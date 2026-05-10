Declarațiile recente ale fostului premier și lider politic Ludovic Orban readuc în atenție tensiunile și calculele strategice din interiorul scenei politice românești. Într-o intervenție televizată la emisiunea „În fața ta”, difuzată de Digi24, Orban a analizat scenariile privind posibile majorități parlamentare și rolul pe care unele formațiuni îl atribuie unor figuri publice controversate.

„Sunt convinși că n-are nicio șansă să fie prim-ministru, ci ca să dea satisfacție susținătorilor lui, să-i țină aproape de AUR”, mai arată liderul Forța Dreptei. De asemenea, Orban precizează că AUR nu ar accepta un premier de la PSD, fiind considerat „partidul-sistem”. În ceea ce privește susținerea unui guvern cu premier de la PSD, Ludovic Orban spune că partide precum POT sau SOS „ar încerca cumva să profite de o discreditare AUR ca să capitalizeze pentru formațiunile lor politice și mai degrabă ar vota împotriva unui guvern PSD”.

Una dintre cele mai ferme afirmații ale lui Orban vizează modul în care AUR ar utiliza imaginea lui Călin Georgescu în discursul politic. În opinia sa, promovarea acestuia ca posibil premier nu reflectă un obiectiv real de guvernare, ci o strategie de mobilizare electorală.

Orban susține că această abordare funcționează ca un mecanism de „marketing politic”, menit să mențină interesul și loialitatea electoratului, fără o intenție concretă de implementare guvernamentală. El consideră că șansele reale ale unui astfel de scenariu sunt extrem de reduse, iar miza principală este una de imagine.

Analiza fostului premier se extinde și asupra dificultății de a construi o majoritate parlamentară stabilă în actualul context politic. Orban afirmă că responsabilitatea guvernării ar trebui asumată de PSD, în cazul în care acesta contribuie la schimbarea executivului, însă atrage atenția că obținerea unei majorități rămâne incertă.

El sugerează că o formulă de guvernare coerentă ar putea include partide precum PNL, USR și UDMR, însă subliniază că negocierile politice sunt complicate și dependente de poziționarea altor actori parlamentari.

Un alt punct central al declarațiilor îl reprezintă relația tensionată dintre AUR și formațiunile considerate „anti-sistem”. Orban afirmă că AUR ar condiționa participarea la guvernare de includerea directă în executiv, în timp ce partide precum SOS România sau POT ar putea adopta poziții variabile, în funcție de propriile interese electorale.

În viziunea sa, aceste formațiuni ar putea încerca să capitalizeze politic orice eventuală slăbire a AUR sau a PSD, ceea ce ar face și mai dificilă stabilirea unei majorități stabile.

Declarațiile lui Ludovic Orban evidențiază o distincție clară între strategia electorală și realitatea guvernării. În opinia sa, unele teme politice vehiculate în spațiul public au mai degrabă rol de mobilizare și consolidare a electoratului decât de pregătire efectivă pentru exercitarea puterii.

Contextul politic actual rămâne fragmentat, iar formarea unei majorități stabile depinde, în viziunea sa, de negocieri complexe și de capacitatea partidelor de a depăși logica strict electorală.