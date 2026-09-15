EXCLUSIV. Victor Ponta critică situația în care a ajuns România: Cei care l-au susținut pe Nicușor Dan sunt acum cei mai mari dușmăni ai lui. USR-iștii sunt viruși cu sarcini

Victor Ponta a participat la o nouă ediție a podcastului „Contrapunct”, unde a discutat cu jurnalistul Mirel Curea despre momentul dificil prin care trece România. Fostul prim-ministru a abordat inclusiv problemele create de Nicușor Dan și modul în care acesta își exercită mandatul.

Victor Ponta a precizat în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube „HAI România!” că nu poate explica ce urmează să facă Nicușor Dan în funcția de președinte și a susținut că nici șeful statului nu ar ști în acest moment ce va face. În opinia sa, nici consilierii prezidențiali nu ar avea o imagine clară asupra direcției în care se îndreaptă președinția.

Fostul premier a făcut o comparație între perioada în care Nicușor Dan a condus Primăria Capitalei și situația actuală de la nivel național. Ponta a susținut că Bucureștiul a fost blocat timp de cinci ani, după care mai mulți oameni din zona imobiliară ar fi finanțat campania lui Nicușor Dan pentru a-l determina să plece de la Primărie.

Potrivit relatării lui Ponta, acesta i-ar fi întrebat pe cei care au susținut financiar campania de ce au procedat astfel, iar explicația primită ar fi fost că doreau ca Nicușor Dan să plece de la Primărie, întrucât, în opinia lor, nu semna nimic. Ponta a apreciat că acești oameni ar fi fost însă cinici, deoarece, prin plecarea lui Nicușor Dan de la Primărie, problema a fost transferată la nivelul întregii țări.

„Dacă cumva credeți că eu pot să vă lămuresc ce face domnul Nicușor Dan, nu pot. Hai să nu creăm așteptări. Eu sunt convins că domnul Nicușor Dan nu știe ce va face președintele Nicușor Dan. (…) Bucureștiul a blocat cinci ani. După care, câțiva oameni deștepți, de prin imobiliare, au finanțat campania lui Nicușor Dan. Eu i-am întrebat, zic, bă, dar de ce-i dați mă? Bă, să plece de la primărie. Că omul nu semnează nimic. Și eu i-am întrebat, dar totuși sunteți cam cinici, ni-l dați nouă pe toată țara? Păi descurcați-vă! Probabil că Ciucu, venind după Nicușor Dan, oricine vine după Nicușor Dan, e un primar care începe să facă ceva. După cei cinci ani în București nu s-a făcut absolut nimic. Totul a stat. A spart tot, n-are bani. N-are nici el, n-are nimeni”, a spus Victor Ponta în cadrul podcastului.

Victor Ponta a subliniat că, după cei cinci ani în care Nicușor Dan s-a aflat la conducerea Bucureștiului, nu s-a făcut nimic, iar totul a rămas blocat. Fostul prim-ministru a insistat că poate răspunde la numeroase întrebări despre situația politică, dar nu poate anticipa ce va face Nicușor Dan. El a susținut că nici apropiații președintelui nu ar ști acest lucru.

Ponta a afirmat că aceștia fac declarații, însă consideră că nici ei nu cunosc direcția în care se îndreaptă lucrurile. În opinia sa, România traversează o situație fără precedent.

„Eu nu știu cine ne urmărește pe noi din restul țării, dar în toată țara s-au spart, s-au săpat niște gropi la care nu lucrează nimeni pentru că nu se dau bani. Până la comisioanele de care ziceți dumneavoastră, trebuie să se dea banii. Nu se dau banii. Pentru că domnul Bolojan a redus deficitul neplătind contractele. Băgând firmele astea toate în semifaliment, dând oamenii afară. Deci, dezastrul pe care l-am avut patru ani la București… Da, sigur, bucureștenii au fost fericiți și l-au votat din nou pe domnul Nicușor Dan. Acum îl avem la nivelul țării. Sunt gata să vă răspund la foarte multe întrebări, dar nu mă întrebați ce o să facă domnul Nicușor Dan că habar nu am nici eu, cred că nici consilierii domniei sale, cred că i-ați urmărit pe cei mai apropiați oameni, nu?”, a mai spus fostul premier.

Fostul premier a remarcat și schimbarea atitudinii celor care l-au susținut pe Nicușor Dan. Potrivit lui Ponta, aceștia au ajuns acum să fie printre cei mai mari adversari ai șefului statului, criticându-l dur. El a făcut referire la schimbarea imaginii lui Nicușor Dan, care nu mai este prezentat de acești oameni drept „olimpicul” sau „onestul”.

În schimb, Ponta a afirmat că înțelege acțiunile lui Ilie Bolojan, ale USR și ale PSD.

„Fac niște declarații, dar e clar că nici ei nu știu. (n.red. Trăim) ceva fără precedent. (…) Cei care l-au susținut pe domnul Nicușor Dan acum sunt cei mai mari dușmăni ai lui, îl înjură, îl spurcă, nu mai este olimpicul, onestul, omul serios, oengistul (…). Eu care nu l-am susținut, tot nu înțeleg nimic. Adică nu înțeleg. Dom’le, de ce în cinci luni de zile nu poți să numești pe cineva? Ce tot calculezi la Cotroceni cu majorități? În rest, pe ceilalți îi înțeleg. Înțeleg ce face Bolojan, ce face USR-ul, ce face PSD-ul”, a subliniat Ponta.

În schimb, Ponta a afirmat că înțelege acțiunile lui Ilie Bolojan, ale USR și ale PSD. Fostul premier a susținut că Ilie Bolojan este un prizonier al USR și că nu poate pleca din această situație. În continuare, fostul premier a formulat o serie de acuzații la adresa USR, punctând că membrii formațiunii sunt trimiși în România cu anumite sarcini și că sunt creați în afara țării.

Ponta a folosit o comparație în care i-a descris drept niște viruși construiți în laboratoare și a afirmat că aceștia ar avea mai multe sarcini. Prima dintre acestea, potrivit fostului premier, ar fi fost transferarea celor 16 miliarde de euro din programul SAFE către Germania și Franța. Ponta susține că această sarcină a fost îndeplinită.

A doua sarcină, despre care spune că nu a fost încă îndeplinită și că ar explica de ce USR nu pleacă, ar fi vânzarea Romgaz și Hidroelectrica. Ponta a menționat-o în acest context pe Oana Gheorghiu, despre care a afirmat că ar fi încercat să ducă la îndeplinire această direcție. El a explicat că numirea acesteia în funcția de vicepremier, în condițiile în care provenea dintr-un ONG, a ridicat întrebări.

„Bolojan e prizonier. E prizonierul USR-iștilor. Nu poate să plece de acolo, pentru că USR-iștii au venit în România cu sarcini. Ei sunt trimiși în România, sunt creați în afară, sunt niște viruși construiți în laboratoare care au niște sarcini. Sarcina numărul 1, de care s-au achitat, să trimită cei 16 miliarde de euro din SAFE în Germania și Franța. S-au achitat. Sarcina numărul 2, de care n-au apucat încă să achite și de-aia nu pleacă. Să vândă Romgaz, Hidroelectrica. Doamna Oana Gheorghiu a încercat, ea a vrut. Că multă lumea a întrebat, păi ce caută doamna asta de la un ONG, vicepremier? Ea avea o temă. Trei, chestia cu gazele de care am început acum să ne prindem, de fapt. Că a cumpărat în august, când eram și noi la plajă, la munte, la mare, nu eram atenți. Guvernul României demis, s-a angajat pe șapte ani de zile la preț fix să cumpere gazul. Deci, useriștii au niște sarci. Blojan, care a beneficiat aproape un an de zile, toată propaganda hashtagistă s-a mutat de la Nicușor la el, în spatele lui. El nu poate să ne spună, dom’le, băi, ne facem de râs, hai să plecăm, naibii, de aici, hai să votăm ceva, orice, guvern tehnocrat, pesedist. Nu, nu, stai aici, că Țoiu mai are de angajat niște oameni la Externe, Miruță mai are de semnat niște contracte, ăla de la economie, Buzăianu mai are de închis niște firme… I-a băgat în faliment pe ăștia la mare. Deci ei au sarcini”, a completat Victor Ponta.

Întreaga ediție a podcastului poate fi urmărită aici.