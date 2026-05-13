Șansele ca între Ucraina și Rusia să se încheie ostilitățile. Un subiect comentat, miercuri, la podcastul lui Robert Turcescu de pe evz.ro, difuzat pe canalul de YouTube Hai România. Invitații realizatorului au fost Liviu Mihaiu, Petrișor Peiu (AUR) și profesorul Ștefan Popescu.

Liviu Mihaiu este de părere că, în calea negocierilor de pace dintre Kiev și Kremlin stă Volodimir Zelenski.

De asemenea, invitatul lui Robert Turcescu a spus că și liderii din Germania și Marea Britanie, Friedrich Merz și Keir Starmer susțin continuarea conflictului dintre Ucraina și Rusia. Iar această politică i-a transformat în personaje extrem de nepopulare în țările pe care le conduc.

„Sigur, când îl ai pe Merz și Starmer, care zici că sunt puși cu mâna. Pro-război, care pierd și au sacrificat partidele în propriile lor țări. Deci partidele lor s-au dus în cap și în Germania, și în Anglia. Nigel Farage este acum noua vedetă a alegerilor locale. Membri ai Parlamentului Britanic și ai Partidului Laburist au semnat pentru îndepărtarea lui Starmer și așa mai departe. Deci ei sunt niște lideri care se autosacrifică pentru agenda războiului. Asta este evident și astea sunt și discuțiile în țările respective. Ca să fie clar. Vor să interzică partide de genul AFD, AOR, și doamna Kovesi, și instrumentul politic. Procuratura Generală a Comisiei Europene îl anchetează pe Jordan Bardella, pe viitorul președinte al Franței”, mai este de părere Liviu Mihaiu.

Care acuză o campanie orchestrată împotriva anumitor partide europene.