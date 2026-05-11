Președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat, după discuțiile purtate la Parlament cu liderul PSD Sorin Grindeanu, că susține refacerea coaliției de guvernare, considerând că aceasta este singura formulă care poate oferi stabilitate, cel puțin pentru o perioadă scurtă.

Kelemen Hunor a explicat că nu vede în acest moment o formulă politică solidă care să poată funcționa până în 2028 și consideră că, dacă nu se poate ajunge la o soluție pe termen lung, atunci trebuie gestionată situația etapă cu etapă.

El a precizat clar că nu a discutat despre un premier tehnocrat și nici despre un guvern tehnocrat, spunând că nu are o soluție magică pentru actualul blocaj politic.

Potrivit liderului UDMR, în actualul context politic, reconstrucția unei majorități funcționale rămâne cea mai realistă opțiune.

„Eu doresc refacerea coaliţiei, fiindcă, în acest moment, este singura variantă prin care, cel mai puţin pentru o perioadă scurtă de timp, poţi să faci ceva. Fiindcă eu, în acest moment, nu cred că vom găsi o formulă, sau e greu de găsit o formulă cu care poţi să mergi până în 2028. Am spus, dacă nu reuşim, atunci trebuie să mergem etapă din etapă”, a arătat preşedintele UDMR.

Întrebat despre posibilitatea ca Ilie Bolojan să fie desemnat din nou premier, Kelemen Hunor a spus că problema trebuie analizată din punct de vedere constituțional și logic.

Acesta a atras atenția că Guvernul a fost demis cu 281 de voturi și a ridicat întrebarea cum ar putea fi obținute imediat 233 de voturi pentru reinstalarea aceluiași premier sau a aceluiași Executiv.

Liderul UDMR a subliniat că nu este doar o discuție politică, ci una care ține de Constituție și de coerența procesului parlamentar.

„Nu vreau să mă bag eu în această discuţie, că nu e o discuţie politică, acum, haide să fim serioşi. E o discuţie din punct de vedere constituţional, şi asta trebuie văzut, dacă se poate, sau nu, că a fost dat acest guvern, dat jos cu 281 de voturi. A doua zi, de unde să ai 233 de voturi pentru a pune la loc acelaşi guvern, sau acelaşi premier? Deci, din acest punct de vedere, există o problemă logică şi constituţională”, a subliniat Kelemen Hunor.

În opinia sa, președintele României are acum un rol esențial, deoarece nominalizarea viitorului premier îi aparține exclusiv.

Kelemen Hunor a arătat că, indiferent de calculele partidelor, președintele va fi cel care va decide pe cine desemnează pentru formarea unui nou guvern.

„El va nominaliza pe cineva să formeze un guvern, indiferent ce credem noi, ce spunem noi”, a completat el.

Președintele UDMR a spus că și-ar dori ca România să aibă un nou guvern până la sfârșitul lunii mai sau cel târziu la începutul lunii iunie.

Motivul principal este legat de jaloanele din PNRR care trebuie aprobate prin Guvern și Parlament. În lipsa unui Executiv funcțional, există riscul pierderii unor sume importante din fondurile europene.

Kelemen Hunor a exclus scenariul alegerilor anticipate, chiar dacă a recunoscut că acestea sunt posibile din punct de vedere constituțional.

El a declarat că nu crede că România va ajunge într-o astfel de situație și că există șanse reale pentru formarea unui nou guvern.

„Eu cred că vom reuşi să avem un guvern”, a spus Kelemen Hunor.

Despre discuţiile cu liderul PSD, Kelemen Hunor a spus că „am analizat situaţia în care ne aflăm şi problemele cu care ne confruntăm şi dacă se poate ajunge la o formulă să se refacă coaliţia”.

„Nu am intrat în detalii, fiindcă nu a fost o discuţie formală, dar astfel de discuţii vor exista în continuare între liderii politici şi trebuie să existe astfel de discuţii. Tot timpul există consultări, există discuţii cu liderii de partide, între partide, probabil că şi preşedintele va discuta. Acum, sigur, Summitul B9, dar asta nu înseamnă că nu există discuţii”, a mai declarat Kelemen Hunor.

În paralel, prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a comentat posibilitatea formării unui guvern minoritar alcătuit din PSD și UDMR.

Deși liberalii continuă să respingă o nouă colaborare directă cu PSD, mai ales după moțiunea de cenzură depusă împreună cu formațiunile suveraniste, Ciucu nu a exclus total varianta susținerii parlamentare pentru un astfel de Executiv.

El a spus că totul depinde de evoluția situației politice și a insistat că cei care au contribuit la căderea Guvernului Bolojan trebuie să își asume și responsabilitatea formării noului guvern.

Potrivit liderului liberal, dacă PSD nu își asumă guvernarea după ce a contribuit la demiterea Cabinetului, iar alte variante nu există, PNL nu va fugi de responsabilitate.

Ciucu a subliniat că, atunci când răstorni un guvern, trebuie să ai și o soluție pentru ceea ce urmează, nu doar votul împotriva Executivului existent.