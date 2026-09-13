Ce s-a discutat, de fapt, la nunta lui Alexandru Nazare. Răspunsul neașteptat al lui Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan ar fi discutat despre formarea viitorului Guvern la nunta ministrului interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare. Evenimentul, la care au participat mai mulți politicieni, a avut loc sâmbătă seară, 12 septembrie, într-un local din nordul Bucureștiului.

Întrebat la finalul petrecerii dacă a discutat despre formarea noului Executiv și despre o posibilă nominalizare pentru funcția de premier, șeful statului a răspuns: „Am făcut și puțină politică”.

Președintele ar fi trebuit să anunțe deja un nou prim-ministru, însă negocierile politice nu au dus până acum la identificarea unei formule care să poată obține voturile necesare în Parlament. Miza este depășirea etapei de premier desemnat și formarea unui Guvern care să poată primi învestitura.

Nunta lui Alexandru Nazare a reunit mai mulți membri ai actualului Executiv interimar, dar și lideri politici implicați în discuțiile privind viitoarea guvernare.

Alexandru Nazare, ministru interimar al Finanțelor, s-a căsătorit sâmbătă cu interpreta de muzică populară Maria Mihali. Ceremonia religioasă a avut loc la biserica Cașin și a fost oficiată de opt preoți, iar petrecerea s-a desfășurat la un local din nordul Capitalei.

Evenimentul a avut loc într-un moment în care partidele din fosta Coaliție nu au ajuns la un acord privind componența viitorului Guvern și persoana care ar urma să îl conducă. Prezența mai multor lideri politici la aceeași petrecere a oferit, astfel, un prilej pentru discuții despre situația politică și despre viitorul Executiv.

PNL a decis să nu susțină un guvern tehnocrat condus de Luca Niculescu în situația în care PSD ar avea miniștri în componența acestuia. Social-democrații au transmis anterior că, dacă nu vor intra la guvernare, nu vor susține învestirea noului Guvern.

Alexandru Nazare s-a aflat și el, în trecut, printre numele luate în calcul pentru funcția de premier. Varianta a fost discutată în contextul în care Ilie Bolojan a anunțat că PNL ar susține un premier tehnocrat, iar ministrul interimar al Finanțelor nu este membru de partid.

Printre invitații care au ajuns la restaurantul Casa Albă s-au numărat fostul ministru al Muncii, Florin Manole, actualul ministru interimar al Apărării, Radu Miruță, senatorul PNL Daniel Fenechiu și Luca Niculescu, nume vehiculat, la rândul său, pentru funcția de premier.

Discuțiile despre viitorul Guvern au loc pe fondul negocierilor dificile dintre partidele care ar putea forma noua majoritate. În lipsa unui acord politic, nominalizarea unui premier și obținerea voturilor necesare în Parlament rămân principalele etape care trebuie depășite pentru formarea Executivului.

Președintele Nicușor Dan urmează să participe duminică și luni la Summitul European dedicat Regiunii Arctice, găzduit de Finlanda, la Rovaniemi. Reuniunea are ca obiectiv consolidarea abordării strategice a Uniunii Europene față de regiunea arctică, pe fondul creșterii importanței sale geopolitice, economice și climatice.

La summit, Nicușor Dan va prezenta viziunea României privind gestionarea coerentă și unitară a provocărilor de pe întregul spațiu dintre Arctica și Marea Neagră. Potrivit agendei reuniunii, această abordare este legată de interconectarea provocărilor de securitate din cele două regiuni.