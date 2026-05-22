Marius Budăi are detalii noi despre planurile PSD. În interiorul Partidului Social Democrat sunt discutate intens două scenarii strategice pentru ieșirea din actuala criză politică. Prima opțiune vizează refacerea coaliției de guvernare împreună cu PNL, USR și UDMR, în timp ce al doilea scenariu prevede asumarea unei guvernări exclusive sub conducerea social-democraților.

Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a lansat un atac dur la adresa liderului liberal Ilie Bolojan, susținând că social-democrații nu au mai putut continua colaborarea în actualele condiții. Totuși, el a subliniat că, fără Bolojan, PSD nu are o problemă în a reconstrui vechea coaliție.

În acest context, fostul ministru a cerut tuturor liderilor politici să renunțe la orgolii. El a adăugat că social-democrații au demonstrat constant că sunt dispuși să se așeze oricând la masa dialogului constructiv.

Singurul punct de divergență major a fost cel de la moțiunea de cenzură, când PSD a decis că nu îl mai poate gira pe Ilie Bolojan, decizie pe care evoluția evenimentelor o confirmă ca fiind corectă. Budăi a criticat retorica publică a liderului liberal privind o presupusă incapacitate de plată a țării, considerând că un oficial nu are voie să vorbească astfel despre propria țară, ci trebuie să folosească un discurs care să ofere încredere populației.

Marius Budăi a reiterat pentru stiripesurse.ro că refacerea coaliției cu un premier liberal rămâne o variantă viabilă, însă, în caz de refuz, PSD își va asuma conducerea deplină, o poziție susținută de Sorin Grindeanu încă de la început.

„Să renunțăm la orgolii, toți, de la PSD în jos. Noi n-am avut orgolii, noi am spus că ne așezăm oricând la masa de dialog. Am avut o singură chestiune, pe care am făcut-o la moțiune. Nu am mai putut să-l girăm pe domnul Bolojan și se vede pe zi ce trece că am avut dreptate Aduceți-vă aminte de prima dumnealui declarație cu incapacitatea de plată. Un demnitar nu are voie să vorbească așa despre țara lui. Nu are voie, punct! Am sugerat un stil de discurs care nu ascunde realitatea, dar care dă încredere populației, nu o sperie. Cu refacerea Coaliției, cu un prim-ministru de la PNL, nu avem o problemă. Dacă nu-și doresc, da, ne asumăm, cu prim-ministru de la noi. Prima opțiune a fost refacerea Coaliției și a spus-o Sorin Grindeanu de la început”, a explicat fostul ministru.

Marius Budăi a transmis un mesaj ferm celor care invocă permanent responsabilitatea, dar refuză să o aplice în practică. El a reamintit contextul politic din anul 2021, când USR și PNL se aflau într-un conflict deschis.

La acel moment, liberalii au apelat la ajutorul social-democraților pentru a fi salvați, iar PSD a ales să intre la guvernare pentru stabilitatea țării.

Situația s-a repetat și după scrutinul din 2024, când social-democrații au acceptat din nou actul guvernării, în ciuda faptului că partenerii liberali nu și-au respectat promisiunile agreate referitoare la calendarul electoral și la desemnarea unui candidat comun pentru alegerile prezidențiale.

Deși au candidat pe liste comune la europarlamentare, partenerii de coaliție au ignorat înțelegerile prealabile, însă PSD a lăsat orgoliile la o parte pentru binele țării. Reprezentantul social-democrat a atras atenția că, deși în 2020 partidul său a fost pe primul loc, președintele Klaus Iohannis l-a exclus de la formarea guvernului.

Chiar și așa, formațiunea sa a demonstrat maturitate politică și a acceptat ulterior constituirea executivului.

Marius Budăi a concluzionat că, dacă partenerii actuali nu vor să își sacrifice orgoliile, PSD va prelua frâiele guvernării, deși va avea o misiune extrem de dificilă în a repara greșelile acumulate în cele zece luni de administrație ale lui Ilie Bolojan.

„Dacă cei care erau cu responsabilitatea la purtător tot timpul nu vor să-și asume responsabilitatea, le reamintesc că noi în 2021, când USR cu PNL se certau și USR spunea că nu va mai guverna niciodată cu PNL, când PNL spunea că nu va mai forma și nu va mai guverna și nu va mai forma o coaliție sau un guvern cu USR, când PNL a fugit la PSD și spunea salvați-ne de salvatori, – că așa era atunci: salvați-ne de Uniunea Salvați România, salvați-ne, PSD, de salvatori! -, noi ne-am asumat și am intrat la guvernare. Inclusiv după alegerile 2024 ne-am asumat, deși PNL nu s-a ținut de cuvânt” Inclusiv acum după alegerile din 2024, ne-am asumat, deși știți foarte bine că PNL nu s-a ținut de cuvânt cu tot ceea ce s-a vorbit pe parcursul 2023-2024, cu calendarul alegerilor: candidat comun la prezidențiale și așa mai departe. După ce am candidat pe liste comune la europarlamentare, au început să nu mai țină cont de ce s-a agreat înainte cu acel întreg calendar. Cu toate astea, PSD a lăsat orgoliile la o parte și a intrat în actuala formulă de guvernare. Deci, în 2020, deși eram primul partid, domnul Iohannis ne-a dat deoparte. Am lăsat orgoliile, și în 2021 am făcut guvern. În 2024 s-a întâmplat la fel, deși PNL nu s-a ținut de cuvânt cu tot calendarul pe care l-am agreat noi și după ce am candidat la comun la alegerile europarlamentare. Toată lumea știe ce a făcut PNL. Noi am lăsat din orgolii. De ce? Pentru țară. Și am venit la guvernare. Dacă acum cei care sunt cu responsabilitatea la purtător tot timpul nu vor să lase din orgolii, noi, PSD, ne asumăm să guvernăm. Vom avea o misiune foarte grea, să reparăm după domnul Bolojan, ce a stricat dumnealui în 10 luni de zile, dar ne asumăm”, a afirmat Marius Budăi.

În ceea ce privește identitatea persoanei care va ocupa funcția de prim-ministru din partea PSD, au apărut diverse speculații în spațiul public.

Întrebat direct dacă Sorin Grindeanu reprezintă propunerea partidului pentru fotoliul de premier, fostul ministru al Muncii a confirmat existența unor discuții de analiză în interiorul formațiunii.

Totuși, Marius Budăi a ținut să precizeze că nominalizările finale și deciziile de strategie politică se hotărăsc strict într-un mod statutar, în forurile de conducere ale partidului, lăudându-l pe Grindeanu pentru că susține public acest principiu.

„Au fost aceste discuții în partid, dar – e foarte bine și eu îl felicit pe Sorin Grindeanu că spune public tot timpul asta – lucrurile acestea se decid într-un mod statutar, în cadrul forurilor statutare ale partidului”, a fost răspunsul dat de Marius Budăi.