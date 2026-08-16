Bateriile schimbă sistemul energetic mondial. Capacitatea de stocare a crescut de 158 de ori în doar un deceniu

Stocarea energiei în baterii a devenit unul dintre segmentele cu cea mai rapidă creștere din industria energetică mondială. Capacitatea instalată la nivel global a depășit 300 GW în 2025, după un avans de aproape 66% într-un singur an, iar China controlează aproape jumătate din piață.

Datele din „2026 Statistical Review of World Energy”, publicat de Energy Institute, arată amploarea dezvoltării sistemelor de stocare a energiei în baterii.

Capacitatea globală a ajuns la 301,7 GW în 2025, comparativ cu 182 GW în anul precedent. În numai 12 luni au fost adăugați aproape 120 GW, ceea ce corespunde unei creșteri de 65,8%.

Diferența este și mai mare dacă perioada analizată este extinsă la un deceniu. În 2015, la nivel mondial existau doar 1,9 GW de capacitate instalată.

În zece ani, aceasta a crescut de aproximativ 158 de ori, ceea ce corespunde unui ritm mediu anual de creștere de aproximativ 66%, potrivit Forbes.

Dezvoltarea bateriilor este strâns legată de extinderea accelerată a energiei regenerabile și în special a celei solare. Panourile produc cea mai mare cantitate de electricitate în timpul zilei, în timp ce cererea continuă și după apus.

Bateriile permit stocarea energiei electrice atunci când producția este abundentă și livrarea acesteia ulterior, inclusiv în orele de seară. Sistemele pot fi utilizate și pentru reducerea fluctuațiilor, echilibrarea rețelei și limitarea pierderilor de energie regenerabilă care nu poate fi consumată în momentul producerii.

Datele trebuie însă interpretate cu o distincție importantă. Capacitatea prezentată în raport este exprimată în megawați sau gigawați și indică puterea pe care sistemele de baterii o pot livra la un anumit moment.

Cantitatea totală de energie care poate fi stocată este măsurată în megawați-oră sau gigawați-oră.

Astfel, o baterie de 100 MW care poate furniza energie timp de o oră este diferită de una cu aceeași putere care poate funcționa timp de patru ore.

Cifrele oferă, prin urmare, o imagine asupra vitezei cu care este construită infrastructura de stocare, dar nu indică singure cantitatea totală de electricitate pe care bateriile o pot păstra.

China este de departe cea mai mare piață. La sfârșitul anului 2025, țara dispunea de aproximativ 144,1 GW, echivalentul a aproape 48% din capacitatea globală.

În 2024, China avea 79,5 GW. Asta înseamnă că într-un singur an a instalat aproximativ 64,6 GW, adică mai mult de jumătate din întreaga capacitate nouă adăugată la nivel mondial.

Evoluția din ultimul deceniu este și mai spectaculoasă. În 2015, China avea numai aproximativ 115 MW. Capacitatea actuală este de peste 1.200 de ori mai mare.

Aproape 134 GW din totalul chinezesc sunt sisteme amplasate „front-of-the-meter”, adică instalații de mari dimensiuni conectate direct la rețeaua electrică.

Statele Unite ocupă poziția a doua la nivel național, cu 56,6 GW în 2025, aproape 19% din totalul mondial.

Cu un an înainte, capacitatea americană era de 34,7 GW. Creșterea a fost astfel de aproximativ 21,9 GW, sau 63%.

Piața americană este mai echilibrată între instalațiile conectate direct la rețea și cele aflate la consumatori. Aproximativ 43,3 GW sunt instalați în fața contorului, iar 13,3 GW se află în spatele acestuia.

Europa, luată în ansamblu, dispunea de aproximativ 57,7 GW, puțin peste Statele Unite. Germania conduce clasamentul european, cu 17,5 GW, urmată de Italia, cu 9,2 GW, și Marea Britanie, cu 9 GW.

Germania se remarcă prin faptul că aproximativ 14,4 GW din capacitatea sa se află în spatele contorului, la consumatori.

Australia a ajuns între timp la 12,6 GW, aproape dublu față de cei 6,6 GW înregistrați cu un an înainte.

O schimbare importantă se produce și în modul în care sunt utilizate bateriile. Din cei aproximativ 302 GW instalați la nivel mondial, circa 224 GW reprezintă sisteme conectate direct la rețele, iar aproximativ 78 GW sunt instalații aflate în spatele contoarelor consumatorilor.

Aproximativ trei sferturi din capacitatea mondială este astfel amplasată în prezent pe partea de rețea.

În 2025, această categorie a crescut cu aproximativ 72%, comparativ cu un avans de aproximativ 51% pentru sistemele instalate la consumatori.

Bateriile trec astfel de la statutul unor echipamente utilizate în principal de gospodării și companii la cel de infrastructură a sistemelor energetice.

Ele nu reprezintă însă o sursă de energie. Bateriile nu produc electricitate, ci stochează energia generată anterior de alte surse și permit utilizarea acesteia într-un alt moment.

Importanța lor crește tocmai pe fondul extinderii producției solare și eoliene. Evoluția de la numai 1,9 GW în 2015 la peste 300 GW în 2025 arată că stocarea în baterii nu mai reprezintă o tehnologie aflată la marginea sistemului energetic, ci devine treptat o componentă a rețelelor electrice.