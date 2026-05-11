Președintele Nicușor Dan urmează să convoace partidele parlamentare la consultări oficiale privind formarea noului Guvern, la finalul acestei săptămâni, cel mai probabil joi sau vineri, potrivit unor surse oficiale. Discuțiile vor avea loc după Summitul B9 organizat miercuri la Palatul Cotroceni.

Potrivit informațiilor apărute pe surse, desemnarea unui nou premier nu ar urma să fie făcută imediat. Șeful statului ar putea convoca și o nouă rundă de negocieri cu formațiunile parlamentare, astfel că nominalizarea viitorului prim-ministru ar putea avea loc abia spre finalul lunii mai.

La nivel politic sunt analizate mai multe scenarii pentru viitorul Executiv, de la un guvern politic susținut de o majoritate parlamentară până la formule de guvern minoritar sau tehnocrat.

Sursele citate susțin că Nicușor Dan va impune mai multe condiții viitorului Guvern, principalele teme fiind legate de reforme economice, disciplina fiscală și respectarea țintelor de deficit bugetar.

De altfel, președintele declara recent că noul Executiv trebuie să pregătească încă din această toamnă proiectul de buget pentru anul 2027, într-un context economic complicat și cu presiuni tot mai mari asupra finanțelor publice.

În paralel cu negocierile de la Cotroceni, liderii politici transmit deja semnale ferme privind viitoarele alianțe. Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că liberalii exclud o nouă coaliție cu PSD.

„PNL nu mai face coaliție cu PSD. Deși văd încercări prin media. Decizia este fermă. Așteptăm soluțiile de la cei care au declanșat această criză. O să stabilească conducerea partidului ce vom susține.

Așteptam propunerea și să vedem care este mandatul. Dacă prioritățile se pliază pe ce a vrut PNL, atunci vom discuta.”, a afirmat acesta.

Liberalul a spus însă că nu exclude complet posibilitatea unor discuții punctuale între reprezentanți ai partidului și liderii PSD.

„Poate exista acest scenariu. Daca sunt alții cu altă viziune asta este, nu avem ce să facem. BPN a luat decizia. Nu există dubii. S-a votat mergerea în opoziție, deci nu se va reveni, nu văd de ce. Să tot revenim și să confirmăm, atunci nu mai are sens statutul partidului”, a mai declarat președintele Senatului.

Mircea Abrudean a insistat că o nouă colaborare între PNL și PSD este exclusă în acest moment și a catalogat speculațiile privind o eventuală împăcare drept ofensatoare pentru partid.

„Orice fel de referire la acest scenariu e o jignire la adresa PNL. Avem decizia clară. Nu mai facem coaliție cu PSD.

Nu cred că se mai poate discuta despre o colaborare între partide. Dacă nu au soluție și își asumă asta, atunci mai discutăm ce vom face”, a spus acesta.

Liderul liberalilor a comentat și posibilitatea instalării unui premier tehnocrat, susținând că o astfel de formulă ar funcționa dificil într-un executiv format din miniștri politici.

„Nu s-a discutat deocamdată ce vom face. Vedem soluțiile, propunerile. S-a demonstrat că unul tehnocrat gestionează greu, cu miniștrii politici. Nu are autoritate. Poate fi soluție de moment pentru a depăși o criză, dar nu va debloca situația. PNL nu a discutat propunerea altui premier, doar Ilie Bolojan”, a precizat Abrudean.

Președintele Senatului a vorbit și despre reacțiile din mediul online după demiterea premierului Ilie Bolojan, în contextul în care lideri PSD au comparat mobilizarea de pe rețelele sociale cu fenomenul creat în jurul lui Călin Georgescu.