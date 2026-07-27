Primăria Capitalei acuză că proprietarii blochează consolidarea blocurilor cu risc seismic

Primăria Municipiului București susține că două proiecte de consolidare a unor blocuri încadrate în clasa de risc seismic I sunt blocate de o parte dintre proprietari. Potrivit administrației, deși majoritatea locatarilor își doresc începerea lucrărilor, refuzul unui număr redus de proprietari împiedică demararea investițiilor.

Primăria Municipiului București (PMB) arată într-o postare publicată pe Facebook că se confruntă cu situații în care aproximativ 10% dintre locatari se opun consolidării imobilelor, deși majoritatea proprietarilor și-au exprimat acordul.

Potrivit administrației, printre motivele invocate de cei care refuză lucrările se numără existența unor spații comerciale la parter, apartamente închiriate sau faptul că locuințele au fost renovate recent.

Primăria precizează că, în aceste condiții, proiectele nu pot avansa, chiar dacă documentația este finalizată și finanțarea este asigurată.

Reprezentanții Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS) spun că, în prezent, există două cazuri în care lucrările nu pot începe.

Primul este un bloc situat pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, unde 32 de familii au acceptat consolidarea și au fost deja relocate, însă alte opt familii refuză să își părăsească temporar locuințele.

Primăria anunță că situația va fi soluționată în instanță și ia în calcul recuperarea cheltuielilor efectuate pentru pregătirea proiectului.

Cel de-al doilea caz vizează un imobil de pe Calea Victoriei, unde 70 dintre cele 90 de familii sunt de acord cu lucrările, însă opoziția celorlalți 20 de proprietari împiedică începerea consolidării.

Administrația Capitalei subliniază că proiectele de consolidare sunt inițiate la solicitarea asociațiilor de proprietari.

Pentru includerea unui imobil în program este necesară o hotărâre a asociației aprobată de 50% plus unu dintre proprietari.

Potrivit Primăriei, legislația nu stabilește însă o procedură prin care proprietarii care refuză să își elibereze locuințele pe durata lucrărilor să poată fi obligați să permită desfășurarea investiției.

Primăria precizează că lucrările de consolidare durează, în general, aproximativ doi ani. Pe întreaga perioadă, proprietarii sunt relocați gratuit fie în locuințe de necesitate puse la dispoziție de municipalitate, fie în locuințe închiriate, pentru care chiria este decontată.

Administrația mai arată că aproximativ 90% din costurile consolidării sunt acoperite din fonduri nerambursabile, iar diferența este suportată inițial de Primăria Capitalei și recuperată ulterior de la proprietari, în rate eșalonate pe o perioadă de până la 15 ani.

Ca exemplu, pentru un apartament de 100 de metri pătrați, contribuția proprietarului ar fi cuprinsă între 10.000 și 15.000 de euro, sumă care poate fi achitată în perioada de eșalonare.

Primăria Municipiului București subliniază că blocurile încadrate în clasa de risc seismic I reprezintă un pericol atât pentru persoanele care locuiesc în ele, cât și pentru trecători.

Potrivit administrației, în cazul producerii unui cutremur puternic, aceste imobile riscă să se prăbușească, motiv pentru care consolidarea lor este considerată o măsură de siguranță publică.