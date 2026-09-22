UE cumpără de trei ori mai mult de la China decât vinde. Deficitul comercial a depășit 1 miliard de euro pe zi

Uniunea Europeană importă din China de trei ori mai multe bunuri decât exportă. Deficitul comercial a depășit 1 miliard de euro pe zi în luna iulie. Dezechilibrul se adâncește în timp ce Bruxelles-ul caută soluții pentru relația comercială cu Beijingul.

Consumatorii și companiile din UE cheltuiesc de trei ori mai mult pe importurile din China decât cumpără omologii lor din China de la blocul comunitar, potrivit unui studiu.

Datele vamale au indicat că diferența dintre importurile UE din China și exporturile către această țară – adică deficitul comercial – a depășit 1 miliard de euro (860 de milioane de lire sterline) pe zi în luna iulie.

Noile date apar la scurt timp după ce președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că dezechilibrul comercial trebuie stopat, și înaintea summitului dintre Xi Jinping și Donald Trump, programat pentru joi la Washington.

Institutul Mercator pentru Studii asupra Chinei (MERICS) a precizat: „Problema nu mai este doar faptul că UE cumpără mai multe bunuri chinezești. China vinde mai mult Europei, cumpărând în același timp mai puțin de la aceasta.”

China și UE poartă discuții pentru a evita un război comercial, iar comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, urmează să se deplaseze la Beijing pe 8 octombrie pentru a se întâlni cu omologul său chinez.

„Având în vedere că deficitul bilateral depășește acum 1 miliard de euro pe zi, dezechilibrul în creștere va figura, aproape sigur, pe agenda reuniunii planificate între UE și China în luna octombrie”, a menționat MERICS.

O analiză a datelor vamale chineze realizată de MERICS a arătat că deficitul comercial al UE a atins 36,5 miliarde de euro doar în luna iulie, în creștere față de cele 32,2 miliarde de euro înregistrate în iulie 2025.

În perioada ianuarie-iulie, deficitul total a ajuns la 234 de miliarde de euro, cu aproximativ 21 de miliarde de euro mai mult decât în primele șapte luni ale anului 2025.

„Raportul dezechilibrului a depășit acum pragul de trei la unu. Pentru fiecare euro reprezentând bunuri exportate de UE către China în iulie, blocul comunitar a importat bunuri în valoare de 3,10 euro. Deficitul a fost echivalent cu 1,18 miliarde de euro pe zi”, a precizat MERICS.

Surse de la Bruxelles au declarat că una dintre măsurile luate în considerare este introducerea unor cote pentru vehiculele hibrid și pentru anumite tipuri de produse chimice importate din China.

Vânzările de vehicule hibride au crescut vertiginos după ce impunerea unor tarife suplimentare pentru vehiculele electrice chinezești în 2024 a omis includerea modelelor hibride, provocând îngrijorare în industria auto din UE.

Cele mai recente date indică o creștere de zece ori a importurilor de mașini hibride care nu necesită încărcare la priză: de la puțin sub 4.000 de vehicule vândute în octombrie 2024, la 50.000 în iulie 2026.

Publicația Financial Times a relatat săptămâna trecută că UE a solicitat Chinei să reducă voluntar exporturile de vehicule hibride.

China a avertizat în repetate rânduri că este pregătită pentru un război comercial, însă ministerul său al comerțului a adoptat o poziție diplomatică săptămâna trecută, înaintea summitului din octombrie.

„Orice soluție între China și UE trebuie să asigure un echilibru al intereselor, să respecte regulile Organizației Mondiale a Comerțului și legislația internă a fiecărei părți, precum și să țină cont pe deplin de interesele industriilor din ambele tabere”, a precizat ministerul.

Exporturile chinezești se vor afla pe agenda principală a summitului de joi de la Washington, existând așteptări ca suspendarea pe o perioadă de 12 luni a restricțiilor Beijingului privind exportul de pământuri rare să fie prelungită.

Kurt Tong, fost consul general al SUA la Hong Kong și director general al firmei de consultanță strategică Asia Group, a declarat că, în cazul în care nu se va anunța o prelungire a suspendării în această săptămână, acest lucru s-ar putea întâmpla la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) de luna viitoare.

China a introdus restricțiile privind exportul de pământuri rare în aprilie 2025, provocând aproape o blocare a industriei auto din UE, Mexic, SUA și Marea Britanie din cauza deficitului de magneți permanenți.

Beijingul a suspendat restricțiile în octombrie anul trecut, când Trump s-a întâlnit cu Xi în Coreea de Sud, însă nu a oferit concesii suplimentare la ultima întâlnire dintre cei doi președinți, care a avut loc în luna mai, la Beijing.