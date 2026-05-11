Ciprian Ciucu a afirmat că liberalii nu exclud susţinerea unui executiv minoritar format din PSD şi UDMR, însă a precizat că decizia finală depinde de modul în care vor evolua negocierile politice din perioada următoare. Liderul liberal a insistat că social-democraţii trebuie să îşi asume responsabilitatea formării unui nou guvern, după ce au contribuit la răsturnarea Cabinetului condus de Ilie Bolojan.

Prim-vicepreşedintele PNL a subliniat că declaraţiile sale reprezintă o opinie personală şi nu o poziţie oficială validată în Biroul Politic Naţional al partidului. Totuşi, Ciprian Ciucu a admis explicit că liberalii ar putea acorda măcar votul de învestitură pentru instalarea unui executiv funcţional.

„Din moment ce PSD iese, prin vocea președintelui sau prin biroul lor politic național, ies și spun nu ne asumăm guvernarea, ne este frică să guvernăm, cineva trebuie s-o facă. Noi o putem face. Dacă vin și zic ok, ne asumăm guvernarea, atunci putem lua în considerare, dar – atenție -, ceea ce spun, spun în nume personal, nu în numele partidului meu, pentru că nu am un vot în Biroul Politic Național. Deci, speculez! Eu, spre deosebire de alți colegi de-ai mei prefer să vorbesc asumat sau în numele partidului, când am un vot. Dacă vor un vot de învestitură, ne putem rezuma la un vot de învestitură, astfel încât să avem un guvern funcțional. Da, se poate acest lucru și, evident, putem agrea pe temele principale: aderarea României la OECD, atragerea fondurilor europene din PNRR, și nu doar, și programul SAFE”, a precizat Ciucu.

Declaraţiile lui Ciprian Ciucu apar în contextul în care scena politică încearcă să contureze rapid o majoritate capabilă să gestioneze presiunile economice, implementarea reformelor asumate prin PNRR şi relaţia României cu partenerii externi.

Întrebat dacă PSD ar putea încerca să atragă parlamentari liberali pentru a-şi consolida majoritatea parlamentară, Ciprian Ciucu a susţinut că astfel de riscuri există întotdeauna în perioadele de tranziţie politică şi schimbare a puterii.

Liderul liberal a acuzat social-democraţii că au profitat de interesele unor membri PNL şi a afirmat că obiectivul principal al actualei mişcări politice ar fi fost îndepărtarea lui Ilie Bolojan de la conducerea Guvernului.

„Partidul Social Democrat a umilit mult prea mult timp Partidul Național Liberal, pentru că au fost unii dintre noi, care au avut alte interese, nu interesele PNL și interesele României, ci interesele lor, personale, și ale PSD. Aceiași pe care s-au bazat când au încercat acest lucru. E clar că am avut de-a face cu o manevră care să îl debarce exclusiv pe Ilie Bolojan, președintele partidului nostru, umilind în acest fel partidul nostru. (…) Ca să vă răspund la întrebare: Da, există și această posibilitate. Întotdeauna când se pleacă de la putere în opoziție, sunt anumiți oameni care vor să rămână la putere. Evident, nu este de dorit pentru noi”, a spus Ciucu.

În acelaşi timp, Ciprian Ciucu i-a indicat drept principali responsabili pentru rezolvarea actualei crize politice pe preşedintele Nicuşor Dan şi pe liderul PSD, Sorin Grindeanu. Liberalul a afirmat că cei doi trebuie să găsească rapid o soluţie pentru formarea unui nou executiv.

„Noi nu avem calcule. În acest moment, calculele trebuie să fie la Cotroceni, la Nicușor Dan și la Grindeanu, cel care a dărâmat acest guvern. Ei doi trebuie să se întâlnească, în primul rând. Să-i ofere domnul Nicușor Dan lui Sorin Grindeanu opțiunea de a forma Guvernul, pentru că au picat un guvern care funcționa în baza unui protocol care a fost parafat la Cotroceni. Cei doi sunt principalii actori la care trebuie să căutăm soluții. În primul rând la Nicușor Dan, pentru că e președintele României și mediază foarte bine, face excelent acest lucru și la Sorin Grindeanu, artizanul puciului prin care au dărâmat Guvernul. (…) Noi așteptăm ca PSD să-și asume guvernarea, ca Nicușor Dan, președintele României, să le ceară PSD să-și asume guvernarea. Este gestul corect, imediat. (…) Cine a declanșat criza să o rezolve. Nicușor Dan, președintele României, să-l cheme pe Sorin Grindeanu și să găsească împreună soluții. Asta pot face”, a mai declarat el.

Tensiunile dintre PNL şi PSD se amplifică într-un moment în care pieţele financiare, investitorii şi instituţiile europene urmăresc cu atenţie stabilitatea politică de la Bucureşti şi capacitatea noului executiv de a continua reformele asumate.

În paralel cu poziţia exprimată de Ciprian Ciucu, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a transmis că formaţiunea sa poate accepta un guvern minoritar doar în condiţiile în care acesta nu depinde de susţinerea AUR sau SOS.

Preşedintele UDMR a avertizat că România se află într-o perioadă critică din punct de vedere politic şi economic, iar întârzierea formării unui nou executiv poate afecta grav accesul la fondurile europene şi stabilitatea bugetară.

„Mulţi oameni au întrebat ce se întâmplă la Bucureşti. Pe scurt: PSD şi AUR au răsturnat împreună guvernul condus de Ilie Bolojan. Cu toate acestea, nu au rezolvat nicio problemă, ci au creat una nouă. Este binecunoscut faptul că este mai uşor să răstorni un guvern decât să conduci ţara. Într-o astfel de situaţie instabilă, spaţiul nostru de manevră se restrânge, iar timpul nu este de partea noastră. Mai sunt 116 zile până la închiderea PNRR şi, dacă nu reuşim să înregistrăm progrese, vom pierde resurse importante din partea UE. Vorbim despre miliarde – bani care vor lipsi din trezoreria României şi din proiectele de dezvoltare”, a scris preşedintele UDMR pe Facebook.

Kelemen Hunor a insistat asupra necesităţii unui premier cu experienţă administrativă şi credibilitate politică, capabil să gestioneze simultan criza politică, deficitul bugetar şi relaţia cu instituţiile europene.

„Am comunicat clar tuturor poziţia UDMR, la recentele întâlniri. În primul rând, trebuie să verificăm dacă fosta majoritate pro-europeană se va putea forma din nou: PSD, PNL, USR, UDMR şi grupul minorităţilor. Avem nevoie de un candidat la funcţia de prim-ministru care să fie pregătit profesional, credibil din punct de vedere politic şi capabil să gestioneze simultan criza politică, guvernamentală şi bugetară, fără ca vreo personalitate politică să-l considere un rival”, afirmă Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a exclus categoric orice formulă de colaborare parlamentară care ar implica AUR sau SOS şi a respins scenariul alegerilor anticipate, despre care spune că ar accentua instabilitatea politică şi ar favoriza partidele extremiste.

„Nu ştiu dacă va dura până în 2028, dar este sigur că, dacă nu reuşim să găsim o soluţie pe termen lung, va trebui să mergem pas cu pas. Ne este clar că acolo unde este prezent AUR, noi nu suntem. Este principalul interes al comunităţii maghiare din Transilvania ca extremiştii să nu fie lăsaţi aproape de guvern. La alegerile din 2024, cetăţenii au votat partidele pentru patru ani şi această responsabilitate nu poate fi ignorată acum. Oricine încurajează alegerile anticipate creşte incertitudinea şi deschide mai larg uşa extremiştilor. Acum, sarcina Preşedintelui este să găsească o soluţie care să asigure guvernarea stabilă şi să nu facă România vulnerabilă în faţa forţelor extremiste. Sarcina partidelor din coaliţie este să îşi lase deoparte consideraţiile tactice şi, în cele din urmă, să pună interesele ţării pe primul loc”, apreciază Kelemen Hunor.

Tabel. Principalele declaraţii şi scenarii privind noua formulă de guvernare: