Maia Sandu, aplaudată în Parlamentul European. Distincția a fost instituită în premieră de Parlamentul European cu ocazia marcării a 75 de ani de la Declarația Schuman și este acordată personalităților care au avut o contribuție semnificativă la promovarea valorilor democratice și la consolidarea proiectului european.

În discursul susținut la tribuna Parlamentului European, Maia Sandu a transmis că această distincție nu îi aparține personal, ci cetățenilor Republicii Moldova, pe care i-a elogiat pentru modul în care au apărat democrația și orientarea pro-europeană a țării în ultimele trei decenii.

Lidera de la Chișinău a subliniat că moldovenii au trecut printr-o tranziție economică dificilă, au ieșit în stradă atunci când democrația a fost amenințată, s-au opus tentativelor oligarhilor de a captura statul și au continuat să voteze pentru integrarea europeană în pofida presiunilor și amenințărilor venite din partea Federației Ruse.

În intervenția sa, Maia Sandu a evidențiat și eforturile colective ale societății moldovenești, în contextul războiului purtat de Rusia în regiune. Ea a amintit de decidenții și inginerii care au contribuit la reducerea dependenței Republicii Moldova de gazul rusesc și la conectarea țării la rețeaua energetică europeană în mai puțin de patru ani.

„Dacă meritul este măsura, această distincție aparține poporului moldovenesc. Ei sunt cei care au câștigat-o. Timp de treceri de decenii, moldovenii și-au construit viitorul european, depășind o tranziție economică dificilă, ieșind în stradă atunci când democrația era în pericol, împotrivindu-se când oligarhii au încercat să cucerească statul și votând pentru Europa iar și iar în fața amenințărilor și șantajului rusesc”, a declarat Maia Sandu de la tribuna Parlamentului European.

Totodată, președintele Republicii Moldova a vorbit despre companiile locale care și-au redirecționat schimburile comerciale, precizând că două treimi dintre exporturile țării merg în prezent către piața Uniunii Europene.

În același discurs, Maia Sandu a adus în atenție activitatea funcționarilor publici, a jurnaliștilor care apără libertatea presei, a magistraților pe care i-a descris drept curajoși și a polițiștilor implicați în destructurarea rețelelor care încearcă să destabilizeze Republica Moldova.

La finalul alocuțiunii sale, lidera de la Chișinău a lansat un apel către liderii europeni de la Bruxelles pentru continuarea parcursului european al Republicii Moldova și pentru susținerea avansării țării pe drumul integrării europene.

Reacții au venit și din partea oficialilor români. Europarlamentarul român Siegfried Mureșan a felicitat-o pe Maia Sandu și a evidențiat rezultatele obținute de Republica Moldova în perioada mandatului acesteia.

Potrivit lui Mureșan, sub conducerea Maiei Sandu, Republica Moldova a obținut statutul de stat candidat la Uniunea Europeană și a deschis oficial negocierile de aderare la UE.

Eurodeputatul român a mai subliniat că Maia Sandu a demonstrat că alegerile pot fi câștigate prin onestitate, competență și reforme reale și că lupta împotriva corupției și a presiunilor venite din partea Rusiei poate fi dusă fără compromisuri cu oligarhii.

„Această distincție reflectă rezultatele obținute de Maia Sandu în fruntea mișcării pro-europene. A demonstrat că poți câștiga alegeri prin onestitate, competență și reforme reale. Că poți învinge corupția și presiunile venite din partea Rusiei fără compromisuri cu oligarhii”, a scris Mureșan într-o postare pe rețelele sociale.

Ordinul European de Merit reprezintă prima distincție oficială de acest tip acordată de instituțiile Uniunii Europene pentru recunoașterea contribuțiilor aduse păcii, democrației și demnității umane.

Premiile au fost înmânate de Roberta Metsola și Ursula von der Leyen, în cadrul evenimentului organizat la Strasbourg. La ceremonia istorică au participat 13 dintre primii 20 de laureați desemnați ai Ordinului European de Merit, aceștia adresându-se direct eurodeputaților în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European.

Fostul deputat român Cristian Rizea a provocat un incident în plenul Parlamentului European, întrerupând discursul susținut de Maia Sandu în cadrul ceremoniei de decernare a Ordinului European de Merit.

În timpul intervenției președintei Republicii Moldova, Rizea a strigat acuzații la adresa acesteia și a conducerii de la Chișinău, înainte ca agenții de securitate ai Parlamentului European să intervină și să îl evacueze din sală.

„Stimată doamnă președintă (n.red. președintele Parlamentului European, Roberta Metsola), Maia Sandu este un dictator. Sunt jurnalist român, victimă a abuzurilor Maia Sandu. Protejează mafia drogurilor prin Alec Pruteanu și polițiști corupți ca Roman Bragoi”, a acuzat Cristian Rizea.

Cristian Rizea s-a refugiat la Chișinău în anul 2017, cu aproximativ o lună înainte de a fi condamnat în primă instanță în România la patru ani și opt luni de închisoare pentru fapte de corupție.

La finalul anului 2021, autoritățile din Republica Moldova i-au retras statutul de refugiat. Ulterior, în aprilie 2023, Inspectoratul General pentru Migrație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova l-a declarat persoană indezirabilă pentru o perioadă de 15 ani.

Pe 27 aprilie, autoritățile de la Chișinău l-au expulzat și l-au predat autorităților române. O zi mai târziu, fostul parlamentar a fost încarcerat în Penitenciarul Vaslui. În iulie 2025, Cristian Rizea a fost eliberat condiționat din Penitenciarul București-Jilava, în baza unei decizii pronunțate de Tribunalul Ilfov.