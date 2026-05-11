Reconfigurare politică la București. Pe fondul instabilității politice și al negocierilor permanente pentru majorități parlamentare funcționale, în spațiul public apar frecvent analize și scenarii privind posibile repoziționări ale principalelor partide. În acest context sunt menționate tot mai des partidele PNL și USR, în discuții informale despre potențiale formule de colaborare politică, notează jurnalistul Dan Andronic într-o opinie publicată pe evz.ro.

”Informațiile și mișcările care circulă în ultimele zile prin laboratoarele politice din Modrogan ar trebui să pună pe jar orice observator atent al scenei publice. Se coace ceva. Și nu e vorba de o poveste, doar de o simplă remaniere sau de o schimbare de discurs. Sursele mele spun că suntem în fața unui plan articulat, un soi de „blitzkrieg” politic gândit de Ilie Bolojan&Co. Pentru propria supraviețuire politică și transformarea PNL într-un partid progresist. O anexă a USR. Dar atenție! Miza nu este doar guvernarea. Miza reală este capul lui Nicușor Dan, care vrea să propună un premier deloc pe placul PNL și USR”, notează acesta.

Potrivit acestor scenarii vehiculate în mediile politice, o parte a conducerii liberale ar explora variante de consolidare a relației cu USR, în încercarea de a reduce dependența de sprijinul PSD în eventuale formule guvernamentale viitoare. În acest context, se discută inclusiv ipoteze radicale, precum forțarea unor alegeri anticipate, însă acestea rămân la nivel de speculație politică și nu au fost asumate oficial de partidele implicate.

Strategia atribuită acestor discuții ar urmări obținerea unei majorități mai stabile pentru dreapta politică, estimată teoretic de susținătorii acestui scenariu la un interval de 30–35%, suficient pentru a repoziționa raporturile de forță din Parlament. În același timp, se vorbește despre o posibilă erodare a PSD sub praguri simbolice, însă aceste evaluări rămân strict interpretări politice, nu realități confirmate electoral.

”Planul pare desprins din manualele de combinatorică politică ale anilor ’90. Bolojan vrea să rupă pisica: respingerea a două propuneri de prim-ministru și provocarea alegerilor anticipate. O mișcare prin care vrea să forțeze o alianță politico-ideologică cu USR. Scopul? Demonizarea lui Nicușor Dan și a PSD, deveniți aliați în viziunea lui Moise de Bihor. Obiectivul alianței PNL-USR: un scor de 30-35% care să le permită liberalilor să respire fără masca de oxigen de la PSD. Mai mult, se dorește împingerea social-democraților sub pragul psihologic de 20%, transformându-l într-un partid de buzunar. Până aici, sună a strategie politică, chiar dacă cinică”, continuă jurnalistul Dan Andronic.

Un alt element central al acestor scenarii este relația dintre majoritatea parlamentară și instituția prezidențială. În unele interpretări politice, președintele Nicușor Dan este descris ca un actor cu o abordare strict constituțională și tehnică asupra deciziei politice, ceea ce ar putea genera fricțiuni cu anumite direcții de guvernare mai ambițioase sau reformiste.

”De ce este Nicușor Dan ținta finală a acestui mecanism? Simplu. Pentru laboratoarele politice, Nicușor Dan a devenit „prea complicat”. Este un președinte care s-a transformat în garantul unei ordini pe care unii n-o suportă. Este un Președinte care nu intră în „combinații”, care nu dă telefoane pentru numiri. Care spre disperarea multora, aplică logica rece a Constituției acolo unde alții vor „flexibilitate”. Pentru grupul de presiune din jurul lui Bolojan, Nicușor Dan a devenit un partener „imposibil”. Este pro-SUA, ceea ce irită cercurile progresiste de la Bruxelles. Reacția Laurei Codruța Kovesi este un semnal clar: Nicușor Dan este prea independent, prea calculat și, mai ales, are o legitimitate care umbrește ambițiile oricărui premier”, mai spune acesta.

Dincolo de retorica intensă și interpretările din culisele politice, miza principală rămâne configurarea unei formule de guvernare stabile. Toate partidele implicate se confruntă cu presiunea de a livra rezultate într-un context economic și social complicat, iar negocierile actuale par să reflecte mai degrabă o luptă pentru influență decât o confruntare instituțională directă.

”Sursele mele spun că în discuțiile purtate de Ilie Bolojan cu liderii PNL și USR, noul Parlament ar urma să declanșeze procedura de suspendare. Motivul? Vor invoca „blocajul instituțional” și refuzul Președintelui de a accepta anumite reforme radicale impuse de noul binom PNL-USR. Este uluitor să vezi cum, în loc să folosească stabilitatea oferită de un Președinte deloc dispus să fie președinte-jucător, strategii de partid vor să arunce țara în haosul unui referendum de demitere. Nicușor Dan a preluat o țară obosită de scandaluri și a adus un stil de leadership bazat pe date și sobrietate, iar acum „băieții deștepți” vor să-i aplice ghilotina politică”, arată Dan Andronic.

Deși retorica din jurul acestor discuții este intensă, tabloul politic rămâne fluid. Eventualele alianțe, conflicte sau repoziționări depind de evoluțiile viitoare din Parlament și de capacitatea partidelor de a construi majorități funcționale.

În acest moment, ceea ce se conturează este mai degrabă o perioadă de testare a limitelor și a posibilelor coaliții, decât un plan politic finalizat sau o confruntare instituțională inevitabilă.

”Întrebarea pe care mi-o pun și pe care v-o pun este: va accepta restul societății care l-a trimis pe Nicușor Dan la Cotroceni acest joc murdar? Poate PNL-ul lui Bolojan să riște totul pentru a scăpa de singurul om care chiar vrea să reformeze sistemul din interior? Dacă acest plan trece de faza discuțiilor de culise, Nicușor Dan se va confrunta cu cea mai mare provocare a carierei sale. Dar, din ce am văzut până acum, „omul cifrelor” nu se sperie de amenințări”, mai spune jurnalistul Dan Andronic.

