Modificări pentru PFA-uri, profesii liberale și IMM-uri. Noul tip de relație cu ANAF. Proiect în Parlament

În Senatul României a fost depusă o propunere legislativă care urmărește să reducă instabilitatea fiscală pentru PFA-uri, IMM-uri și profesii liberale. Proiectul prevede reguli clare privind modificările fiscale, termene de adaptare și măsuri de protecție pentru contribuabilii afectați de erori administrative și digitale.

Potrivit „AKA Tax Accounting”, în Senat a fost depusă o propunere legislativă care are ca obiectiv reducerea haosului fiscal și creșterea predictibilității pentru PFA-uri, profesii liberale, microîntreprinderi, IMM-uri și întreprinderi individuale și familiale.

Inițiatorii proiectului susțin că micii contribuabili sunt printre cei mai afectați de modificările fiscale frecvente și de lipsa unui cadru predictibil. În acest context, proiectul propune introducerea unor termene clare pentru intrarea în vigoare a noilor taxe și obligații fiscale, precum și limitarea schimbărilor fiscale adoptate „peste noapte”. De asemenea, inițiativa legislativă prevede acordarea unui avertisment și a unui termen de remediere în cazul primei abateri procedurale care nu produce prejudicii fiscale. Totodată, ar urma să fie interzise sancțiunile aplicate pentru erori generate de platformele ANAF sau de lipsa ghidurilor tehnice necesare contribuabililor.

Printre măsurile propuse se mai numără stabilirea unei perioade minime de adaptare pentru noile obligații digitale, publicarea incidentelor tehnice ale sistemelor ANAF și realizarea unui calendar fiscal anual consolidat destinat contribuabililor mici. Proiectul pune accent pe prevenție și conformare voluntară, în detrimentul sancțiunilor aplicate direct.

Potrivit inițiatorilor, scopul declarat al propunerii este creșterea conformării voluntare, reducerea birocrației, protejarea contribuabililor corecți și asigurarea unei stabilități fiscale mai mari.

Reprezentanții AKA Tax Accounting afirmă că, dacă proiectul va fi adoptat, acesta ar putea deveni una dintre cele mai importante măsuri de protecție fiscală pentru micii contribuabili din ultimii ani.

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat recent eliminarea obligativității utilizării sistemului RO e-Factura pentru persoanele fizice care se identifică fiscal prin CNP. Măsura ar urma să transforme folosirea platformei într-o opțiune voluntară și are ca scop reducerea birocrației pentru anumite categorii de contribuabili, precum autorii, artiștii sau agricultorii.

Anunțul a fost făcut marți, 19 mai 2026, iar ministrul a subliniat că procesul de digitalizare din cadrul ANAF trebuie să simplifice relația contribuabililor cu statul, nu să o complice prin proceduri excesive. Deși s-a declarat un susținător ferm al digitalizării administrației fiscale, considerând-o esențială pentru combaterea evaziunii și modernizarea sistemului fiscal, Nazare a precizat că noile măsuri trebuie implementate gradual și predictibil, fără a crea presiuni suplimentare asupra contribuabililor corecți.

Oficialul a explicat că decizia a fost luată după mai multe luni de consultări cu specialiști fiscali, reprezentanți ai societății civile și profesioniști din domeniile cultural, creativ și academic. În urma analizelor, autoritățile au concluzionat că obligativitatea utilizării RO e-Factura pentru persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor sau alte activități independente de mici dimensiuni ar fi generat costuri și sarcini administrative inutile, fără beneficii semnificative pentru colectarea veniturilor la bugetul de stat.

În acest context, ministrul a propus un amendament de simplificare legislativă, care a fost deja aprobat de membrii Comisiei de Buget-Finanțe din Camera Deputaților. Dacă proiectul va primi votul final în Parlament, persoanele fizice care se identifică prin CNP nu vor mai avea obligația de a utiliza sistemul RO e-Factura.

Modificarea legislativă îi vizează în special pe autori, traducători, artiști, actori, jurnaliști și cercetători care obțin venituri din drepturi de autor, fără a fi organizați ca PFA sau societăți comerciale. Vor fi exceptați agricultorii persoane fizice care aplică regimul special, persoanele care închiriază camere pe termen scurt prin platforme online și institutele culturale străine care funcționează în România în baza unor acorduri internaționale.

Nazare a reiterat că digitalizarea și transparența fiscală rămân priorități pentru statul român, însă reformele trebuie adaptate realității economice și aplicate doar acolo unde există riscuri fiscale reale, fără a crea obligații disproporționate pentru contribuabilii de bună-credință.