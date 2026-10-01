România, în topul exporturilor agricole din UE! Cât grâu, porumb și soia au intrat și au ieșit din Europa?

România domină exporturile agricole ale Uniunii Europene în sezonul 2026/27, fiind lider la grâu, orz, porumb, floarea-soarelui și rapiță. Datele Comisiei Europene ne arată volume importante exportate de țara noastră.

Exporturile de grâu moale ale Uniunii Europene în sezonul 2026/27, început în luna iulie, au ajuns la 6,81 milioane de tone până la 27 septembrie, față de 6,30 milioane de tone cu o săptămână înainte. Volumul este similar celui înregistrat în aceeași perioadă a sezonului trecut, potrivit datelor Comisiei Europene publicate marți, 29 septembrie 2026.

Comisia Europeană precizează că datele privind exporturile rămân incomplete pentru Franța, începând din 2024, pentru Bulgaria și Irlanda, din sezonul 2023/24, precum și pentru Grecia, din ianuarie 2026.

România își menține poziția de cel mai mare exportator de grâu moale din Uniunea Europeană, cu 3,11 milioane de tone. Pe următoarele poziții se află Lituania, cu 1,15 milioane de tone, Bulgaria, cu 0,62 milioane de tone, Letonia, cu 0,59 milioane de tone, și Polonia, tot cu 0,59 milioane de tone.

În ceea ce privește destinațiile, Arabia Saudită rămâne principalul cumpărător de grâu moale din Uniunea Europeană, cu 842.524 de tone. Algeria ocupă locul al doilea, cu 693.226 de tone, de aproape trei ori mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, când importurile din UE se ridicau la 248.311 tone. Nigeria urmează cu 645.035 de tone.

Africa de Sud a ajuns la 385.573 de tone, în timp ce Sudanul apare pentru prima dată în acest clasament, cu 319.734 de tone. Evoluția indică o diversificare a cererii internaționale pentru grâul provenit din Uniunea Europeană.

Exporturile de orz ale UE au ajuns la 1,91 milioane de tone, în creștere față de cele 1,78 milioane de tone raportate cu o săptămână înainte. Comparativ cu aceeași perioadă a sezonului trecut, însă, volumul este cu 39% mai mic.

Pe partea importurilor, cantitățile de porumb aduse în Uniunea Europeană au ajuns la 4,96 milioane de tone până la 27 septembrie. Volumul este cu 0,49 milioane de tone mai mare decât cel înregistrat cu o săptămână înainte și cu 35% peste nivelul din aceeași perioadă a anului precedent.

Statele Unite rămân principalul furnizor de porumb al UE, cu 2,07 milioane de tone, aproape de patru ori mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Ucraina ocupă locul al doilea, cu 1,45 milioane de tone, urmată de Brazilia, cu 1,2 milioane de tone.

Importurile de soia ale Uniunii Europene pentru sezonul 2026/27 au ajuns la 2,84 milioane de tone până la 27 septembrie, cu 12% sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă a sezonului trecut.

Brazilia este principalul furnizor de soia pentru UE, cu 2.433.781 de tone, în creștere puternică față de cele 1.871.824 de tone raportate în aceeași perioadă a anului trecut. În schimb, importurile din Statele Unite au scăzut semnificativ, la 236.187 de tone, comparativ cu 882.468 de tone în aceeași perioadă a sezonului precedent.

Importurile de rapiță au totalizat 0,87 milioane de tone, cu 14% sub nivelul de anul trecut. Ucraina rămâne principalul furnizor, cu 336.047 de tone, deși cantitatea este mai mică decât cele 599.903 tone importate în sezonul 2025/26. Australia urmează cu 185.116 tone, iar Canada cu 121.700 de tone.

În același timp, importurile UE de șrot de soia au scăzut cu 20%, până la 3,99 milioane de tone. Importurile de ulei de palmier au coborât cu 27%, ajungând la 0,59 milioane de tone.

Datele indică o evoluție importantă pentru România în acest sezon, țara noastră ocupând primul loc în Uniunea Europeană la toate cele cinci culturi urmărite de Comisia Europeană.

La grâu, exporturile României au ajuns la 3,1 milioane de tone, în timp ce la orz au atins 1,42 milioane de tone. România se află astfel cu mult înaintea Germaniei, care a exportat 181.693 de tone, și a Bulgariei, cu 146.254 de tone.

În cazul porumbului-boabe, volumele exportate sunt încă mai reduse, însă România conduce clasamentul european cu 84.684 de tone. Franța se află pe locul al doilea, cu 31.101 tone, iar Polonia pe locul al treilea, cu 21.714 tone. Poziția României este cu atât mai relevantă în condițiile în care recolta europeană de porumb a fost puternic afectată de secetă în acest sezon.

România este lider și la exporturile de floarea-soarelui, cu 92.409 tone, urmată de Bulgaria, cu 20.344 de tone, și Croația, cu 12.456 tone. La rapiță, țara noastră ocupă din nou primul loc, cu 81.404 tone, înaintea Lituaniei, cu 63.358 de tone, și Letoniei, cu 28.882 de tone.

Astfel, România se află în fruntea clasamentului european la fiecare dintre cele cinci culturi analizate, respectiv grâu, orz, porumb-boabe, floarea-soarelui și rapiță. Evoluția evidențiază rolul important al României în aprovizionarea piețelor europene și internaționale, într-un sezon influențat de problemele exporturilor din Rusia și Ucraina, de efectele secetei asupra producției europene și de diversificarea cererii internaționale pentru produsele agricole românești.