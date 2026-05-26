Modificări pentru PFA-uri, profesii liberale și IMM-uri. Noul tip de relație cu ANAF. Proiect în Parlament
SURSA FOTO: Dreamstime - Senatul României
În Senatul României a fost depusă o propunere legislativă care urmărește să reducă instabilitatea fiscală pentru PFA-uri, IMM-uri și profesii liberale. Proiectul prevede reguli clare privind modificările fiscale, termene de adaptare și măsuri de protecție pentru contribuabilii afectați de erori administrative și digitale.
Propunere legislativă în Senat pentru mai multă predictibilitate fiscală pentru PFA-uri și IMM-uri
Potrivit „AKA Tax Accounting”, în Senat a fost depusă o propunere legislativă care are ca obiectiv reducerea haosului fiscal și creșterea predictibilității pentru PFA-uri, profesii liberale, microîntreprinderi, IMM-uri și întreprinderi individuale și familiale.
Inițiatorii proiectului susțin că micii contribuabili sunt printre cei mai afectați de modificările fiscale frecvente și de lipsa unui cadru predictibil. În acest context, proiectul propune introducerea unor termene clare pentru intrarea în vigoare a noilor taxe și obligații fiscale, precum și limitarea schimbărilor fiscale adoptate „peste noapte”. De asemenea, inițiativa legislativă prevede acordarea unui avertisment și a unui termen de remediere în cazul primei abateri procedurale care nu produce prejudicii fiscale. Totodată, ar urma să fie interzise sancțiunile aplicate pentru erori generate de platformele ANAF sau de lipsa ghidurilor tehnice necesare contribuabililor.
Printre măsurile propuse se mai numără stabilirea unei perioade minime de adaptare pentru noile obligații digitale, publicarea incidentelor tehnice ale sistemelor ANAF și realizarea unui calendar fiscal anual consolidat destinat contribuabililor mici. Proiectul pune accent pe prevenție și conformare voluntară, în detrimentul sancțiunilor aplicate direct.
Potrivit inițiatorilor, scopul declarat al propunerii este creșterea conformării voluntare, reducerea birocrației, protejarea contribuabililor corecți și asigurarea unei stabilități fiscale mai mari.
Reprezentanții AKA Tax Accounting afirmă că, dacă proiectul va fi adoptat, acesta ar putea deveni una dintre cele mai importante măsuri de protecție fiscală pentru micii contribuabili din ultimii ani.
„A fost depusă în Senat o propunere legislativă care urmărește să reducă haosul fiscal și să ofere mai multă predictibilitate pentru:
✔ PFA-uri
✔ profesii liberale
✔ microîntreprinderi
✔ IMM-uri
✔ întreprinderi individuale și familiale
📌 Ce se propune?
🔹 termene clare pentru intrarea în vigoare a noilor taxe și obligații fiscale;
🔹 limitarea modificărilor fiscale „peste noapte”;
🔹 avertisment și termen de remediere la prima abatere procedurală care nu produce prejudicii fiscale;
🔹 interzicerea sancțiunilor pentru erori cauzate de platformele ANAF sau lipsa ghidurilor tehnice;
🔹 perioadă minimă de adaptare pentru noile obligații digitale;
🔹 publicarea incidentelor tehnice ale sistemelor ANAF;
🔹 calendar fiscal anual consolidat pentru contribuabilii mici;
🔹 accent pe prevenție și conformare, nu direct pe sancțiuni.
📌 Inițiatorii spun că firmele mici și PFA-urile sunt cele mai afectate de schimbările fiscale dese și de lipsa predictibilității.
Scopul declarat:
✔ creșterea conformării voluntare;
✔ reducerea birocrației;
✔ protejarea contribuabililor corecți;
✔ mai multă stabilitate fiscală.
Dacă proiectul va fi adoptat, ar putea reprezenta una dintre cele mai importante măsuri de protecție fiscală pentru micii contribuabili din ultimii ani”, este mesajul celor de la „AKA Tax Accounting”.
Ministrul Finanțelor a adus corecții legislative la ANAF în urma dialogului cu specialiștii fiscali și societatea civilă
Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat recent eliminarea obligativității utilizării sistemului RO e-Factura pentru persoanele fizice care se identifică fiscal prin CNP. Măsura ar urma să transforme folosirea platformei într-o opțiune voluntară și are ca scop reducerea birocrației pentru anumite categorii de contribuabili, precum autorii, artiștii sau agricultorii.
Anunțul a fost făcut marți, 19 mai 2026, iar ministrul a subliniat că procesul de digitalizare din cadrul ANAF trebuie să simplifice relația contribuabililor cu statul, nu să o complice prin proceduri excesive. Deși s-a declarat un susținător ferm al digitalizării administrației fiscale, considerând-o esențială pentru combaterea evaziunii și modernizarea sistemului fiscal, Nazare a precizat că noile măsuri trebuie implementate gradual și predictibil, fără a crea presiuni suplimentare asupra contribuabililor corecți.
Oficialul a explicat că decizia a fost luată după mai multe luni de consultări cu specialiști fiscali, reprezentanți ai societății civile și profesioniști din domeniile cultural, creativ și academic. În urma analizelor, autoritățile au concluzionat că obligativitatea utilizării RO e-Factura pentru persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor sau alte activități independente de mici dimensiuni ar fi generat costuri și sarcini administrative inutile, fără beneficii semnificative pentru colectarea veniturilor la bugetul de stat.
În acest context, ministrul a propus un amendament de simplificare legislativă, care a fost deja aprobat de membrii Comisiei de Buget-Finanțe din Camera Deputaților. Dacă proiectul va primi votul final în Parlament, persoanele fizice care se identifică prin CNP nu vor mai avea obligația de a utiliza sistemul RO e-Factura.
Modificarea legislativă îi vizează în special pe autori, traducători, artiști, actori, jurnaliști și cercetători care obțin venituri din drepturi de autor, fără a fi organizați ca PFA sau societăți comerciale. Vor fi exceptați agricultorii persoane fizice care aplică regimul special, persoanele care închiriază camere pe termen scurt prin platforme online și institutele culturale străine care funcționează în România în baza unor acorduri internaționale.
Nazare a reiterat că digitalizarea și transparența fiscală rămân priorități pentru statul român, însă reformele trebuie adaptate realității economice și aplicate doar acolo unde există riscuri fiscale reale, fără a crea obligații disproporționate pentru contribuabilii de bună-credință.
„Digitalizarea trebuie să simplifice, nu să complice. Anulăm obligativitatea utilizării E-factura acolo unde intervenea birocrație inutilă.
Sunt unul dintre principalii promotori ai digitalizării ANAF – este obligatorie şi ne-negociabilă pentru combaterea evaziunii fiscale şi pentru construirea unei administrații fiscale moderne, transparente și eficiente. În același timp, introducerea de noi reguli trebuie făcută gradual, predictibil și fără a crea poveri administrative inutile celor care își declară corect veniturile. Iar atunci când statul introduce măsuri care generează efecte disproporționate sau dificultăți nejustificate în practică, tot statul are responsabilitatea de a asculta feedbackul din societate și de a corecta rapid și echilibrat acele prevederi care nu funcționează.
În ultimele luni, am avut un dialog continuu cu profesioniști din domeniul cultural, creativ și academic, cu reprezentanți ai societății civile și cu specialiști fiscali. Am analizat efectele concrete pe care obligativitatea RO e-Factura le-ar fi avut pentru persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor și pentru alte activități de mică amploare.
Concluzia a fost în mod clar aceea că obligativitatea utilizării sistemului ar fi însemnat în principal birocrație suplimentară și costuri administrative inutile, fără un beneficiu proporțional în combaterea evaziunii fiscale sau în eficientizarea colectării veniturilor la buget.
De aceea, am propus un nou amendament pentru simplificarea regulilor RO e-Factura, care a fost preluat de membrii Comisiei de Buget-Finanțe din Camera Deputaților și votat ieri în Comisie. Practic, dacă amendamentul va fi adoptat, persoanele fizice care se identifică fiscal prin CNP nu vor mai fi obligate să folosească RO e-Factura, iar sistemul va rămâne opțional.
Măsura îi vizează în special pe autori, traducători, artiști, actori, muzicieni, cercetători, jurnaliști și alte persoane care obțin venituri din drepturi de autor fără a funcționa ca PFA sau societăți comerciale. Totodată, sunt exceptați și agricultorii persoane fizice care aplică regimul special pentru agricultori, persoanele care obțin venituri din închirierea pe termen scurt a camerelor prin platforme de rezervări online, precum și institutele și centrele culturale străine care activează în România în baza unor acorduri interguvernamentale.
Digitalizarea ANAF și creșterea transparenței fiscale sunt obiective esențiale pentru modernizarea administrației și reducerea evaziunii fiscale. Însă reformele trebuie adaptate realității și aplicate acolo unde există un risc fiscal real, nu acolo unde generează obligații disproporționate pentru contribuabilii corecți.
Iar rolul nostru este şi acela de a colecta feedbackul contribuabililor şi de a implementa corecții necesare acolo unde se impune, pentru a avea o legislație într-adevăr funcțională”, a transmis Nazare marți, 19 mai 2026.
Recomandările noastre
Parteneri
Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București și a Facultății de Comunicare și Relații Publice din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din anul 2021 până în prezent. CONTACT: nr. de telefon: 0771 505 538 Gmail: georgiana.natalia@capital.ro
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.