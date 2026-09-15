Nicușor Dan ar urma să anunțe miercuri propunerea de premier. Ce precizări face despre Alexandru Nazare

Nicușor Dan ar urma să cheme miercuri partidele parlamentare la consultări la Palatul Cotroceni, potrivit unor surse de la Președinție citate de euronews.ro. Numele candidatului pentru funcția de prim-ministru ar urma să fie anunțat în aceeași zi. Președintele a declarat luni că desemnarea nu mai poate fi amânată. El dorește să facă acest pas înaintea deplasării în Statele Unite, unde va participa la Adunarea Generală a ONU.

Nicușor Dan a declarat, într-un interviu pentru Euronews, că începutul sesiunii parlamentare ar trebui să aducă o disponibilitate mai mare a partidelor pentru negocieri, astfel încât să poată fi constituită o majoritate pentru învestirea unui guvern.

„Avem o aşteptare de mai multă disponibilitate la dialog la începutul sesiunii parlamentare, când în sfârşit toţi parlamentarii sunt aici şi, dacă este vorba de o majoritate fragilă, pentru un guvern, ea se poate materializa. Evident că nu putem să mai aşteptăm şi va urma o desemnare. Să vedem ce se va întâmpla în urma desemnării”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului și-a exprimat intenția de a desemna candidatul înainte să plece în Statele Unite. În cadrul deplasării, acesta va participa la Adunarea Generală a ONU, unde are programat un discurs pe 23 septembrie.

Președintele a menționat că a purtat deja „zeci de discuții” cu reprezentanții formațiunilor politice. Nu a indicat însă ce formulă de guvernare ar avea, în opinia sa, cele mai mari șanse să se concretizeze.

Posibilitatea organizării unor alegeri anticipate rămâne deschisă, deși președintele consideră că un asemenea scenariu ar prelungi instabilitatea politică și economică a țării.

„Nu-mi doresc în niciun chip să ajungem la alegerile anticipate, deşi, aşa cum stau lucrurile acum, nu mai putem spune că excludem”, a afirmat președintele.

În evaluarea șefului statului, declanșarea anticipatelor ar impune un nou calendar electoral, cu termene care s-ar putea întinde până în apropierea Anului Nou. Totodată, acesta a avertizat că disputele dintre partide s-ar accentua, iar economia ar risca să stagneze sau să se deterioreze.

Pentru a identifica o formulă de guvernare care să treacă de votul Parlamentului, președintele a spus că examinează toate combinațiile de sprijin politic prin care un candidat la funcția de premier ar putea obține cele 233 de voturi necesare învestirii.

„Știu pe de rost numerele de parlamentari pe care le are fiecare dintre partide și toate variantele posibile de a obține cele 233 de voturi”, a spus Nicușor Dan.

Criza guvernamentală durează de mai multe luni, după demiterea Guvernului Ilie Bolojan prin moțiunea de cenzură din 5 mai. În perioada care a urmat s-au desfășurat mai multe runde de consultări și au fost făcute încercări de constituire a unei majorități parlamentare.

Întrebat despre ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la a cărui nuntă a fost prezent în weekend, președintele a vorbit despre profesionalismul acestuia și despre colaborarea bună pe care au avut-o.

Nicușor Dan a precizat însă că evaluarea favorabilă a activității ministrului nu echivalează cu existența sprijinului politic necesar pentru desemnarea sa în funcția de prim-ministru.

Referindu-se la participarea la nuntă, șeful statului a explicat că a dorit să arate public aprecierea pentru relația profesională cu Alexandru Nazare.