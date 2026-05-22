Platforma este concepută ca un instrument digital care facilitează conectarea dintre contractorii implicaţi în proiectele finanţate prin instrumentul european SAFE şi operatorii economici din România care deţin capabilităţi industriale relevante pentru aceste proiecte.

„Cancelaria Prim-Ministrului şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale au organizat ieri, 21 mai 2026, la Palatul Victoria, un workshop dedicat testării prototipului platformei guvernamentale de matchmaking industrial SAFE, un instrument digital dezvoltat pentru facilitarea conectării între contractorii implicaţi în proiectele finanţate prin instrumentul european SAFE şi operatorii economici din România care deţin capabilităţi industriale relevante proiectelor SAFE”, a transmis Guvernul într-un comunicat.

Guvernul arată că, în cadrul Programului SAFE pentru industria europeană de apărare, vor fi încheiate mai multe acorduri de cooperare care includ cerinţe şi obligaţii specifice pentru contractori. Prin aceste acorduri, Executivul îşi propune atingerea unui nivel de localizare de minimum 50%.

„Prin platforma digitală SAFE ţintim să creştem procentul de localizare a producţiei industriale în România. În cadrul evenimentului au fost prezentate scopul, arhitectura generală şi principalele funcţionalităţi ale platformei, precum şi modul în care aceasta va contribui la dezvoltarea lanţurilor valorice şi de aprovizionare aferente proiectelor SAFE”, au mai transmis oficialii Guvernului.

Participanţii la workshop au avut posibilitatea să testeze direct prototipul platformei şi să analizeze fluxurile funcţionale privind înregistrarea operatorilor economici, completarea profilurilor şi identificarea automată a potenţialilor parteneri industriali compatibili.

Sistemul funcţionează printr-un mecanism automatizat în care contractorii SAFE îşi publică nevoile industriale specifice, iar companiile interesate îşi prezintă capabilităţile de producţie, domeniile de activitate, certificările şi experienţa relevantă.

„Platforma realizează potriviri automate între cerere şi ofertă, fără intervenţie manuală din partea autorităţilor. Arhitectura platformei a fost concepută cu un grad ridicat de automatizare, care va include verificări administrative şi fiscale automate”, a informat Executivul.

Guvernul subliniază că platforma digitală SAFE nu va fi utilizată pentru derularea procedurilor de achiziţie publică şi nu reprezintă o platformă de atribuire a contractelor. Rolul său este exclusiv acela de a facilita conectarea între operatorii economici şi identificarea rapidă a unor potenţiali parteneri industriali pentru proiectele dezvoltate în cadrul instrumentului european SAFE.

„La workshop au participat reprezentanţi ai unor structuri asociative relevante pentru mediul de afaceri şi industria naţională, în cadrul unui format pilot de lucru destinat testării funcţionalităţilor prototipului platformei şi colectării de feedback tehnic şi operaţional din partea utilizatorilor”, a transmis Guvernul.

Printre participanţi s-au numărat reprezentanţi ai Organizaţia Patronală Industria de Apărare, Patronatul Industriei Române de Apărare, Alianţa Sindicatelor din Industria de Apărare, Aeronautică şi Navală, Confederaţia Patronală Concordia, Romanian Business Leaders şi Asociaţia Unmanned Vehicle Systems România.