal de contextul internațional și de războiul din Orientul Mijlociu, nu de măsurile luate de Guvernul României. Potrivit lui, scumpirea carburanților se transmite rapid în economie și se regăsește în prețul produselor și al serviciilor.

Kelemen Hunor a explicat că, fără presiunea generată de conflictul din regiune, inflația ar fi fost la un nivel mult mai redus, estimat între 6 și 7%.

El a insistat că această situație trebuie analizată realist și că soluțiile trebuie construite plecând de la cauzele reale ale scumpirilor.

„Se văd efectele războiului din Orientul Mijlociu pe energie, fiindcă trebuie să recunoaștem că această inflație, în acest moment, nu este creată, generată de Guvernul României, ci este o chestiune regională. Noi, din acest punct de vedere, vrem, nu vrem, prețul motorinei, prețul benzinei, deja este în prețul serviciilor și în prețul produselor. Când avem o conjunctură atât de dificilă, sigur că putem analiza ce se poate face și trebuie să analizăm ce se poate face, dar nu trebuie să nu spunem lucrurilor pe nume. Această inflație, în primul rând, a fost creată de războiul din Orientul Mijlociu. Altfel, eram undeva la 6-7%”, a spus Kelemen Hunor la Parlament.

Întrebat despre posibilitatea creșterii TVA ca măsură de redresare economică, Kelemen Hunor a exclus această variantă. El a spus că nu ar merge în direcția majorării taxelor, ci dimpotrivă, ar prefera o reducere a TVA.

Potrivit liderului UDMR, o astfel de măsură ar putea ajuta economia și ar face România mai atractivă pentru investitorii care își mută activitatea din Asia spre Europa. El a subliniat că apropierea lanțurilor de producție de piața europeană reprezintă o oportunitate importantă pentru țară.

Kelemen Hunor a mai spus că fără locuri de muncă și fără o economie funcțională nu poate exista o soluție reală pentru problemele actuale. În opinia sa, nu există o rezolvare rapidă sau simplă, iar statul trebuie să lucreze atât la atragerea investițiilor, cât și la reducerea propriilor cheltuieli.

Discuția despre TVA apare într-un moment sensibil pentru economia României, marcat de inflație ridicată, presiuni asupra consumului și încetinirea creșterii economice.