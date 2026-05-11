Invitat duminică seară la Antena 3 CNN, Crin Antonescu a lansat acuzații dure la adresa taberei lui Ilie Bolojan, în contextul negocierilor pentru formarea viitorului Guvern. Fostul lider liberal susține că discuțiile din aceste zile nu au ca obiectiv real stabilirea unei formule stabile de guvernare, ci menținerea controlului asupra centrelor de putere.

Potrivit lui Antonescu, gruparea apropiată de Ilie Bolojan ar încerca să limiteze influența președintelui Nicușor Dan și să îl transforme într-un lider cu rol mai degrabă simbolic, fără control real asupra deciziilor importante.

„Vor să pună o presiune maximă asupra lui Nicușor Dan, până acolo încât să și-l dorească un fel de monarh constituțional – să desfacă șampanie la ocazii, iar toate deciziile, marile contracte, marile decizii de politică economică să le aparțină în exclusivitate”, a declarat Crin Antonescu.

Fostul lider PNL consideră că în spatele negocierilor oficiale există o luptă pentru controlul viitorului Executiv și al marilor decizii economice, într-un moment în care scena politică traversează una dintre cele mai tensionate perioade din ultimii ani.

Crin Antonescu: „Eu cred că domnul Bolojan are treburi de făcut la putere”

Crin Antonescu a respins și ideea potrivit căreia tabăra lui Ilie Bolojan ar lua în calcul o trecere reală în opoziție. În opinia sa, mesajele privind retragerea de la guvernare reprezintă doar o strategie de negociere și de presiune politică.

„Eu sunt convins că domnul Bolojan și susținătorii săi știu foarte bine că le este necesar să rămână la putere. Toată parada asta – mergem în opoziție, facem opoziție – nu, nu, nu. Eu nu cred în ea. Eu cred că domnul Bolojan are treburi de făcut la putere. El este un om care în toată cariera politică a fost la putere”, a afirmat Antonescu.

Fostul lider liberal a descris și scenariul politic pe care îl atribuie susținătorilor lui Bolojan. Potrivit acestuia, ar exista intenția de a susține desemnarea lui Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, însă fără o formulă de guvernare care să includă AUR.

În varianta descrisă de Antonescu, dacă noua majoritate nu s-ar putea forma, Executivul ar cădea, iar ulterior Ilie Bolojan ar reveni în prim-plan ca soluție pentru conducerea Guvernului.

Crin Antonescu a avertizat și asupra direcției în care s-ar putea îndrepta PNL în perioada următoare.

„Dacă partidul se duce în acea direcție, va lua alegătorii USR-ului, va împărți cu USR-ul, iar oameni ca mine, câți mai erau alegători ai PNL-ului, vom căuta altceva”, a mai spus fostul lider liberal.

Consultările pentru desemnarea viitorului premier vor continua spre finalul săptămânii, după summitul B9 organizat la București. Liderii politici folosesc această perioadă pentru negocieri informale și pentru stabilirea unei formule de majoritate parlamentară.

Potrivit informațiilor din zona politică, președintele Nicușor Dan ar urma să reia discuțiile cu liderii fostei coaliții de guvernare după încheierea reuniunii internaționale de la Palatul Cotroceni.

În paralel, în spatele ușilor închise au loc negocieri importante între principalele partide parlamentare, în încercarea de a evita o criză politică prelungită și de a contura o nouă formulă guvernamentală.

România găzduiește pe 13 mai summitul în format București 9 (B9+), reuniune dedicată securității Flancului Estic al NATO. Evenimentul are loc într-un context regional tensionat, marcat de războiul din Ucraina și de discuțiile privind consolidarea securității europene.

La București sunt așteptați mai mulți lideri internaționali importanți, printre care și Volodimir Zelenski, precum și Alexander Stubb.

La Palatul Cotroceni vor participa și Gitanas Nausėda, Alar Karis, Petr Pavel, Edgars Rinkēvičs, Peter Pellegrini și premierul Danemarcei, Mette Frederiksen.

La reuniune va participa și Mark Rutte, alături de oficiali americani și reprezentanți ai statelor nordice și est-europene.

Evenimentul va fi co-prezidat de Nicușor Dan și de Karol Nawrocki, sub tema „Delivering More for Transatlantic Security”.

Agenda oficială a summitului include:

10:30 – Primirea oficială a șefilor de delegație

11:00 – Sesiunea plenară a summitului și intervențiile introductive ale lui Nicușor Dan și Karol Nawrocki

14:20 – Fotografie oficială de familie

14:30 – Dejun de lucru

17:00 – Declarații comune de presă susținute de Nicușor Dan, Karol Nawrocki și Mark Rutte

Formatul B9 reunește statele NATO de pe Flancul Estic – România, Polonia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Slovacia și Ungaria – iar din 2025 a fost extins pentru a include și statele nordice.