Potrivit Ministerului interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, reuniunea informală ECOFIN desfășurată vineri și sâmbătă are pe agendă teme esențiale pentru economia europeană și pentru România. Printre acestea se numără consolidarea fiscală, utilizarea fondurilor europene, finanțarea investițiilor strategice, competitivitatea economică și noile provocări din domeniul financiar digital.

Alexandru Nazare a subliniat că România trebuie să demonstreze că poate gestiona simultan mai multe obiective importante: reducerea deficitului bugetar, protejarea investițiilor și utilizarea integrală a fondurilor europene disponibile.

Ministrul interimar al Finanțelor a arătat că prognoza economică de primăvară publicată de Comisia Europeană evidențiază necesitatea unor investiții bine direcționate și a unor reforme care să susțină revenirea economiei.

În același timp, acesta a menționat acordul SAFE semnat recent de România, în valoare de 16,68 miliarde de euro, pe care îl consideră o oportunitate majoră pentru finanțarea proiectelor din domeniul apărării, infrastructurii strategice și competitivității economice.

Potrivit lui Alexandru Nazare, temele discutate la nivel european coincid cu prioritățile actuale ale României, respectiv dezvoltarea competitivității, finanțarea investițiilor strategice, consolidarea pieței unice și gestionarea noilor riscuri din sectorul financiar.

„Participarea la ECOFIN are loc într-un moment în care România trebuie să demonstreze că poate face trei lucruri în acelaşi timp: să reducă deficitul, să protejeze investiţiile şi să folosească integral banii europeni disponibili, transmiţând în acelaşi timp semnale de încredere şi stabilitate partenerilor externi. Prognoza de primăvară a Comisiei Europene arată clar că economia are nevoie de investiţii bine direcţionate şi de reforme care să susţină revenirea. În acelaşi timp, acordul SAFE semnat ieri, de 16,68 miliarde de euro, este o oportunitate majoră pentru apărare, infrastructură strategică şi competitivitate. Agenda ECOFIN merge exact în această direcţie: competitivitate europeană, finanţarea priorităţilor comune, energie, investiţii, piaţă unică şi noile riscuri din zona financiară digitală”, a declarat Alexandru Nazare, citat în comunicat.

Ministrul interimar al Finanțelor a subliniat că România are interese importante în dezbaterile europene, de la proiectele de infrastructură strategică și interconectările energetice până la apărare și accesarea fondurilor europene.

Acesta a precizat că resursele financiare europene reprezintă în prezent principalul motor al investițiilor și dezvoltării economice din România. Capacitatea autorităților de a utiliza integral fondurile disponibile prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Politica de Coeziune și alte instrumente europene va influența direct ritmul de modernizare a infrastructurii și competitivitatea economiei în următorii ani.

Totodată, Alexandru Nazare a atras atenția că susținerea intereselor României la nivel european depinde și de capacitatea țării de a demonstra seriozitate, predictibilitate și credibilitate fiscală.

„Pentru România, fondurile europene reprezintă în această perioadă principalul motor de investiţii şi dezvoltare economică. Capacitatea de a absorbi integral resursele disponibile prin PNRR, Politica de Coeziune şi noile instrumente europene va influenţa direct ritmul de modernizare a infrastructurii, competitivitatea economiei şi potenţialul de creştere în următorii ani. Dar pentru a susţine aceste poziţii cu fermitate, România trebuie să vină la masa europeană cu seriozitate, predictibilitate şi credibilitate fiscală”, a transmis el.

Potrivit prognozei economice de primăvară a Comisiei Europene, economia României are nevoie de investiții bine orientate și de reforme structurale care să susțină creșterea economică în perioada următoare.

Documentul recomandă continuarea investițiilor, în paralel cu reducerea graduală a deficitului bugetar, una dintre principalele provocări pentru finanțele publice ale României.

În același timp, acordul SAFE semnat între Comisia Europeană și România oferă acces la finanțări de 16,68 miliarde de euro destinate proiectelor din domeniul apărării și infrastructurii strategice.

După aprobarea cererii de plată nr. 4 din PNRR, gradul de implementare al planului a depășit 60%, iar România mai are de atras aproximativ 10 miliarde de euro prin cererile de plată 5 și 6, atât sub formă de granturi, cât și de împrumuturi.

În perioada următoare, negocierile cu Comisia Europeană vor fi decisive pentru stabilirea investițiilor care rămân finanțate din fonduri nerambursabile, a celor care vor fi susținute prin împrumuturi și a reformelor care trebuie finalizate până la sfârșitul lunii august.

Subiectul va fi discutat și la reuniunea informală ECOFIN de la Nicosia, unde miniștrii de Finanțe din statele membre vor aborda competitivitatea economiei europene, investițiile, piața unică, energia și noile instrumente financiare digitale.

De asemenea, pe agenda reuniunii se află noul cadru de guvernanță economică al UE, disciplina fiscală și instrumentele comune de finanțare pentru domenii precum apărarea, infrastructura energetică și materiile prime critice.