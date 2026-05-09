Vladimir Putin a afirmat că implicarea Occidentului a contribuit la intensificarea confruntării cu Rusia, care continuă și în prezent, precizând că, în opinia sa, conflictul „se apropie de final”, însă situația rămâne în continuare gravă.

Întrebat dacă sprijinul occidental acordat Ucrainei nu merge prea departe, liderul de la Kremlin a sugerat că escaladarea tensiunilor a fost alimentată de acest ajutor.

De asemenea, președintele rus a precizat că nu intenționează să se întâlnească cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski decât după semnarea unui acord de pace durabil.

Invazia Rusiei în Ucraina din 2022 a declanșat cea mai gravă criză în relațiile dintre Rusia și Occident de la Criza rachetelor din Cuba din 1962, perioadă în care exista temerea unei escaladări nucleare.

Vladimir Putin a făcut aceste declarații la Kremlin, după ce Rusia a organizat cea mai restrânsă paradă de Ziua Victoriei din ultimii ani. Evenimentul din 9 Mai marchează victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste în al Doilea Război Mondial și aduce un omagiu celor aproximativ 27 de milioane de cetățeni sovietici care și-au pierdut viața în conflict.

Cu toate acestea, în contextul războiului din Ucraina, care durează de peste patru ani, Rusia nu a reușit să obțină o victorie decisivă. În cel mai sângeros conflict european de după Al Doilea Război Mondial, forțele ruse nu au reușit până în prezent să preia controlul complet asupra regiunii Donbas din estul Ucrainei.

Conflictul a provocat sute de mii de victime, a distrus regiuni întinse din Ucraina și a afectat semnificativ economia Rusiei, estimată la 3 trilioane de dolari, în timp ce relațiile dintre Moscova și Europa au ajuns la cel mai scăzut nivel de la Războiul Rece încoace.

Financial Times a relatat joi că liderii Uniunii Europene se pregătesc pentru posibile discuții cu Moscova. Întrebat dacă este dispus să poarte negocieri cu oficialii europeni, Vladimir Putin a declarat că îl preferă ca interlocutor pe fostul cancelar german Gerhard Schroeder.

„Pentru mine personal, fostul cancelar al Republicii Federale Germania, domnul Schroeder, este de preferat”, a spus Putin.

Kremlinul a transmis că statele europene ar trebui să facă primul pas pentru reluarea dialogului, argumentând că acestea au întrerupt relațiile cu Moscova în 2022, odată cu izbucnirea războiului din Ucraina.

De asemenea, liderul de la Kremlin a susținut că politicienii occidentali au contribuit la intensificarea confruntării cu Rusia.

„Se pune întrebarea: de ce? În primul rând, se aşteptau la o înfrângere zdrobitoare a Rusiei, ştim bine, la prăbuşirea statalităţii în decurs de câteva luni”, a explicat Putin, citat de TASS. „Apoi au intrat pe această cale şi nu mai pot ieşi de pe ea, asta este problema”, a conchis Putin. „Deşi, fără îndoială – a adăugat el – există şi oameni inteligenţi acolo. Există şi cei care înţeleg fără îndoială esenţa evenimentelor care se petrec. Sper că aceste forţe politice se vor întoarce treptat la putere sau vor prelua puterea cu sprijinul majorităţii covârşitoare din ţările europene”, a menţionat preşedintele.

Ucraina și Rusia s-au acuzat sâmbătă reciproc de încălcarea încetării focului pentru trei zile, negociată de Statele Unite și anunțată de președintele american Donald Trump.

„De la începutul zilei, numărul atacurilor efectuate de agresor a atins 51”, a indicat Statul-major al armatei ucrainene. „În pofida declaraţiei de încetare a focului, grupuri înarmate ucrainene au lansat atacuri cu drone şi artilerie contra poziţiilor trupelor noastre”, a declarat, la rândul său, Ministerul Apărării rus.

Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al armatei ucrainene, Viktor Trehubov, a declarat la Kiev că atât forțele ucrainene, cât și cele ruse profită de actuala încetare a focului pentru a efectua rotații de trupe și pentru a trimite întăriri pe linia frontului. Acesta a precizat că astfel de acțiuni sunt realizate și de partea ucraineană.

Totodată, el a descris situația de pe front ca fiind relativ calmă în acest moment, deși se înregistrează în continuare lupte izolate, însă de o intensitate mai redusă decât în mod obișnuit.