Aproape 60 de milioane de lei, plătiți pentru investiții prin PNRR. Ministerul Dezvoltării a decontat 80 de proiecte din programul Valul Renovării

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) continuă finanțarea investițiilor derulate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), efectuând noi plăți pentru proiecte destinate modernizării fondului construit din România. Instituția a anunțat că a decontat aproape 60 de milioane de lei pentru lucrări realizate în cadrul componentei „Valul Renovării”, una dintre cele mai importante linii de finanțare dedicate eficienței energetice și consolidării clădirilor.

Potrivit ministrului interimar al Dezvoltării, Cseke Attila, suma totală achitată se ridică la 59.745.355,89 de lei și acoperă lucrările executate pentru 80 de investiții aflate în derulare prin PNRR.

Noile plăți efectuate de Ministerul Dezvoltării vizează investiții finanțate prin componenta C5 – Valul Renovării din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Fondurile au fost utilizate pentru decontarea facturilor aferente lucrărilor deja executate, autoritățile subliniind că programul urmărește modernizarea clădirilor și reducerea consumului de energie.

„Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a achitat lucrări în valoare totală de 59.745.355,89 de lei pentru 80 de investiții realizate prin componenta C5 – Valul Renovării din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)”, a anunțat ministrul Cseke Attila.

Sumele plătite de minister acoperă investiții care urmăresc îmbunătățirea performanței energetice și creșterea siguranței clădirilor.

Printre lucrările finanțate se numără:

creșterea eficienței energetice a clădirilor;

reabilitarea termică;

consolidarea construcțiilor;

modernizarea clădirilor publice;

renovarea seismică;

renovarea blocurilor de locuințe.

Aceste investiții sunt realizate atât la nivelul instituțiilor publice, cât și în sectorul rezidențial, fiind finanțate prin fondurile europene puse la dispoziția României prin PNRR.

Componenta C5 – Valul Renovării este destinată creșterii eficienței energetice a clădirilor și reducerii consumului de energie, prin lucrări ample de reabilitare și modernizare.

Prin acest program sunt finanțate proiecte care contribuie la diminuarea costurilor cu energia, reducerea emisiilor de carbon și creșterea gradului de siguranță al clădirilor, inclusiv prin lucrări de consolidare în zonele cu risc seismic.

Autoritățile urmăresc, totodată, îmbunătățirea condițiilor de locuire și modernizarea infrastructurii publice prin investiții susținute din fonduri europene.

Ministerul Dezvoltării precizează că situația actualizată a plăților efectuate pentru proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență este disponibilă pe pagina oficială a instituției.

Publicarea acestor informații face parte din măsurile de transparență privind implementarea investițiilor finanțate din fonduri europene și permite beneficiarilor să urmărească stadiul decontării lucrărilor.