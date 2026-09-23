Cumpărătorii de grâu se pregătesc pentru prețuri mai mari. Războiul din Ucraina afectează livrările din regiunea Mării Negre

Cumpărătorii de grâu din întreaga lume, care au amânat refacerea stocurilor, se vor confrunta cu prețuri mai mari atunci când vor reveni pe piață în următoarele săptămâni. Prețurile globale ale grâului au crescut puternic pe fondul continuării războiului dintre Rusia și Ucraina, care nu dă semne de încetare.

Principalii importatori de grâu din Asia, Orientul Mijlociu și Africa, care se bazau pe regiunea Mării Negre pentru aprovizionare, întâmpină dificultăți în asigurarea livrărilor. Atacurile asupra navelor și infrastructurii portuare au blocat aproape complet transportul de mărfuri începând din luna iulie, potrivit unei analize Reuters.

Restricțiile au dus la creșterea prețurilor. Contractele futures de referință pentru grâu de la bursa din Chicago au urcat cu 40% față de minimele înregistrate în luna iunie, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani și jumătate.

Regiunea Mării Negre are un rol important în livrările de cereale, iar dificultățile de scoatere a mărfurilor din această zonă îi obligă pe cumpărători să caute alte surse de aprovizionare. Această schimbare poate genera o nouă creștere a prețurilor, potrivit lui Ole Hansen, directorul departamentului de strategie al Saxo Bank.

Exporturile de grâu rusesc urmează să scadă până la aproximativ un milion de tone în luna septembrie, de la cinci milioane de tone în septembrie anul trecut. În cazul Ucrainei, livrările estimate pentru această lună sunt de aproximativ un milion de tone, jumătate din volumul înregistrat în septembrie anul trecut.

Estimările aparțin analiștilor firmei de consultanță Kpler.

Pe termen scurt, criza aprovizionării va afecta cel mai mult Asia. Potrivit analistului Kpler Ishan Bhanu, foarte puține nave mai intră în regiune pentru încărcarea mărfurilor, iar cantitățile reduse exportate de Rusia și Ucraina sunt direcționate către anumiți cumpărători din Orientul Mijlociu și Africa, fără ca Asia să primească volume din aceste livrări.

Indonezia, al doilea mare importator mondial de grâu, a primit în luna septembrie doar 60.000 de tone de grâu din regiunea Mării Negre. În aceeași perioadă a anului trecut, volumul primit a fost de aproximativ jumătate de milion de tone.

În aceste condiții, producătorii indonezieni de făină se orientează către furnizori alternativi, inclusiv Argentina. Traderii precizează că aceștia plătesc pentru grâul australian prețuri cu aproximativ 20-25% mai mari decât cele achitate anterior pentru grâul provenit din regiunea Mării Negre.

Un director al unei companii de morărit din Asia de Sud-Est a arătat că firma a contractat câteva containere cu grâu din Australia pentru a înlocui grâul rusesc și ucrainean. Compania nu a achiziționat însă cantități vrac, din cauza costurilor ridicate.

Prețurile au crescut considerabil, iar compania nu poate transfera întregul cost suplimentar asupra cumpărătorilor săi de făină, potrivit oficialului, care a dorit să își păstreze anonimatul.

Și grâul din România este luat în calcul pentru aprovizionarea Asiei de Sud-Est. Acesta este cotat la aproximativ 340 de dolari pe tonă, în regim C&F, adică preț care include costul și navlul, pentru livrări în Asia de Sud-Est.

În cazul grâului australian de tip „Premium White”, prețul este de aproximativ 345 de dolari pe tonă pentru livrările din octombrie. Atât grâul românesc, cât și cel australian sunt cotate la prețuri cu aproximativ 25% mai mari decât cele la care se tranzacționa grâul din regiunea Mării Negre înainte de criza transporturilor maritime.

Egiptul, cel mai mare cumpărător mondial de grâu, urmează să primească mai puțin de o zecime din volumul importat din Rusia și Ucraina în perioada septembrie-octombrie a anului trecut.

Totuși, Egiptul dispune de o anumită marjă de manevră. Importatorii nu pot amâna achizițiile la nesfârșit, dar pot să le întârzie pentru o perioadă relativ lungă deoarece recoltele din Orientul Mijlociu și Africa de Nord tocmai au fost strânse. Acest lucru oferă o anumită marjă de timp, însă nu pentru întregul sezon, potrivit unui trader european.

În prima jumătate a lunii septembrie, importurile de grâu ale Egiptului au coborât la 143.870 de tone, de la 876.139 de tone în aceeași perioadă a anului trecut. În perioada de referință de anul trecut, Rusia și Ucraina asigurau cea mai mare parte a livrărilor către Egipt, potrivit datelor oficiale.

Egiptul se orientează acum către Franța și alți furnizori europeni, încercând să își diversifice sursele de aprovizionare și să își reducă dependența de Rusia și Ucraina. Ministrul Aprovizionării, Sherif Farouk, a anunțat această direcție duminică.

Cu toate acestea, o parte dintre cumpărătorii egipteni continuă să evite furnizorii alternativi. Traderii din Cairo explică situația prin faptul că morarii preferă soiurile de grâu pe care sunt obișnuiți să le prelucreze și dispun deja de stocuri interne.