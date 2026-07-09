Autoritățile federale din Statele Unite au deschis o investigație preliminară care vizează operațiunile financiare desfășurate de Asociația Argentiniană de Fotbal (AFA) pe teritoriul american. Ancheta este coordonată de Departamentul de Justiție al SUA și de FBI și urmărește să stabilească dacă unele tranzacții realizate prin sistemul bancar american au încălcat legislația federală, inclusiv prin posibile fapte de spălare de bani sau fraudă bancară.

Potrivit informațiilor publicate de cotidianul argentinian La Nación, anchetatorii americani au început să strângă declarații de la persoane care ar putea avea informații despre modul în care au fost administrate fondurile provenite din contractele comerciale internaționale ale federației.

În centrul investigației se află activitatea companiei TourProdEnter LLC, societate cu sediul în Florida care gestionează încasările internaționale ale AFA rezultate din contractele comerciale și de sponsorizare încheiate cu parteneri externi. Potrivit informațiilor apărute în presa argentiniană, prin conturile bancare administrate de această companie ar fi trecut cel puțin 260 de milioane de dolari.

Anchetatorii încearcă să stabilească traseul banilor și destinația unor transferuri financiare, inclusiv a unor plăți estimate la aproximativ 57 de milioane de dolari, care ar fi fost direcționate către companii și beneficiari a căror justificare economică nu reiese clar din documentele analizate până în prezent.

În această etapă, autoritățile verifică dacă aceste operațiuni ar putea întruni elementele unor infracțiuni aflate sub jurisdicția Statelor Unite, precum spălarea banilor sau frauda bancară.

Potrivit La Nación, oamenii de afaceri și persoanele care au avut legături cu activitatea comercială a AFA în Statele Unite sunt chemați să ofere explicații în cadrul investigației.

Printre cei audiați se numără omul de afaceri Guillermo Tofoni, care a oferit anchetatorilor o declarație de aproximativ trei ore. Procurorii americani analizează, de asemenea, posibilitatea de a solicita declarații unor foști oficiali din administrația președintelui argentinian Javier Milei, care ar fi putut avea acces la informații privind operațiunile financiare ale federației.

Ancheta se află în prezent într-o fază preliminară, iar autoritățile americane nu au formulat până acum acuzații penale împotriva Asociației Argentiniene de Fotbal, a conducerii acesteia sau a altor persoane implicate în dosar.

Reprezentanții AFA au transmis că simpla desfășurare a unor activități de investigare nu echivalează cu stabilirea vinovăției și au cerut respectarea principiului prezumției de nevinovăție pe durata verificărilor.

Conform informațiilor publicate de presa argentiniană, TourProdEnter LLC continuă să administreze încasările comerciale internaționale ale AFA în baza unui contract care expiră la finalul anului 2026.

Investigația urmărește să stabilească dacă modul în care au fost gestionate aceste fonduri și transferurile efectuate prin sistemul bancar american au respectat legislația federală. Deocamdată, ancheta continuă prin analizarea documentelor financiare și audierea persoanelor considerate relevante pentru clarificarea modului în care au fost derulate operațiunile comerciale ale federației argentiniene pe piața americană.

Deși președintele FIFA, Gianni Infantino, nu este vizat de ancheta deschisă de FBI împotriva Federației Argentiniene de Fotbal (AFA), numele său apare frecvent în contextul acestui dosar din cauza relației apropiate cu șeful federației, Claudio Tapia. Latercerea notează că Tapia este considerat unul dintre cei mai importanți aliați ai lui Infantino în fotbalul sud-american, colaborarea dintre cei doi fiind consolidată în ultimii ani prin mai multe proiecte și inițiative dezvoltate sub egida FIFA.

În paralel, Infantino se confruntă cu propriile controverse pe plan internațional. În Europa au fost formulate solicitări pentru verificarea unor presupuse ingerințe politice în activitatea FIFA, însă aceste demersuri sunt separate de ancheta desfășurată de autoritățile americane și nu fac parte din dosarul privind AFA.

Totodată, apropierea dintre conducerea FIFA și oficialii federației argentiniene a alimentat speculații în spațiul public după arbitrajul controversat din meciul Argentina – Egipt, disputat la Cupa Mondială din 2026. Până în prezent, însă, nu există dovezi că Gianni Infantino ar fi implicat în ancheta FBI sau în presupusele nereguli financiare investigate de autoritățile din Statele Unite.