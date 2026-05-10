Radu Miruță a declarat că actualul context politic arată existența unei majorități parlamentare formate în jurul PSD și AUR, după voturile prin care au fost reduse atribuțiile Guvernului. Vicepremierul interimar consideră că formațiunile care au criticat actuala putere trebuie să prezinte și o soluție concretă pentru conducerea Executivului.

Întrebat cine ar trebui să dea premierul, ministrul interimar al Apărării a afirmat că situația politică este încă neclară și că nu există o soluție evidentă în acest moment.

„Este o întrebare la care convingerea mea e că în momentul de faţă nu există un răspuns clar”, a declarat Radu Miruță.

În continuarea declarațiilor, oficialul USR a făcut referire directă la voturile din Parlament și la ceea ce el a numit o apropiere între PSD și AUR.

„Având în vedere că au obţinut numărul de voturi pentru ca acestui guvern să-i fie reduse puterile, ar trebui ca ei să vină să arate ce pun în schimb. Pentru că este legitim şi este democratic să ai critici la adresa unui guvern, însă, dacă nu arăţi că ai doar interese din astea meschine în interiorul partidului pentru a păstra diverse funcţii, ar trebui să vii cu o variantă pe care tu o consideri mai bună”, a declarat vicepremierul interimar.

Radu Miruță a insistat că actuala criză politică nu trebuie tratată ca o confruntare de interese între grupuri influente din interiorul partidelor.

„Guvernarea unei ţări nu este un joc din ăsta politic, că gaşca de la Craiova cu gaşca de la Timişoara îşi fac diverse aranjamente pentru a pune pe unul şi pe altul în anumită funcţie”, a afirmat Radu Miruță.

Radu Miruță a explicat că negocierile dintre partidele implicate în discuțiile pentru formarea unei majorități sunt afectate de condiții incompatibile, fiecare formațiune impunând cerințe pe care cealaltă parte nu le poate accepta.

Oficialul USR a susținut că România are nevoie de stabilitate și de soluții administrative reale, nu de confruntări politice fără rezultat.

„Guvernarea este o treabă absolut serioasă de care depinde toată populaţia României şi trebuie să vii cu o soluţie (…) Eu nu exclud nimic şi în politică nu se exclude nimic, dar suntem într-o situaţie în care fiecare dintre entităţile implicate pun câte o condiţie care este imposibil de acceptat de cealaltă parte (…) Civilizat ar fi ca PSD cu AUR să vină să propună ceva”, a mai declarat Radu Miruță.

Vicepremierul interimar a reiterat poziția USR privind reformarea modului în care este făcută politica în România și eliminarea influențelor bazate pe relații personale sau interese de partid.

„Acum avem o coaliţie PSD şi AUR. Au avut 281 de voturi în Parlament şi au spus că modul ăsta în care tragi la răspundere pe cei care bagă mâna în banul statului nu mai este acceptat. Avem o coaliţie. Că această coalitie se împiedică, că nu reuşeşte să-şi desfacă şireturile de la picioarele legate încrucişat, e o problemă pentru România”, a afirmat Miruță.

În declarațiile făcute la Târgu Jiu, Radu Miruță a precizat că USR și PNL au decis să colaboreze politic pentru a susține reformarea instituțiilor statului și eliminarea influențelor de partid din administrație.

Vicepremierul interimar a subliniat că alianța dintre cele două formațiuni are ca obiectiv schimbarea modului în care sunt ocupate funcțiile publice și reducerea dependenței instituțiilor de interese politice.

„Însă a fost luată decizia la nivelul conducerii USR şi la nivelul conducerii Partidului Naţional Liberal să facem front comun”, a afirmat Radu Miruță.

Acesta a continuat criticile la adresa actualului sistem politic și a vorbit despre necesitatea unei reforme administrative profunde.

„USR cu PNL trag de sfoară în momentul acesta, cu PNL-ul condus de Ilie Bolojan, pentru ca ţara să fie scoasă din tentaculele astea în care în toate instituţiile statului, de cele mai multe ori, ca să ajungi, trebuie să fii al cuiva”, a mai declarat vicepremierul interimar.

Într-un mesaj publicat pe Facebook cu ocazia Zilei Independenței, Radu Miruță a afirmat că respectul față de cei care au contribuit la independența României trebuie demonstrat prin reformarea administrației și folosirea eficientă a banului public.

Ministrul interimar al Apărării a susținut că România are nevoie de instituții funcționale și de promovarea competenței în administrație.

„Adevărata recunoştinţă faţă de cei care au dat valoare juridică şi politică independenţei României de la 10 mai 1877 este ca noi astăzi să construim o Românie serioasă şi capabilă să ofere şanse propriilor cetăţeni. O Românie cu o administraţie reformată profund, o ţară în care să nu se mai risipească banii publici, o Românie în care cei buni să fie apreciaţi, iar şmecheraşii să fie puşi la locul lor”, a scris Radu Miruță pe Facebook.

Radu Miruță a mai transmis că independența României a fost câștigată prin sacrificiu și curaj, subliniind că respectul pentru militari trebuie demonstrat nu doar prin ceremonii oficiale, ci și prin salarii decente, pensii corecte și investiții în modernizarea Armatei Române.

„Independența nu a fost un cadou, nu e un drept dat de la sine, ci este rezultatul curajului unor oameni care au acceptat sacrificiul pentru ca România să își poată decide singură propriul destin. Armata României a fost una dintre instituțiile care au ținut statul român în picioare în momentele dificile ale istoriei, iar respectul pentru militari nu trebuie exprimat doar ceremonial, ci si prin grija reală față de cei care servesc țara: salarii decente, pensii drepte și înzestrare cu capacități moderne de luptă”, a mai declarat Miruță.

