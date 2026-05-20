Petre Gigea, fost ministru al Finanțelor din perioada comunistă , a vorbit într-un podcast de pe YouTube despre salariul pe care îl primea Nicolae Ceaușescu. Conform mărturiei, creșterile salariale erau aplicate periodic, o dată la aproximativ doi ani, și aveau valori reduse, situate în general între 2% și 5%. În termeni practici, acestea se traduceau prin creșteri modeste de 50–100 de lei pentru angajații din sectoarele de bază.

Distribuția acestor majorări era realizată diferențiat, în funcție de importanța economică a domeniului. Prioritate primeau minerii, lucrătorii din metalurgie și industria grea, considerați sectoare esențiale pentru economia planificată. Ulterior, ajustările salariale erau extinse către funcționarii publici și aparatul administrativ de stat.

”După cum știți, din doi în doi ani de zile se făceau majorări de salarii. Se dădeau sume foarte mici cu 2, 3, 4, 5%. Așa. 50 de lei 100 de lei clase la muncitor la și așa mai departe. În 1985 când s-a făcut o majorare de salariu. Întâi s-a dat la mineri, după aceea la metalurgie, la ramurile industriei grele. În ceea ce privește funcționarii, miniștrii, inclusiv președintele țării, trecuse mai mult de o jumătate de ani și nu le majora salariile. Și un adjunct de-al meu îmi spune ”Duceți-vă la președinte și spuneți că e cazul, ca și la noi că și la noi a crescut inflația la un moment dat”, spunea Petre Gigea.

Un element central al politicii salariale era menținerea unui nivel redus al veniturilor pentru conducerea politică. Salariul lui Nicolae Ceaușescu era stabilit la aproximativ 12.000 de lei, la care se adăuga o indemnizație de 3.000 de lei, totalizând circa 15.000 de lei net.

”Aveam argument că președintele , adică directorul general al VJ-ului, avea salarul mai mare decât ministrul Minelor. Erau unii generali care avea și soldă de grad și așa mai departe, care aveau salariul mai mare decât ministrul Forțelor Armate. Zic fă o propunere si a făcut un tabel (…) Și Ceaușescu avea 12.000 de lei salariu și 3.000 de indemnizație de conducere în total 15.000. Asta era net ce primea el în plic în fiecare an. Cam cât ar veni în dolari acum ca să facem? Era aproape 800 de dolari. Asta era cel mai mic salariu din lume”, mai spune acesta.

Acest nivel era prezentat în epocă drept unul dintre cele mai scăzute salarii ale unui șef de stat la nivel internațional. Potrivit relatării, încercările de majorare a acestui venit au fost respinse în mod repetat, pe motivul menținerii unei politici de austeritate la vârful ierarhiei politice.

”Adjunctul meu în tabelul respectiv mi-a trecut: Președintele României, 20.000 de lei, adică un salariu de 5.000 de lei. După aceea, de la 20.000: prim-ministru 19.000, vice-prim-ministru 18.000, ministru 17.000, și mai departe. Deci toată lumea câștiga în funcție de președinte. Desigur că am ales o zi în care el trebuia să fie bine dispus, ca să ne spună și directorul de care cum e. S-a certat cu cineva, e… nu, ce e liniște. Am intrat acolo. M-am prezentat cu câteva documente și am fost desemnat. Și zic: „Mă, am o problemă mai delicată.” „Ce problemă?” — că era foarte curios. „Ce problemă?” Așa. Zic: „Cu salariile.” „Care salarii?” — „Păi salariile!” Ce e cu ele? Zic: toată lumea, abia din fișa de salarii, numai să știți că dumneavoastră aveți mai puțin decât președintele directorului general al VJ-ului. Parcă îl văd și acum, eram în picioare în birou, se uită. 20.000. Bani mulți. Nu se poate. De la el pornea totul pentru toată îmbunătățirea celorlalte, dacă el reducea. Acest lucru, zic: dumneavoastră aveți cel mai mic salariu din lume. „Mă, știu, mă, dar totuși nu se poate. 20 de mii e mult…” Punem mâna pe stilou și zic: „Uite!” Taie 15 mii. „De cât treceți acolo?” 16 mii. Ei, până la urmă, mă mir cum am pus, am avut curajul, iau mâna și eu trag așa. „Vă rog, vă rog foarte mult, mai gândiți-vă! Nu se poate. E prea puțin. Adică… măi, nu se poate, nici 20.000, măi, măi. Tu îți dai seama că… lasă că o mie e suficient.” Iar am căutat să explic, îi mai prezentam salariile pe plan mondial, din Europa, din cutare, el se vedea acolo. S-a mai plimbat prin birou, parcă îl văd așa. Ținea în mână tabelul ăla, așa, revine la birou. Taie și trece 16 mii. Bineînțeles că n-am fost mulțumit. Pentru asta, și toți așteptau, și miniștrii și ceilalți așteptau ca să obțină o salarizare. N-am putut și de aici: câte o mie de lei în plus la fiecare în jos, așa, 15 mii la prim-ministru, 14 mii la cutare și așa mai departe”, a mai spus acesta.

Bugetul național era construit printr-un proces complex, desfășurat pe parcursul a aproximativ șase luni. Acesta includea centralizarea tuturor resurselor și cheltuielilor din economie, de la întreprinderi industriale până la instituții publice.

Componentă bugetară Obiectiv principal Rol în economie Excedent bugetar (~10%) Constituirea de rezerve financiare și stabilitate macroeconomică Asigurarea echilibrului bugetar și a fondurilor pentru situații neprevăzute Construcția de locuințe Extinderea fondului locativ național Reducerea deficitului de locuințe și îmbunătățirea condițiilor de trai Dezvoltarea industriei Creșterea capacității de producție Susținerea industrializării și a economiei planificate Infrastructura medicală Extinderea rețelei de spitale și servicii sanitare Îmbunătățirea accesului populației la servicii de sănătate Capacitatea de apărare Consolidarea sectorului militar Asigurarea securității naționale și pregătirea pentru situații de criză

Un rol central în strategia economică îl avea programul de construire a locuințelor. Ținta anuală era de aproximativ 100.000 de apartamente, considerată o prioritate socială majoră.

Potrivit datelor menționate în relatare, în decurs de circa șase ani s-a ajuns la realizarea a peste 740.000 de apartamente la nivel național. Această politică a fost prezentată ca un instrument de reducere a deficitului locativ și de îmbunătățire a condițiilor de trai.

Ministerul Finanțelor era o instituție extinsă, cu aproximativ 6.000 de angajați la nivel central și județean. Structura includea compartimente de control financiar și revizie, responsabile cu verificarea gestiunii economice la nivel local.

Rolul principal al acestei structuri era asigurarea echilibrului bugetar, monitorizarea cheltuielilor și prevenirea dezechilibrelor financiare în economie.

Modelul economic descris se baza pe câteva principii fundamentale:

control centralizat al resurselor,

limitarea cheltuielilor considerate neesențiale,

menținerea unui excedent bugetar constant,

prioritizarea investițiilor productive și sociale.

În această logică, chiar și cheltuielile din domeniul apărării erau atent evaluate, fiind acceptate doar în limitele necesare.