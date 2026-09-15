Zona euro și-a mărit excedentul comercial în iulie. Exporturile au crescut cu 9%

Zona euro a înregistrat în iulie 2026 un excedent de 14,2 miliarde de euro în comerțul cu bunuri cu restul lumii, în creștere față de aceeași lună a anului trecut. La nivelul întregii Uniuni Europene, excedentul comercial a fost mai redus, de 8 miliarde de euro.

Exporturile de bunuri ale zonei euro către restul lumii au însumat 276 de miliarde de euro în iulie 2026. Valoarea este cu 9% mai mare decât cea înregistrată în iulie 2025, când exporturile ajungeau la 253,3 miliarde de euro.

Importurile au crescut la rândul lor, cu 7,9%, de la 242,6 miliarde de euro la 261,8 miliarde de euro.

Diferența a dus la un excedent comercial de 14,2 miliarde de euro, față de 10,7 miliarde de euro în iulie 2025. Comparativ cu luna iunie a acestui an, când excedentul fusese de 7,2 miliarde de euro, valoarea aproape s-a dublat.

Îmbunătățirea față de anul trecut a fost susținută în principal de creșterea excedentului pentru produse chimice și produse conexe, alte bunuri manufacturate, precum și alimente și băuturi. Evoluția a fost parțial compensată de reducerea excedentului înregistrat la mașini și vehicule.

Datele cumulate pentru perioada ianuarie-iulie arată o situație diferită. Zona euro a înregistrat un excedent comercial de numai 17 miliarde de euro, comparativ cu 92,8 miliarde de euro în aceeași perioadă din 2025.

Exporturile au crescut cu 1,2%, până la 1.763,6 miliarde de euro, însă importurile au avansat mult mai rapid, cu 5,8%, până la 1.746,6 miliarde de euro.

Comerțul dintre țările zonei euro a ajuns la 1.654 de miliarde de euro în primele șapte luni, în creștere cu 5% față de perioada similară din 2025.

La nivelul celor 27 de state membre, exporturile către restul lumii au ajuns la 247,1 miliarde de euro în iulie, în creștere cu 7,8% față de aceeași lună din 2025.

Importurile au avansat mai rapid, cu 9%, până la 239,1 miliarde de euro.

UE a înregistrat astfel un excedent de 8 miliarde de euro. Rezultatul este mai bun decât cel de 2,4 miliarde de euro din iunie, dar sub excedentul de 9,8 miliarde de euro raportat în iulie 2025.

Scăderea anuală a fost determinată în principal de reducerea excedentului pentru mașini și vehicule. Efectul a fost parțial compensat de rezultate mai bune pentru produsele chimice, alimente și băuturi și de reducerea deficitului pentru alte bunuri manufacturate.

În perioada ianuarie-iulie 2026, Uniunea Europeană a înregistrat un deficit comercial de 13,8 miliarde de euro. În aceeași perioadă din 2025 fusese raportat un excedent de 84 de miliarde de euro.

Exporturile către țările din afara UE au scăzut cu 0,6%, la 1.565,1 miliarde de euro. În același timp, importurile au crescut cu 5,9%, până la 1.578,9 miliarde de euro.

Comerțul dintre statele membre a evoluat în sens opus, ajungând la 2.581,6 miliarde de euro, cu 6,1% peste nivelul din primele șapte luni ale anului trecut.

Datele ajustate sezonier arată că, în iulie față de iunie, exporturile au crescut cu 1,2% atât în zona euro, cât și la nivelul întregii Uniuni Europene. Importurile au scăzut cu 0,4% în zona euro și cu 0,7% în UE.