De la gastronomie internațională la gustul copilăriei. Meniul de la nunta lui Alexandru Nazare

Pentru masa festivă, Alexandru Nazare și Maria Mihali au ales o selecție culinară în care preparatele rafinate din gastronomia internațională s-au regăsit alături de feluri tradiționale românești. Invitaților le-au fost servite carpaccio de vită, creveți și scoici Saint Jacques, dar și sărmăluțe acompaniate de mămăliguță și smântână.

Preparatele au fost concepute pentru a oferi o varietate de gusturi, de la aperitive sofisticate și fructe de mare până la feluri asociate bucătăriei românești. Printre preparatele servite s-au numărat carpaccio de vită, creveți aromați și scoici Saint Jacques, cunoscute și sub denumirea de San Jac.

Meniul nu s-a limitat însă la preparate cu influențe internaționale. Pe mesele festive au fost incluse și sărmăluțe, alături de mămăliguță și smântână, combinație specifică gastronomiei tradiționale românești.

Astfel, selecția culinară a reunit preparate inspirate din gastronomia internațională cu elemente cunoscute ale bucătăriei autohtone, oferind invitaților mai multe tipuri de preparate pe parcursul petrecerii, potrivit celor relatate de RTV.

Maria Mihali a împlinit în acest an 30 de ani. Artista s-a născut în Baia Mare, în ziua de Paște, și vorbește despre acest moment ca despre o binecuvântare. De-a lungul activității sale artistice, aceasta a promovat prin cântecele sale Maramureșul istoric.

Legătura cu această zonă vine și din familia sa, artista având rădăcini paterne în zona Borșa. Pe lângă activitatea muzicală, Maria Mihali are și o pregătire în domeniul economic, cu studii universitare și masterale.

Aceasta a absolvit Facultatea de Business a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Ulterior, a urmat studiile de master în Managementul Dezvoltării Afacerilor, la FSEGA, în Cluj-Napoca, pe care le-a finalizat în anul 2020.

Despre parcursul său educațional, Maria Mihali a oferit detalii și într-o prezentare publicată anterior, în care a vorbit despre anii de școală, studiile universitare și pregătirea muzicală.

„M-am născut și am crescut în Baia Mare. Mama m-a adus pe lume în Sfânta și Marea zi de Paști a anului 1996, pe 14 Aprilie. Am purtat acest lucru toată viața ca fiind cea mai frumoasă binecuvântare și care, până în acest moment, mi-a confirmat că Dumnezeu mă iubește atât de mult! Am absolvit cursurile Colegiului Național ‘Vasile Lucaciu’ din Baia mare, profilul matematică-informatică, intensiv engleză. După terminarea liceului, am urmat cursurile facultății de ‘Business’ din cadrul Universității Babes-Bolyai din Cluj-Napoca. După absolvire, au urmat studiile masterale, în cadrul FSEGA, Cluj-Napoca, cu profilul ‘Managementul Dezvoltării Afacerilor’, unde am absolvit în anul 2020. În anul 2017 am absolvit Școala populară de Arte ‘Tudor Jarda’ din Cluj-Napoca, secția canto populară”, se prezintă tânăra maramureșeancă.

În același an în care a împlinit 30 de ani, Maria Mihali a anunțat că a finalizat și cea de-a doua facultate. Artista le-a transmis urmăritorilor de pe rețelele sociale că a obținut diploma Universității Naționale de Muzică din București.

Parcursul său educațional cuprinde astfel atât pregătirea în domeniul economic, cât și studiile muzicale. În 2017, Maria Mihali a absolvit Școala populară de Arte „Tudor Jarda” din Cluj-Napoca, la secția canto populară.

Ulterior, aceasta și-a continuat studiile în domeniul muzicii la Universitatea Națională de Muzică din București. Finalizarea celei de-a doua facultăți a fost prezentată de artistă drept îndeplinirea unui obiectiv important.

Activitatea sa artistică rămâne legată de promovarea tradițiilor și a zonei Maramureșului, în timp ce pregătirea academică include studiile economice urmate la Cluj-Napoca și formarea muzicală.

Din punct de vedere gastronomic, meniul petrecerii a inclus preparate cu profiluri diferite. Carpaccio de vită, creveții și scoicile Saint Jacques au fost printre preparatele care au adus un caracter internațional selecției culinare.

Preparatele pe bază de fructe de mare au fost completate de elemente tradiționale românești. Sărmăluțele calde au fost servite alături de mămăliguță și smântână, într-o combinație cunoscută în gastronomia românească.

Selecția a pus astfel pe aceeași masă preparate asociate gastronomiei moderne și internaționale și feluri tradiționale. De la carpaccio și scoici Saint Jacques până la sărmăluțe cu mămăliguță și smântână, invitații au avut la dispoziție un meniu diversificat.

Petrecerea de nuntă a reunit, prin alegerea preparatelor, mai multe stiluri culinare, de la aperitive pe bază de carne și fructe de mare până la feluri inspirate din bucătăria tradițională românească.