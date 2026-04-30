A doua zi a RBL Summit 2026 a continuat dialogul ducând conversațiile din zona de analiză și context către soluții, proiecte și implementare. Dacă ziua 1 a fost despre înțelegerea realității, ziua 2 a fost despre cum transformăm această realitate în progres concret.

Agenda a adus în prim-plan teme esențiale pentru viitorul României, precum educația, cercetarea, accesul la capital, încrederea, inovația și capacitatea de a construi ecosisteme funcționale.

Ziua a debutat cu un dialog despre educație și cercetare, în care Alexandru Dincovici (Director General Romanian Business Leaders), Mihai Dimian (Ministrul Educației și Cercetării) și Sorin Costreie (Consilier Prezidențial pentru Educație și Cercetare) au discutat despre rolul acestor domenii în competitivitatea României. Mesajul central a fost nevoia de coerență și investiții în sisteme care pot susține progresul pe termen lung, într-un context în care adaptarea devine esențială.

Tema investițiilor a fost abordată în mai multe sesiuni, unde s-a conturat o schimbare importantă de perspectivă: accesul la capital nu mai este principala provocare. În schimb, maturitatea organizațională, claritatea strategică și calitatea echipei devin factorii decisivi pentru companiile care vor să scaleze.

Discuțiile au subliniat că relația cu investitorii este un parteneriat construit în timp, nu un moment punctual. În acest context, intervenția susținută de Bogdan Iordache (General Partner Underline Ventures), alături de Dragoș Roșca, (Managing Partner BoldMind Capital) și Andreea Pipernea (Managing Partner APlus Advisory), a adus în prim-plan elementele concrete care diferențiază un pitch de o investiție reușită, de la structură și rigoare până la înțelegerea așteptărilor investitorilor.

Pe scenele paralele, discuțiile despre investiții și decizii financiare au pus accent pe rigoare, structură și capacitatea de a transforma datele în decizii. Temele au fost abordate atât pe scena dedicată dezvoltării mediului antreprenorial, cât și pe cea de impact.

În acest context, Sebastian Boureanu (Co-fondator & Director General, Craft Solutions) a evidențiat rolul analizei financiare în anticiparea blocajelor, iar discuțiile despre AI au arătat cum tehnologia devine parte integrată din procesul decizional, nu doar un instrument auxiliar.

Un moment important al zilei a fost dialogul „Vocea liderilor”, unde reprezentanți ai principalelor organizații de business, Sergiu Manea (Membru al Consiliului Director Confederația Patronală Concordia), Cerasela Baiculescu (Vicepreședinte AmCham), Alexandru Reff (Vicepreședinte Consiliul Investitorilor Străini – FIC), Simona Gemeneanu (Co-fondator Morphosis Capital) și Florin Jianu (Președinte, IMM Romania) au discutat despre direcția mediului economic.

Într-un context marcat de incertitudine, discuția a evidențiat nevoia de asumare, coerență și o agendă comună, în special pentru susținerea IMM-urilor, un pilon esențial al economiei.

Educația a revenit în discuție într-un panel dedicat reconectării școlii la viața reală. Măriuca Talpeș (Lider MERITO), Felix Tătaru (Lider SuperTeach), Oana Botolan (Lider Antrenament pentru Viitor), Ruxandra Rată Bucevschi (Lider Școala cu sens), Bogdan Rus (Lider ITLAB) și Alexandru Dincovici (Director General RBL) au abordat teme precum dezvoltarea profesorilor, managementul școlilor, orientarea în carieră și integrarea tehnologiei, conturând direcții concrete pentru un sistem educațional mai relevant.

Discuțiile despre ecosistemul antreprenorial și cercetare, la care au participat Sorin Axinte (Co-fondator, Hyperpragma), Sorin Maxim (Director General ADR Vest), Ionut Tata (CEO Iceberg Plus), Alexandra Petcu (Director Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic, UVT) și Marius Alexandru Mitroi, PhD (Innovation & Entrepreneurship Advisor, UEFISCDI, au evidențiat provocările structurale, de la lipsa instrumentelor de sprijin până la dificultatea atragerii și păstrării talentelor. În același timp, a fost subliniat rolul mediului de business în susținerea inovației și în conectarea mai eficientă cu zona de cercetare.

Un alt moment relevant a fost intervenția despre „arhitectura încrederii”, care a adus în prim-plan impactul direct al lipsei de încredere asupra economiei și societății. Încrederea a fost prezentată ca un factor esențial pentru colaborare și dezvoltare, nu doar ca un concept abstract.

Sesiunea de generare de noi proiecte rămâne un pilon central al RBL Summit, reflectând rolul organizației ca „Action Tank”, unde ideile devin inițiative concrete. În urma votului din acest an, au fost selectate cinci proiecte care vor intra în etapa de dezvoltare și implementare, beneficiind atât de susținere, cât și de finanțare din partea comunității RBL:

MasterClass RBL își propune să conserve și să transmită mai departe experiența antreprenorială locală printr-o bibliotecă de studii de caz și lecții aplicate, oferite de antreprenori.

Young Entrepreneur Generation (YEnG) vizează dezvoltarea competențelor antreprenoriale în rândul liceenilor, prin experiențe practice și conectare directă cu mediul de business.

Romania’s Choice urmărește să crească ambiția și încrederea tinerilor prin transformarea bibliotecilor din orașele mici și medii în huburi de învățare și mentorat.

Learning Company Standard introduce un standard național care încurajează integrarea învățării continue în companii, ca element de competitivitate.

Oltentic Hub propune valorificarea patrimoniului cultural oltenesc printr-un ecosistem care conectează antreprenori locali, produse autentice și turism.

Tema dezvoltării a fost completată de intervențiile susținute de Ruxandra Epure (Manager Relație Proiecte, Filiale & Extindere, Lead Fabrica de Proiecte RBL), Hilde Brandl (Membru Consiliu Director RBL / Lider Antreprenorești – Adoptă un sat), Marius Bostan (Coordonator Global, Repatriot), Emil Munteanu (Lider, RoBoost) și George Cristian Turcu (Managing Partner, Ghidul Primăriilor), într-o discuție despre diaspora și mediul rural, care a evidențiat potențialul acestor zone și rolul diasporei ca resursă strategică pentru economie, nu doar prin capital, ci și prin experiență și conexiuni.

Un moment special al zilei a fost ceremonia Premiilor RBL, care a celebrat organizațiile și inițiativele ce contribuie activ la dezvoltarea societății și economiei românești. Premiile au evidențiat responsabilitatea, consecvența și capacitatea de a construi pe termen lung. În cadrul ediției din acest an, au fost premiați:

Luca Niculescu, Secretar de Stat în cadrul Ministerul Afacerilor Externe și Coordonator Național pentru procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) – Demnitarul public al anului, acordat de Co-fondator & CEO Secom

ADV Group – Business Social, acordat de Ciprian Borșan, Membru Consiliu Director RBL

Expert Forum – Campion al democrației, acordat de Simona Pirtea, Membru Consiliu Director RBL

Vantix Solutions – Business de generație nouă, acordat de Diana Filimon, Co-fondator Gen, știri

Morphosis Capital – Creșterea capitalului românesc, premiu susținut de Garanti BBVA și acordat Virginia Oțel, Corporate Communication Director Garanti BBVA

SmartBill – Businessul digital, acordat de Dragoș Dila, Director Of Business Development SelfPay

ROPEA – Comunități cu impact, acordat de Angela Roșca, Membru Consiliu Director RBL

Premiul pentru categoria „Arhitectul dialogului societal” nu a fost acordat în această ediție, nefiind desemnat niciun câștigător, un semnal care subliniază nevoia reală de consolidare a dialogului societal.

Finala „Tineri în Arenă” a adus pe scenă o nouă generație de antreprenori, care și-au prezentat proiectele în fața comunității de business, demonstrând nu doar potențial de creștere, ci și capacitatea de a transforma idei în modele viabile.

Pitch-urile au fost susținute într-un cadru competitiv, în care fondatorii au primit feedback direct de la antreprenori, investitori și lideri din comunitate, un proces esențial pentru validarea și rafinarea inițiativel

În paralel, pe scena dedicată conectării, formatele Community Practice au continuat să creeze spații pentru conversații directe și relevante între participanți, punând accent pe claritate, schimb de experiență și conexiuni care pot continua dincolo de eveniment.

RBL Summit 2026 s-a încheiat după două zile intense, în care dialogul a fost urmat de acțiune, iar ideile au fost transformate în inițiative concrete prin lansarea și finanțarea a cinci noi proiecte ale comunității și consolidarea colaborării dintre mediul de business, educație și administrație.

De la economie și leadership la educație, inovație și antreprenoriat, evenimentul fanion al comunității a arătat că România are toate ingredientele necesare pentru dezvoltare. Diferența o face capacitatea de a construi împreună, de a avea încredere și de a transforma intenția în acțiune. Comunitatea Romanian Business Leaders a demonstrat încă o dată că nu este doar un spațiu de conversație, ci unul în care schimbarea prinde formă.