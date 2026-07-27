Primăria Capitalei acuză că proprietarii blochează consolidarea blocurilor cu risc seismic
SURSA FOTO: PMB - Facebook
Primăria Municipiului București susține că două proiecte de consolidare a unor blocuri încadrate în clasa de risc seismic I sunt blocate de o parte dintre proprietari. Potrivit administrației, deși majoritatea locatarilor își doresc începerea lucrărilor, refuzul unui număr redus de proprietari împiedică demararea investițiilor.
Primăria spune că o minoritate de proprietari blochează consolidarea blocurilor
Primăria Municipiului București (PMB) arată într-o postare publicată pe Facebook că se confruntă cu situații în care aproximativ 10% dintre locatari se opun consolidării imobilelor, deși majoritatea proprietarilor și-au exprimat acordul.
Potrivit administrației, printre motivele invocate de cei care refuză lucrările se numără existența unor spații comerciale la parter, apartamente închiriate sau faptul că locuințele au fost renovate recent.
Primăria precizează că, în aceste condiții, proiectele nu pot avansa, chiar dacă documentația este finalizată și finanțarea este asigurată.
Două proiecte sunt blocate, deși autorizațiile și finanțarea sunt pregătite
Reprezentanții Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS) spun că, în prezent, există două cazuri în care lucrările nu pot începe.
Primul este un bloc situat pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, unde 32 de familii au acceptat consolidarea și au fost deja relocate, însă alte opt familii refuză să își părăsească temporar locuințele.
Primăria anunță că situația va fi soluționată în instanță și ia în calcul recuperarea cheltuielilor efectuate pentru pregătirea proiectului.
Cel de-al doilea caz vizează un imobil de pe Calea Victoriei, unde 70 dintre cele 90 de familii sunt de acord cu lucrările, însă opoziția celorlalți 20 de proprietari împiedică începerea consolidării.
Legea nu oferă soluții pentru proprietarii care refuză relocarea
Administrația Capitalei subliniază că proiectele de consolidare sunt inițiate la solicitarea asociațiilor de proprietari.
Pentru includerea unui imobil în program este necesară o hotărâre a asociației aprobată de 50% plus unu dintre proprietari.
Potrivit Primăriei, legislația nu stabilește însă o procedură prin care proprietarii care refuză să își elibereze locuințele pe durata lucrărilor să poată fi obligați să permită desfășurarea investiției.
Proprietarii beneficiază de relocare gratuită pe durata lucrărilor
Primăria precizează că lucrările de consolidare durează, în general, aproximativ doi ani. Pe întreaga perioadă, proprietarii sunt relocați gratuit fie în locuințe de necesitate puse la dispoziție de municipalitate, fie în locuințe închiriate, pentru care chiria este decontată.
Administrația mai arată că aproximativ 90% din costurile consolidării sunt acoperite din fonduri nerambursabile, iar diferența este suportată inițial de Primăria Capitalei și recuperată ulterior de la proprietari, în rate eșalonate pe o perioadă de până la 15 ani.
Ca exemplu, pentru un apartament de 100 de metri pătrați, contribuția proprietarului ar fi cuprinsă între 10.000 și 15.000 de euro, sumă care poate fi achitată în perioada de eșalonare.
Primăria atrage atenția asupra riscului pe care îl reprezintă aceste clădiri
Primăria Municipiului București subliniază că blocurile încadrate în clasa de risc seismic I reprezintă un pericol atât pentru persoanele care locuiesc în ele, cât și pentru trecători.
Potrivit administrației, în cazul producerii unui cutremur puternic, aceste imobile riscă să se prăbușească, motiv pentru care consolidarea lor este considerată o măsură de siguranță publică.
Recomandările noastre
Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.