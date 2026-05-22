Fostul ministru PSD al Muncii, Florin Manole, a oferit detalii importante cu privire la noul cadru legislativ privind salarizarea din sistemul bugetar. Acesta a clarificat statutul actual al documentului semnat de liderii coaliției de guvernare, subliniind că înțelegerile politice actuale reprezintă doar un consens general.

Din perspectiva sa, acordul parafat de conducerile PSD, PNL, USR și UDMR are un caracter eminamente principial și vizează aspecte extrem de generale, însă actul normativ va fi asumat fără rețineri după finalizarea tuturor corecțiilor tehnice necesare.

Reprezentantul social-democrat a subliniat pentru Antena 3 că varianta preliminară a textului legislativ urmează să devină accesibilă publicului larg în cursul zilelor următoare, decizia finală privind momentul exact al publicării revenindu-i actualului ministru de resort.

Acesta va trebui să anunțe finalizarea tuturor ajustărilor și a eventualelor modificări structurale necesare înainte de lansarea oficială în consultare publică, precizează Florin Manole.

„Acesta este un acord de principiu care se referă la chestiuni foarte generale. Ni-l asumăm fără discuție, dar draftul legii va fi publicat în transparență probabil luni, va anunța ministrul Pîslaru când se vor finaliza toate ajustările și eventualele modificări”, a indicat fostul ministru PSD al Muncii.

O componentă esențială evidențiată de fostul demnitar se referă la protecția veniturilor actuale ale salariaților din sectorul public.

Florin Manole a oferit asigurări ferme că nicio persoană integrată în sistemul bugetar nu va înregistra diminuări ale veniturilor aflate în plată în prezent.

„Va exista o creștere acolo unde este cazul și unde nu sunt deja salarii crescute mult în afara grilelor”, a spus el.

Mai mult, bugetul general consolidat va include o anvelopă financiară suplimentară estimată la opt miliarde de lei, sumă destinată special corectării inechităților administrative și creșterilor salariale pentru categoriile unde valorile actuale se situează sub nivelul grilelor stabilite.

Proiectul nu reprezintă o creație arbitrară a factorului politic, ci este rezultatul unei activități tehnice complexe derulate pe parcursul ultimilor trei ani de un grup de lucru mixt.

La elaborarea sa au contribuit specialiști din Ministerul Muncii, Ministerul Finanțelor, Cancelaria și reprezentanți ai Băncii Mondiale, explică Florin Manole.

Evaluările au avut la bază criterii riguroase privind complexitatea activității specifice fiecărei funcții și nivelul de pregătire profesională.

„Nu vreau să fie văzută ca o delimitare, nu, este doar o exprimare prudentă pe care o am, aștept publicarea în transparență și dezbaterile publice pe care le va organiza ministerul. Eu încerc să păstrez termenii acestui consens și e nevoie să așteptăm pașii oficiali. Sunt convins că multe lucruri sunt în lege așa cum le-am lăsat, pentru că a fost făcută de un grup de lucru tehnic cu Ministerul Muncii, Banca Mondială, Cancelaria și Ministerul de Finanțe. Nu a fost un produs subiectiv, în care a venit ministrul să zică pune sau ia doi lei de colo sau de dincolo. A fost un lucru fundamentat pe niște analize despre complexitatea activității fiecărei familii profesionale și fiecărei funcții, despre pregătirea profesională, făcută cam de acum 3 ani”, spune Manole.

Florin Manole a concluzionat că faza de transparență decizională va permite integrarea unor eventuale amendamente constructive din partea celor nemulțumiți, obiectivul major fiind adoptarea unei legi superioare și securizarea fondurilor din PNRR.

„Intrarea în transparență presupune că există și deschiderea unor eventuale ajustări, totul cu o atitudine constructivă, cu obiectvul de a nu pierde banii din PNRR și de a avea o lege mai bună”, a mai transmis fostul ministru al Muncii.

Indicator Cheie Detalii și Impact Instituțional Sursa / Fundamentare Statutul Actual al Legii Acord de principiu semnat de PSD, PNL, USR și UDMR; urmează publicarea în transparență luni. Declarație oficială Florin Manole Impact Asupra Veniturilor 0% scăderi. Niciun angajat cu venituri în plată nu va înregistra diminuări salariale. Garanție guvernamentală / PSD Buget Suplimentar Alocat +8 miliarde de lei (anvelopă financiară pentru creșteri în zonele deficitare). Ministerul Finanțelor Autori Proiect Tehnic Grup de lucru mixt: Ministerul Muncii, Ministerul Finanțelor, Cancelaria și Banca Mondială. Audit tehnic (derulat în ultimii 3 ani) Criterii de Evaluare Complexitatea activității pe familii profesionale și nivelul de pregătire profesională. Analiză de impact structural Obiectiv Strategic Principal Reformarea sistemului public, optimizarea textului prin amendamente și securizarea fondurilor PNRR. Angajament față de Comisia Europeană

În urma unui proces de mediere desfășurat sub coordonarea Administrației Prezidențiale, Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România și Uniunea Democrată Maghiară din România au semnat un acord prin care se angajează să adopte noua lege a salarizării în sectorul public până la sfârșitul prezentei sesiuni parlamentare, a transmis Administrația Prezidențială vineri, 22 mai 2026.

Noua lege a salarizării constituie o etapă esențială din Planul Național de Redresare și Reziliență, având ca termen de îndeplinire data de 1 iulie 2026.

Niciun angajat din sectorul public nu va înregistra o scădere a venitului total ca efect al aplicării noii legi, iar cheltuielile totale cu salariile din sectorul public în anul 2027 nu vor depăși cheltuielile din 2026 cu mai mult de 8 miliarde de lei. Potrivit acordului, aplicarea noii legi nu va pune România în situația de a-și încălca obiectivele fiscale asumate pe termen scurt, mediu și lung.

Noua lege a salarizării va intra în vigoare în totalitate la data de 1 ianuarie 2027, fără aplicare eșalonată, și nu va mai fi modificată ulterior prin intervenții speciale.

Acordul care stă la baza angajamentului politic de a adopta noua legislație a fost semnat de către Sorin Grindeanu – președintele PSD, Ilie Bolojan – președintele PNL, Dominic Fritz – președintele USR, și Kelemen Hunor – președintele UDMR.

În baza prezentului acord, Ministerul Muncii va publica proiectul de lege și va organiza consultări cu toate categoriile vizate de lege.

La scurt timp după acest anunț, au venit și precizări de la ministrul interimar Dragoș Pîslaru.