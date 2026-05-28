Epic Hambar, povestea unui business construit din dorința de autenticitate. Mihai Manole: Ușor, ușor lumea se întoarce la origini! Care sunt tendițele

Totul a început din experiență, observație și o nevoie reală din piață. După colaborarea cu Zexe și cei doi ani petrecuți în administrarea salonului Epic by the Lake, echipa a înțeles direct ce caută oamenii, ce lipsește și ce poate fi făcut diferit în zona evenimentelor din București. Așa a apărut ideea unui concept nou, un loc care să aducă atmosfera autentică a hambarelor din afara orașului, dar fără ca invitații să fie nevoiți să conducă ore întregi pentru a trăi această experiență.

Mihai Manole, proprietarul Epic by the Lake și Epic Hambar, ne-a explicat cum a pus pe roate acest business.

Mihai Manole: „Am început o colaborare cu Zexe. Am preluat de la Zexe salonul, l-am modernizat.”

După această etapă, a apărut ideea unui concept nou: un hambar autentic în București. Nu o copie artificială, ci un spațiu care să păstreze farmecul rustic și căldura lemnului, fără să piardă confortul și eleganța: „Ne-am gândit să facem un hambar în București, având în vedere că nu există în București decât pe lângă Capitală.”

Epic Hambar a fost înființat în 2025. Conceptul a fost construit de la zero, iar fiecare element a fost ales atent pentru a păstra identitatea locului.

Mihai Manole: „Proiectul a fost să facem o șură afară, să pară șură și înăuntru să fie puțin mai luxos, dar tot pe lemn. N-am vrut să băgăm gresie, marmură și alte lucruri care ar fi stricat conceptul. Am vrut să fie hambar în sensul bun al cuvântului.”

Întregul spațiu a fost gândit până la cel mai mic detaliu: mesele, scaunele, mobilierul vechi recondiționat și chiar accesoriile personalului. Proprietarii au căutat obiecte autentice și piese vechi pe care le-au restaurat pentru a păstra caracterul locului.

Mihai Manole: „Avem mese foarte vechi, de peste 100 de ani. Sunt în recondiționare acum. Foste menghine de lemn pe care le transformăm în piese de decor și suporturi pentru candy bar și cheese bar. Până și gheridoanele ospătarilor sunt făcute pe stilul acesta.”

Întregul concept pleacă de la ideea că oamenii caută din nou lucrurile autentice și experiențele calde: „Ușor, ușor lumea se întoarce la origini.”

Pe lângă design și atmosferă, business-ul a fost construit în jurul transparenței și al respectului față de client. Fără taxe ascunse. Fără costuri care apar pe parcurs. Totul este explicat clar încă de la degustare, pentru ca mirii să plece cu sentimentul că știu exact ce primesc: „Când clientul vine la mine și semnează ceva, trebuie să știe din start cât îl costă. Am scos toate taxele. Nu există taxe de ospătar, taxe de generator sau alte costuri ascunse. Am încercat să fim cât mai transparenți posibil.”

Pentru echipă, organizarea unui eveniment nu înseamnă doar servirea mesei, ci coordonare, atenție și anticiparea fiecărei nevoi. Relația cu clientul nu se oprește în momentul semnării contractului — din contră, consideră că atunci începe adevărata responsabilitate și implicare în construirea unei experiențe fără compromisuri.

Antreprenorul spune că fiecare eveniment trebuie construit și coordonat cu atenție până la cel mai mic detaliu, iar responsabilitatea față de client continuă mult după semnarea contractului. Aceeași abordare se reflectă și în relația cu oamenii din echipă, unde fiecare rol — de la management până la personalul de suport — este considerat esențial pentru reușita experienței oferite invitaților. În viziunea lor, succesul unui eveniment depinde de implicarea și contribuția fiecărui om din spatele organizării.

Pe lângă nunți, botezuri și cununii, la Epic Hambar se pot organiza evenimente corporate, majorate, banchete, petreceri cu tematică sau petreceri organizate cu ocazia sărbătorilor.

Întregul concept este construit astfel încât evenimentele să se desfășoare fluent, fără senzația de haos sau stres pentru invitați și organizatori. De la meniuri speciale și mese dedicate copiilor, până la sincronizarea servirii cu muzica și ritmul evenimentului, fiecare detaliu este atent coordonat pentru ca experiența să fie cât mai relaxată pentru clienți.

Atmosfera este completată de servicii și elemente personalizate mai rar întâlnite în saloanele de evenimente, precum cheese bar, candy bar, live cooking, camere dedicate mirilor sau kituri de urgență în băi — toate gândite pentru confortul și experiența invitaților: „Am creat partea aceasta de clătite și waffle pentru că nu mai există nicăieri.”

În spatele întregului business stă și convingerea că relațiile construite cu oamenii și experiențele oferite sunt cea mai valoroasă formă de promovare.

Mihai Manole: „Învățăm copiii să gătească. Le explicăm nutriția, sportul și importanța alimentației.”

Au organizat și evenimente inspirate din tradițiile românești, construite mai degrabă din dorința de a crea experiențe autentice și de a aduce oamenii împreună, decât din considerente strict comerciale: „Nu faci bani din asta, dar e păcat să nu marchezi ziua respectivă.”

Pentru proprietari, succesul unui business vine în primul rând din felul în care îi faci pe oameni să se simtă.

Mihai Manole: „Omul muncește pentru banii respectivi. Nu trebuie păcălit. Trebuie să fim oameni în primul rând și să aplicăm asta și în business.”

Întregul concept al evenimentelor a fost construit astfel încât mirii și invitații să aibă o experiență completă, fără stres și fără momente de dezorganizare: „Totul este creat în ajutorul clientului”

Fiecare eveniment este planificat în detaliu: organizarea meselor, meniurile speciale, coordonarea servirii și comunicarea permanentă între sală, bucătărie și muzică.

Și meniurile au fost concepute într-o manieră diferită, gândite special pentru evenimente cu mulți invitați, dar păstrând un echilibru al gusturilor și o senzație fresh de la un preparat la altul. Fiecare combinație este construită astfel încât aromele să se completeze armonios și să ofere o experiență pe tot parcursul evenimentului.

În același timp, chef Arpad Bran și întreaga echipă investesc constant în dezvoltare profesională, participând la competiții internaționale și perfecționând continuu serviciile oferite, cu obiectivul de a depăși de fiecare dată așteptările clienților.

Mai mult, la Epic Hambar clienții beneficiază de multiple opțiuni personalizabile, de la decor, tort și candy bar, până la cabină foto, servicii foto-video, DJ și formație. Wedding & Corporate Event Planner Roxana Dumitrașcu, împreună cu echipa sa, oferă consultanță și soluții adaptate fiecărui eveniment, ghidând clienții în alegerea celor mai potrivite variante pentru conceptul dorit.

Dana Manole este cofondatorul Epic Hambar, iar împreună cu Ana Maria Bran coordonează întreaga componentă financiară și organizatorică a businessului. Activ implicată în dezvoltarea și consolidarea proiectului, contribuie la transformarea Epic Hambar într-un concept construit pe autenticitate, echilibru și atenție la detalii.

Clienții pot opta chiar și pentru un tablou pictat manual chiar de invitații lor. Cum este posibil? Valentina Badeanu este un artist care transformă momentele speciale în amintiri durabile prin tablouri personalizate pentru nunți și botezuri. Cu peste 15 ani de experiență în design vestimentar și expoziții internaționale, aduce fiecărei lucrări un stil elegant și o viziune artistică rafinată.

Fiecare tablou devine o experiență interactivă, în care invitații contribuie direct la creație prin amprentele lor, rezultând o piesă de artă unică și încărcată de emoție. Aceste lucrări surprind simboluri ale iubirii și ale momentelor importante, transformând evenimentul într-o poveste vizuală care rămâne vie în timp.

Proprietarul consideră că industria trebuie construită pe termen lung și cu echilibru.

Mihai Manole explică faptul că tendința este ca evenimentele să devină tot mai restrânse ca număr de invitați, pe fondul schimbărilor din generațiile tinere, care se căsătoresc la vârste mai înaintate, în jur de 35–37 de ani. În acest context, el subliniază că o strategie de business sustenabilă pe termen lung presupune adaptarea la aceste realități și menținerea prețurilor la un nivel cât mai accesibil.

Mihai Manole: „Nu o să mai ai evenimente de 150 de persoane. O să fie evenimente mai mici. Tinerii acum se căsătoresc între 35 și 37 de ani. Dacă vezi business-ul pe termen lung, trebuie să ții prețurile cât se poate în control.”

Despre acest aspect, ne-a vorbit și Wedding & Corporate Event Planner Roxana Dumitrașcu.