Călin Georgescu este folosit ca instrument de marketing politic
Declarațiile recente ale fostului premier și lider politic Ludovic Orban readuc în atenție tensiunile și calculele strategice din interiorul scenei politice românești. Într-o intervenție televizată la emisiunea „În fața ta”, difuzată de Digi24, Orban a analizat scenariile privind posibile majorități parlamentare și rolul pe care unele formațiuni îl atribuie unor figuri publice controversate.
„Sunt convinși că n-are nicio șansă să fie prim-ministru, ci ca să dea satisfacție susținătorilor lui, să-i țină aproape de AUR”, mai arată liderul Forța Dreptei. De asemenea, Orban precizează că AUR nu ar accepta un premier de la PSD, fiind considerat „partidul-sistem”. În ceea ce privește susținerea unui guvern cu premier de la PSD, Ludovic Orban spune că partide precum POT sau SOS „ar încerca cumva să profite de o discreditare AUR ca să capitalizeze pentru formațiunile lor politice și mai degrabă ar vota împotriva unui guvern PSD”.
AUR și „efectul Călin Georgescu” în spațiul electoral
Una dintre cele mai ferme afirmații ale lui Orban vizează modul în care AUR ar utiliza imaginea lui Călin Georgescu în discursul politic. În opinia sa, promovarea acestuia ca posibil premier nu reflectă un obiectiv real de guvernare, ci o strategie de mobilizare electorală.
Orban susține că această abordare funcționează ca un mecanism de „marketing politic”, menit să mențină interesul și loialitatea electoratului, fără o intenție concretă de implementare guvernamentală. El consideră că șansele reale ale unui astfel de scenariu sunt extrem de reduse, iar miza principală este una de imagine.
Calcul politic și dificultatea formării unei majorități
Analiza fostului premier se extinde și asupra dificultății de a construi o majoritate parlamentară stabilă în actualul context politic. Orban afirmă că responsabilitatea guvernării ar trebui asumată de PSD, în cazul în care acesta contribuie la schimbarea executivului, însă atrage atenția că obținerea unei majorități rămâne incertă.
El sugerează că o formulă de guvernare coerentă ar putea include partide precum PNL, USR și UDMR, însă subliniază că negocierile politice sunt complicate și dependente de poziționarea altor actori parlamentari.
AUR, partidele anti-sistem și jocul de influență
Un alt punct central al declarațiilor îl reprezintă relația tensionată dintre AUR și formațiunile considerate „anti-sistem”. Orban afirmă că AUR ar condiționa participarea la guvernare de includerea directă în executiv, în timp ce partide precum SOS România sau POT ar putea adopta poziții variabile, în funcție de propriile interese electorale.
În viziunea sa, aceste formațiuni ar putea încerca să capitalizeze politic orice eventuală slăbire a AUR sau a PSD, ceea ce ar face și mai dificilă stabilirea unei majorități stabile.
Declarațiile lui Ludovic Orban evidențiază o distincție clară între strategia electorală și realitatea guvernării. În opinia sa, unele teme politice vehiculate în spațiul public au mai degrabă rol de mobilizare și consolidare a electoratului decât de pregătire efectivă pentru exercitarea puterii.
Contextul politic actual rămâne fragmentat, iar formarea unei majorități stabile depinde, în viziunea sa, de negocieri complexe și de capacitatea partidelor de a depăși logica strict electorală.
„PSD, dacă a dat jos guvernul, să-și asume răspunderea guvernării. Iar dacă nu e capabil să formeze guvernul, să lase în continuare un guvern care vrea să facă reforme, un guvern care vrea să adopte măsurile necesare pentru România, un guvern care vrea să modernizeze, să dezvolte țara asta, care nu poate fi format decât din PNL, USR și UDMR. Dar întâi trebuie să demonstreze că ei (PSD) fie nu vor să-și asume răspunderea guvernării, fie nu sunt capabili să adune o majoritate parlamentară pentru a asigura guvernarea. Am analizat destul de mult varianta asta cu premier PSD. Probabilitatea ca PSD să obțină o majoritate parlamentară nu este foarte mare. În primul rând, AUR a spus că votează un guvern numai dacă este parte din guvern, chiar dacă a semnat moțiunea de cenzură alături de PSD.
Chiar dacă au spus că și-ar asuma guvernarea, au spus că nu votează un guvern decât dacă sunt parte. Și, atenție, dacă propun premier în persoana lui Călin Georgescu. Sigur, aici fac o paranteză. Asta cu marota cu Călin Georgescu nu e că-l iubește Simion sau cineva din AUR pe Călin Georgescu.
Călin Georgescu e posesorul unui sprijin popular. E și marketing electoral, marketing politic, cum a spus chiar Simion. Folosesc imaginea lui Călin Georgescu, nu că vor să-l pună prim-ministru, că sunt convinși că n-are nicio șansă să fie prim-ministru, ci ca să dea satisfacție susținătorilor lui Călin Georgescu, să-i țină aproape de AUR. Ăsta e singurul obiectiv pe care îl urmăresc. Ei pun și condiția asta.
După aia, hai să zicem că intră AUR la guvernare, acceptă un premier PSD, deși iar e discutabil AUR, partidul antisistem, care se legitimează cu un discurs antisistem, să facă guvern cu partidul-sistem, cu esența sistemului. E contra naturii.
După aia, chiar dacă, să zic, AUR s-ar duce, eu mă îndoiesc că alte partide din bazinul ăsta ciudat, nefrecventabil, gen SOS, POT ar susține un guvern în care AUR este parte. Dimpotrivă, ei ar încerca cumva să profite de o discreditare AUR ca să capitalizeze pentru formațiunile lor politice și mai degrabă ar vota împotriva unui guvern PSD. Putem discuta mult pe tema asta. Mai sunt parlamentarii, să le zicem așa, de târguit, parlamentarii fără stăpân, parlamentarii care se vând pe două joburi sau pe o promisiune de nou mandat. Dar e un număr limitat și din parlamentarii ăștia. Deci posibilitatea PSD-ului de a genera o majoritate parlamentară pentru realizarea unui guvern, din punctul meu de vedere, nu e foarte mare”, susține Ludovic Orban.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.