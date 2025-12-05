România, prezentă prin participarea în play-off-ul programat în martie 2026, ar urma să evolueze în Grupa D alături de SUA, Paraguay și Australia, în situația în care va reuși să obțină calificarea.

Pentru tricolori, drumul spre Mondial depinde de două meciuri eliminatorii în deplasare. Naționala trebuie să treacă mai întâi de Turcia, pe 26 martie 2026, iar apoi să învingă câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo pe 31 martie 2026. Ambele dueluri se vor juca într-o singură manșă.

În cadrul tragerii la sorți, campioana mondială en-titre, Argentina, a fost repartizată într-o grupă cu Algeria, Austria și Iordania. Evenimentul a stabilit componența celor 12 grupe ale primei ediții a Cupei Mondiale cu 48 de echipe, programată între 11 iunie și 19 iulie 2026. Repartizarea completă este următoarea:

Grupa A : Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Play-off European D (Danemarca/Macedonia de Nord/Cehia/Irlanda);

: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Play-off European D (Danemarca/Macedonia de Nord/Cehia/Irlanda); Grupa B : Canada, Play-off European A (Italia/Irlanda de Nord/Ţara Galilor/Bosnia-Herţegovina), Qatar, Elveția;

: Canada, Play-off European A (Italia/Irlanda de Nord/Ţara Galilor/Bosnia-Herţegovina), Qatar, Elveția; Grupa C : Brazilia, Maroc, Haiti, Scoția;

: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoția; Grupa D : SUA, Paraguay, Australia, Play-off European C (Turcia/ România /Slovacia/Kosovo);

: SUA, Paraguay, Australia, Play-off European C (Turcia/ /Slovacia/Kosovo); Grupa E : Germania, Curaçao, Coasta de Fildeș, Ecuador;

: Germania, Curaçao, Coasta de Fildeș, Ecuador; Grupa F : Țările de Jos, Japonia, Play-off European B (Ucraina/Suedia/Polonia/Albania), Tunisia;

: Țările de Jos, Japonia, Play-off European B (Ucraina/Suedia/Polonia/Albania), Tunisia; Grupa G : Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă;

: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă; Grupa H : Spania, Capul Verde, Arabia Saudită, Uruguay;

: Spania, Capul Verde, Arabia Saudită, Uruguay; Grupa I : Franța, Senegal, Play-off FIFA 2 (Bolivia/Surinam/Irak), Norvegia;

: Franța, Senegal, Play-off FIFA 2 (Bolivia/Surinam/Irak), Norvegia; Grupa J : Argentina, Algeria, Austria, Iordania;

: Argentina, Algeria, Austria, Iordania; Grupa K : Portugalia, Play-off FIFA 1 (Noua Caledonie/Jamaica/RD Congo), Uzbekistan, Columbia;

: Portugalia, Play-off FIFA 1 (Noua Caledonie/Jamaica/RD Congo), Uzbekistan, Columbia; Grupa L: Anglia, Croația, Ghana, Panama.

Programul final al partidelor, împreună cu stadioanele și orele de disputare, urmează să fie confirmat sâmbătă.

Spectacolul tragerii la sorți i-a avut ca prezentatori pe Heidi Klum și Kevin Hart, alături de Danny Ramirez, care a interacționat cu personalitățile prezente în sală. Gianni Infantino, președintele FIFA, a fost amfitrionul principal și a introdus liderii statelor gazdă, a vorbit despre eveniment și a animat atmosfera alături de publicul american, canadian și mexican.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, și premierul Canadei, Mark Carney, au participat ca invitați speciali și au contribuit simbolic la deschiderea tragerii la sorți. Ei au extras bilele reprezentând echipele țărilor lor, iar Donald Trump a primit și Premiul FIFA pentru Pace.

Tragerea la sorți propriu-zisă a fost realizată de Rio Ferdinand, fostul căpitan al Angliei, și de fosta fotbalistă americană Samantha Johnson, asistați de personalități sportive de top din SUA. Printre cei care au extras numele echipelor din urne s-au aflat Tom Brady, Wayne Gretzky, Aaron Judge și Shaquille O’Neal, fiecare reprezentând câte un sport major american.

Evenimentul a inclus și apariții ale actorilor Salma Hayek și Matthew McConaughey, care l-au încurajat pe Rio Ferdinand înaintea tragerii. Seara a fost completată de momente artistice susținute de Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger, Lauryn Hill și Village People.