Ziua Națională a Contabilului Român 2026. Profesia contabilă la răscrucea transformării digitale. Editura Evenimentul și Capital, premiată pentru ”Dialog în comunitate”

La 105 ani de la reglementarea profesiei contabile în România, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – CECCAR a organizat cea de-a XXII-a ediție a „Zilei Naționale a Contabilului Român” sub tema „#SmartAccounting powered by AI – A fi sau a nu fi”, o reflecție profundă asupra identității și relevanței profesionistului contabil în era inteligenței artificiale. Evenimentul, organizat la 13 iulie în București și în toate filialele din țară, a reunit experți, instituții, mediul academic, mediul de afaceri și reprezentanți internaționali, într-un dialog despre viitorul profesiei și responsabilitatea ei într-o economie digitalizată.

În 2026 se împlinesc 105 ani de la reglementarea contabilității în România și de la înființarea corpului profesional prin Decretul Regal semnat de Regele Ferdinand I în 1921. De atunci, profesia contabilă a evoluat constant, devenind un pilon de stabilitate, rigoare și încredere în economia națională.

Ziua Națională a Contabilului Român, cel mai amplu eveniment dedicat profesiei, este astăzi mai mult decât o celebrare, este o platformă de dialog despre responsabilitate, transformare și rolul strategic al profesionistului contabil într-o economie modelată de date, conformare, digitalizare și sustenabilitate.

Evenimentul reunește anual profesioniști contabili, reprezentanți ai instituțiilor, ai autorităților, ai mediului academic și ai mediului de afaceri într-un cadru dedicat ideilor care definesc prezentul și viitorul domeniului financiar-contabil. Și în acest an, evenimentul s-a bucurat de prezența reprezentanților Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Justiției, Autoritatății de Supraveghere Financiară, Academiei de Studii Economice București, ai Oficiului Național al Registrului Comerțului sau Inspectoratului General Școlar din București. De asemenea, în sală s-au aflat și reprezentantul confederației patronale CAIR, președintele patronatului Confindustria România, președintele Uniunii Profesiilor Liberale din România și președinte al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență. Invitați de onoare la eveniment au fost Excelența sa Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Statului Israel în România, domnul E.S. Dr. Lior Ben Dor, precum și Președintele Corpului Contabililor din Israel, domnul Chen Schreiber.

Tema ediției din acest an a evenimentului „Ziua Națională a Contabilului în România”, „#SmartAccounting powered by AI – A fi sau a nu fi”, marchează un moment de maturizare a parcursului strategic început în 2024, când CECCAR a introdus conceptul Smart Accounting. Dacă în 2024 accentul era pus pe trecerea de la A la AI, iar în 2025 pe mentalitatea digitală, anul acesta discuția ajunge la esență: ce devine profesionistul contabil într-o lume în care AI preia rutina?

„Astăzi, la ceas aniversar, 105 ani de la reglementare, profesia contabilă din România se află în fața propriei întrebări hamletiene. „A fi sau a nu fi?” – întrebarea nu se referă la profesie, – întrebarea se referă la membrii săi. Inteligența artificială nu mai este o promisiune a viitorului – este realitatea prezentului nostru profesional. Procesează documente în secunde, reconciliază conturi, generează rapoarte. Și, în tăcere, fiecare dintre noi și-a pus, măcar o dată, întrebarea: mai e nevoie de mine? Noi afirmăm astăzi, cu toată convingerea, că aceasta este o întrebare greșită”, a spus vicepreședintele Alexandru Bunea al Consiliul Superior al CECCAR.

Acesta a subliniat că, odată cu îmbrățișarea tehnologiei, un profesionist contabil nu își pierde rolul, ci poate deveni chiar mai bun. Pentru că nicio inteligență artificială nu poate privi un antreprenor în ochi și să-i inspire încredere. Niciun algoritm nu poartă responsabilitatea unei semnături. Niciun agent inteligent nu poate exercita judecata profesională complexă și discernământul etic care definesc, de peste un secol, profesia contabilă.

În deschiderea evenimentului, Consiliul Superior al CECCAR a transmis un mesaj puternic: „ A nu fi înseamnă a rămâne ancorați în trecut, în procesarea manuală și în teama de algoritmi. A fi înseamnă a îmbrățișa inteligența artificială nu ca pe un uzurpator al rolului nostru, ci ca pe instrumentul care ne eliberează de rutină pentru a ne facilita adevărata vocație: aceea de consilieri de încredere și parteneri strategici în procesul decizional”.

Vicepreședintele Alexandru Bunea a reamintit membrilor CECCAR că, de-a lungul timpului, contabilii au traversat trecerea de la condei la calculator, de la registrele de hârtie la era digitală, de la arhive la cloud.

„De fiecare dată, unii au prezis sfârșitul profesiei. Însă, de fiecare dată, am ieșit mai puternici, mai relevanți, mai necesari. Să nu lăsăm, așadar – cum se temea Hamlet –, gândul prea lung să ne țină pe loc. Prudența ne definește profesia; paralizia ne-ar trăda-o. De aceea, tema sub care sărbătorim în acest an – #SmartAccounting powered by AI: a fi sau a nu fi – nu este o dilemă, ci o declarație. Răspunsul nostru, al profesioniștilor contabili reuniți astăzi în filialele CECCAR din întreaga țară, este unul singur: A fi. A fi curioși, nu temători. A fi arhitecții transformării, nu spectatorii ei. A fi profesioniștii care pun inteligența artificială în slujba inteligenței umane – în serviciul mediului de afaceri, al interesului public și al încrederii pe care societatea o investește în noi. Vom fi Smart, vom fi AI-powered,vom fi noua elită a consilierilor de afaceri.Și, mai presus de toate, vom fi pilonul de încredere al economiei viitorului”, a transmis Alexandru Bunea rostind mesajul Consiliului Superior al CECCAR.

Un moment important al ediției 2026 l-a reprezentat acordarea premiilor pentru presă, în semn de recunoaștere a rolului esențial al mass-media în educația economică și în dialogul profesional.

CECCAR a acordat ”Premiul pentru Dialog în comunitate”, pentru dialog economic și promovarea performanței în business, Editurii Evenimentul și Capital, pentru proiectele editoriale dezvoltate prin platformele Evenimentul Zilei și Capital.

„Editura Evenimentul și Capital a creat un cadru valoros de întâlnire între companii, instituții și lideri de opinie, aducând în prim plan excelența în business, sustenabilitatea, inovația și transformările economice care modelează România de astăzi.” CECCAR a adresat o apreciere specială domnului Dan Andronic, directorul general al EEC, pentru contribuția la dialogul economic și pentru sprijinul acordat mediului de afaceri.

Premiul a fost ridicat de Virgil Munteanu, directorul executiv al Editurii, care a subliniat în discursul său rolul presei în informarea antreprenorilor și a comparat AI cu un instrument de presă care sintetizează informații, dar nu poate substitui expertiza umană.

Un alt premiu pentru Dialog în comunitate a fost acordat de CECCAR postului de televiziune Antena 3 CNN pentru proiectul Intelligent Money Academy Grow & Connect, subliniind capacitatea de a aduce în spațiu public teme economice relevante, de a conecta profesioniștii, antreprenorii, experții, liderii de opinie și comunitățile, și de a transforma dialogul despre economie, educație financiară și dezvoltarea antreprenorială într-un demers accesibil, credibil și cu impact.

În cadrul Zilei Naționale a Contabilului Român au fost oferite premii pentru experți contabili, în în cadrul Topului Național al Experților Contabili, precum și a Topului Regional pe București.

De asemenea, au fost acordate premii pentru societăți de expertiză contabilă – capital românesc, capital mic/străin, promovarea profesiei, pentru contabili autorizați și societăți de contabilitate.

Aceste distincții reafirmă rolul profesiei contabile în consolidarea unui ecosistem economic bazat pe încredere, performanță și inovație.