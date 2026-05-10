Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat duminică, pentru www.spotmedia.ro, că nu există riscul ca Partidul Național Liberal să se rupă sau ca membri ai formațiunii să plece, în contextul demiterii Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură și al divergențelor privind rămânerea la guvernare.

Acesta a subliniat că, deși nu îl susține pe actualul lider al partidului, continuă dialogul și colaborarea cu acesta. Totodată, Rareș Bogdan a afirmat că l-a avertizat încă din iunie anul trecut pe Ilie Bolojan, după alegerile prezidențiale și desemnarea sa ca premier, că PSD nu ar fi interesat de implementarea reformelor.

”I-am văzut cum s-au comportat în şedinţele de Coaliţie, trei ani la rând. Din păcate, luni de zile, în cazul lui Ilie Bolojan, şi ani, în cazul lui Ciucă sau al lui Cîţu, PSD i-a îmbrăţişat şi i-a adormit”, a declarat eurodeputatul liberal.

Potrivit declarațiilor lui Rareș Bogdan, ședința Biroului Politic Național a fost una tensionată, în cadrul căreia s-a decis intrarea PNL în Opoziție. Cu toate acestea, el a subliniat că niciun membru nu va părăsi partidul și că deciziile conducerii vor fi respectate de toți liberalii.

Liderul PNL consideră că această unitate internă reprezintă un semnal important în contextul politic actual, inclusiv pentru PSD, aflat sub presiune în privința unei posibile reveniri la guvernare.

”Eu am intrat în politică în PNL şi de aici voi pleca atunci când va fi cazul. Doar PNL şi atât. Asta nu înseamnă că aş fi vreodată un aplaudac. Cu siguranţă nu sunt şi nu voi fi. Dar nici nu sunt un om care să nu respecte deciziile partidului. S-a luat o decizie, o respect – iar aceasta din urmă, cea fără PSD, chiar îmi convine. E pe gustul meu”, a subliniat liderul PNL în mesajul transmis jurnalistului spotmedia.ro.

Rareș Bogdan a mai afirmat că o perioadă de 2 ani și 8 luni în Opoziție este una foarte lungă, subliniind că, în prezent, bazinelor electorale sunt deja bine conturate. El a adăugat că tendințele politice din Europa indică o orientare tot mai clară către conservatorism, spre care se îndreaptă o parte importantă a electoratului.