UE pregătește o nouă lege „Made in EU”. Marea Britanie se teme că industria auto ar putea fi afectată

Premierul britanic Andy Burnham a anunțat marți că va susține includerea Marii Britanii în categoria de „partener de încredere” în cadrul viitoarelor reguli ale Uniunii Europene privind produsele „Made in EU”. El a avertizat că excluderea Regatului Unit ar putea afecta industria auto britanică.

Regulile fac parte din propunerea Comisiei Europene privind Industrial Accelerator Act, prezentată în luna martie. Inițiativa este inclusă într-un efort mai amplu al Uniunii Europene de a sprijini industriile locale în competiția cu producătorii din afara blocului comunitar, care nu sunt supuși acelorași reglementări stricte și nici acelorași costuri ridicate cu energia.

Un obiectiv important al proiectului este reducerea dependenței Europei de China, care domină producția mai multor tehnologii verzi, inclusiv cea mai mare parte a componentelor pentru panourile solare.

Prin această lege, UE urmărește să folosească forța financiară considerabilă a achizițiilor publice ale statelor membre pentru a sprijini industriile interne aflate în dificultate. Valoarea acestor achiziții depășește 2.000 de miliarde de euro, echivalentul a aproximativ 14% din producția economică a Uniunii Europene, conform Reuters.

Propunerea introduce cerințe privind conținutul local și nivelul emisiilor de carbon pentru produsele cumpărate prin achiziții publice, licitații publice sau programe de subvenții.

Regulile vizează sectoare considerate strategice, printre care se numără oțelul, aluminiul și cimentul, vehiculele electrice, bateriile, energia solară și eoliană, tehnologia hidrogenului și energia nucleară.

Cerințele ar urma să fie stabilite în funcție de fiecare tehnologie și de obiectivul urmărit. În unele cazuri, scopul este menținerea unei industrii deja puternice în Europa, cum este cazul electrolizoarelor pentru hidrogen, unde producătorii europeni conduc în prezent piața locală. În alte situații, obiectivul este readucerea în Europa a unei mici părți dintr-o industrie dominată de China.

În cazul panourilor solare, invertorul și celulele ar trebui să fie produse în Europa în termen de trei ani.

Aluminiul cumpărat prin achiziții publice ar trebui să fie în proporție de 25% produs în UE și să respecte criterii privind emisiile reduse de carbon. Pentru oțel nu ar exista o cerință privind originea europeană, însă acesta ar trebui să fie în proporție de 25% cu emisii reduse de carbon.

În cazul vehiculelor electrice cumpărate prin achiziții publice, producătorii ar trebui să se asigure că automobilele sunt asamblate în Uniunea Europeană și că 70% dintre componente, cu excepția bateriei, sunt produse în UE. Această obligație ar urma să intre în vigoare la șase luni după aplicarea legii.

Una dintre principalele probleme ale proiectului este definirea produselor considerate „Made in EU”.

Conform propunerii, produsele provenite din cele 27 de state membre ale UE, precum și din Islanda, Liechtenstein și Norvegia, țări care fac parte din piața unică europeană, ar fi incluse automat.

Și unele state din afara Uniunii Europene ar putea fi incluse, dacă oferă acces reciproc la propriile programe de achiziții publice sau de subvenții. Eligibilitatea ar fi, în general, limitată la țările acoperite de regulile Organizației Mondiale a Comerțului privind achizițiile publice sau de acorduri comerciale cu UE.

Această condiție ar putea crea probleme unor state precum Canada, un aliat apropiat al Europei, unde politica „buy Canadian” acordă prioritate companiilor locale în detrimentul firmelor străine.

Comisia Europeană nu a publicat încă lista statelor care ar urma să se califice. Asociația britanică a producătorilor și comercianților auto, SMMT, a avertizat că excluderea Marii Britanii ar pune în pericol investițiile comune și relația comercială în valoare de 80 de miliarde de euro.

Propunerea prevede însă și anumite excepții. Acestea ar putea fi aplicate atunci când produsele necesare nu sunt disponibile în Europa sau când schimbarea furnizorilor ar determina o creștere semnificativă a costurilor.

Industrial Accelerator Act ar introduce și condiții pentru investițiile străine de peste 100 de milioane de euro în sectoare strategice, atunci când țara de origine a investitorului reprezintă cel puțin 40% din capacitatea globală de producție.

Această prevedere este considerată pe scară largă drept una îndreptată în special către China.

Printre criteriile propuse se numără interdicția ca investitorul străin să dețină o participație majoritară într-o companie din UE. De asemenea, acesta ar trebui să angajeze în principal lucrători europeni și să își licențieze proprietatea intelectuală astfel încât investiția să aducă beneficii Uniunii Europene.

Guvernele statelor membre și Parlamentul European trebuie să ajungă la un acord asupra formei finale a legii, iar aprobarea este așteptată anul viitor.

Franța solicită limite mai stricte în ceea ce privește statele din afara UE care ar putea fi incluse în sistem. În schimb, Suedia și Cehia s-au opus unor reguli stricte, avertizând că acestea ar putea descuraja investițiile și ar putea duce la creșterea prețurilor.

Și Germania a adoptat o poziție prudentă. Cancelarul Friedrich Merz a spus anterior că regulile care acordă preferință exclusiv producătorilor europeni ar trebui utilizate doar ca ultimă soluție.

Și industriile cer modificări ale proiectului. Unele sectoare care au fost lăsate în afara propunerii, inclusiv producătorii de oțel, solicită introducerea unor reguli „Made in EU” și pentru domeniile lor.

Producătorii auto au fost mai puțin entuziasmați de proiect, deoarece se tem că lanțurile lor globale de aprovizionare, care sunt extinse și complexe, ar putea fi perturbate.

De asemenea, un grup reprezentativ al industriei a avertizat că excluderea Marii Britanii din prevederile propuse de Uniunea Europeană pentru programul „Made in Europe” pune industria auto britanică într-o poziție dezavantajoasă din punct de vedere competitiv și amenință contribuția acesteia la economia UE.

În forma actuală a proiectului, vehiculele produse în Marea Britanie nu ar beneficia de stimulentele acordate produselor fabricate în Uniunea Europeană. Printre acestea se numără sprijinul pentru flotele corporative mai puțin poluante și creditele suplimentare pentru reducerea emisiilor de CO2, amintește Reuters.

Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) a mai atras atenția că politica propusă ar exclude vehiculele britanice de la achizițiile publice ale statelor membre ale Uniunii Europene. Astfel, automobilele produse în Marea Britanie nu ar putea beneficia de contractele acordate de instituțiile și autoritățile publice din țările UE.

SMMT consideră că prevederile propuse evidențiază nivelul ridicat de interdependență dintre industria auto britanică și cea europeană, în condițiile în care Uniunea Europeană dezbate Industrial Accelerator Act.

Proiectul legislativ urmărește stimularea producției de automobile în Europa și reducerea dependenței de China. În acest context, industria auto britanică susține că excluderea Regatului Unit din sistemul „Made in Europe” ar putea avea efecte asupra relațiilor comerciale dintre cele două părți.

Deși Marea Britanie a părăsit Uniunea Europeană, lanțurile de aprovizionare din industria auto au rămas profund integrate. Relația comercială dintre cele două piețe valorează aproximativ 80 de miliarde de euro pe an, potrivit SMMT.

Organizația consideră că excluderea Regatului Unit din program ar slăbi competitivitatea, ar reduce amploarea activității industriale și ar limita posibilitățile de alegere ale consumatorilor.

Industria auto britanică susține că noile reguli ar pune producția din Regatul Unit într-un dezavantaj competitiv tocmai pe cea mai importantă piață a sa.

Marea Britanie este cea mai mare piață de export a Uniunii Europene pentru autoturisme, în timp ce Uniunea Europeană reprezintă cea mai mare piață de export pentru autoturismele britanice. Această relație comercială face ca eventualele restricții să aibă implicații pentru ambele părți.

SMMT avertizează că reducerea cererii pentru vehiculele produse în Marea Britanie ar avea, la rândul său, efecte asupra Uniunii Europene. Regatul Unit este cel mai mare client al UE pentru componente auto, astfel că o diminuare a producției și vânzărilor britanice ar putea afecta și furnizorii europeni de componente.

În acest context, industria auto britanică atrage atenția asupra legăturilor strânse existente între producătorii și furnizorii din Marea Britanie și cei din Uniunea Europeană, în timp ce Bruxelles-ul analizează noile reguli destinate consolidării producției europene și reducerii dependenței de China.

Aflat la New York pentru prima sa participare la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite în calitate de prim-ministru, Andy Burnham a declarat că există susținere pentru ca Marea Britanie să aibă acces la schema „Made in Europe” propusă de Uniunea Europeană.

În timpul zborului spre New York, luni, Burnham a susținut că Europa nu are un conflict cu Marea Britanie și că ambele părți se confruntă cu aceleași efecte ale problemelor din anumite industrii, în special în sectorul oțelului. Premierul britanic urma să se întâlnească la New York cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Marea Britanie a avertizat că planul „Made in Europe” ar putea afecta lanțurile de aprovizionare și ar putea crea bariere comerciale inutile între Regatul Unit și unele state membre ale Uniunii Europene. Burnham a cerut celor două părți să evite apariția unor noi efecte negative asupra relațiilor economice.

Premierul britanic este preocupat și de posibilitatea ca Marea Britanie să fie exclusă dintr-un alt mecanism european, după ce negocierile privind participarea țării la fondul european pentru apărare SAFE s-au încheiat fără un acord.

În ceea ce privește schema „Made in Europe”, Burnham susține că Marea Britanie trebuie privită ca un partener de încredere și că cele două părți ar trebui să găsească o soluție care să nu creeze probleme acolo unde există interese comune, conform Reuters.

Ministrul francez adjunct al Industriei, Sebastien Martin, a declarat că Uniunea Europeană ar putea lua în considerare o cooperare economică extinsă cu anumiți parteneri. El a subliniat însă că o țară care a părăsit Uniunea Europeană, așa cum a făcut Marea Britanie, nu poate să se retragă din bloc și să se aștepte să păstreze exact aceleași drepturi ca statele membre.

Potrivit oficialului francez, acest lucru nu exclude un dialog cu Marea Britanie, având în vedere valoarea lanțurilor de aprovizionare integrate care leagă continentul european de Regatul Unit. Totuși, discuțiile urmează să se desfășoare pornind de la perspectiva celor 27 de state membre ale Uniunii Europene.

Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) a avertizat marți că excluderea Marii Britanii din prevederile propuse de UE pentru „Made in Europe” ar pune industria auto britanică în pericol și ar amenința contribuția acesteia la economia Uniunii Europene.

Organizația estimează că relația comercială dintre Marea Britanie și UE în sectorul auto valorează 80 de miliarde de euro pe an. Interdependența existentă la nivelul lanțurilor de aprovizionare înseamnă că producătorii auto europeni ar fi, la rândul lor, afectați în cazul în care Marea Britanie ar fi exclusă din politica „Made in Europe”.

SMMT consideră că o astfel de excludere ar afecta competitivitatea, ar reduce amploarea activității din industrie și ar limita posibilitățile de alegere ale consumatorilor.

Întrebat despre avertismentul organizației, un purtător de cuvânt al guvernului britanic a transmis că vor exista discuții pentru identificarea unor soluții care să aducă beneficii industriei de pe întreg continentul.

Statutul incert al Marii Britanii în cadrul schemei „Made in Europe” reprezintă cel mai recent punct de dispută apărut în relațiile dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană după votul din 2016 pentru ieșirea din blocul comunitar.

Susținătorii Brexitului considerau că o Marea Britanie aflată în afara Uniunii Europene ar avea libertatea de a-și dezvolta relațiile comerciale cu statele din întreaga lume care înregistrează ritmuri mai rapide de creștere.

De atunci, însă, evoluția Chinei, caracterul imprevizibil al politicii Statelor Unite sub Donald Trump și ritmul rapid al inovației tehnologice au pus într-o perspectivă diferită decizia privind ieșirea din Uniunea Europeană.

Andy Burnham a declarat că dorește aprofundarea relațiilor dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană, după ce predecesorul său, Keir Starmer, a relansat relațiile cu blocul comunitar în urma mai multor ani de neîncredere.