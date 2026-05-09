Ambasadorul Rusiei, Vladimir Lipaev, afirmă, în interviul acordat agenției TASS, că în România ar exista o tendință de reinterpretare a evenimentelor din timpul celui de-al Doilea Război Mondial și de diminuare a contribuției decisive a Uniunii Sovietice în victoria împotriva Germaniei naziste. Diplomatul rus susține că prezentarea Armatei Roșii drept forță de ocupație reprezintă o falsificare a istoriei și o dovadă a influenței occidentale asupra discursului public european.

„Denaturarea istoriei secolului XX a devenit un trend obișnuit în Occident. Europenilor le este greu să accepte ideea că își datorează libertatea de sub jugul fascist anume ostașului sovietic. Astăzi, acolo s-au format generații care nu cunosc istoria reală, și-au pierdut capacitatea de a gândi critic și au devenit victime ale unor manipulări propagandistice monstruoase. România nu a rămas în afara acestui trend. De aceea, evaluarea evenimentelor celui de-al Doilea Război Mondial se caracterizează aici prin revizionism istoric, ceea ce este determinat inclusiv de colaborarea din trecut cu regimul hitlerist”, a spus Vladimir Lipaev în interviu.

Potrivit materialului publicat de agenția rusă, distorsionarea istoriei celui de-al Doilea Război Mondial ar fi devenit o practică răspândită în statele occidentale. Sursa citată insistă asupra ideii că Armata Roșie ar fi fost principalul factor care a dus la eliberarea Europei „de sub jugul fascist”, iar contestarea acestui narativ este prezentată drept o manipulare politică.

Ambasadorul Rusiei introduce în discurs și referiri la trecutul României din perioada regimului Ion Antonescu, sugerând că evaluările critice actuale privind rolul URSS ar avea legătură cu trecutul istoric al țării. Declarațiile diplomatului rus sunt formulate într-un context mai larg de confruntare ideologică între Rusia și statele occidentale pe tema interpretării istoriei secolului XX.

În materialul publicat de agenția rusă este construit un discurs care amestecă elemente istorice documentate cu interpretări politice și ideologice privind prezentul Europei și poziționarea României. Ambasadorul Rusiei folosește exemple reale legate de crimele și abuzurile comise în timpul regimului Antonescu pentru a susține ideea unei continuități morale între trecutul fascist și orientarea geopolitică actuală a României.

În același timp, articolul evită referirile la crimele de război și abuzurile comise de trupele sovietice pe teritoriul României după intrarea Armatei Roșii în țară. Această tehnică a omisiunii selective este frecvent asociată cu discursul oficial promovat de Kremlin în ultimii ani și urmărește consolidarea imaginii Uniunii Sovietice ca eliberator exclusiv al Europei.

Ambasadorul Rusiei critică inclusiv accesul liber la arhive și reevaluarea istorică realizată după căderea regimului comunist. În perioada comunistă, istoria oficială din România a fost rescrisă pentru a susține ideea „prieteniei româno-sovietice”, iar rolul Moscovei era prezentat exclusiv într-o lumină pozitivă. După 1989, accesul la documente și arhive a permis cercetătorilor și istoricilor să analizeze mai amplu atât contribuția Armatei Roșii în război, cât și abuzurile și ocupația sovietică instalată ulterior în România.

În acest context, articolul califică drept „falsificare” orice interpretare istorică ce contrazice narativul sovietic tradițional privind „eliberarea” Europei de Est. Mesajul transmis de agenția rusă se înscrie într-o strategie mai amplă de soft-power și propagandă prin utilizarea temelor istorice pentru susținerea obiectivelor politice actuale ale Moscovei.

Spre finalul interviului acordat, Ambasadorul Rusiei face trecerea de la dezbaterea privind istoria celui de-al Doilea Război Mondial la actualul conflict din Ucraina și la relațiile dintre Rusia și statele membre NATO. Vladimir Lipaev sugerează că poziționarea României de partea alianței occidentale reprezintă o continuare a unor „greșeli istorice” din trecut.

„Și astăzi România se află din nou de partea celor care se pregătesc deschis pentru un conflict armat cu țara noastră, visând la revanșă pentru înfrângerea din cel de-al Doilea Război Mondial. În Occident sunt chiar indicate date aproximative ale unui asemenea conflict, cerându-se Ucrainei „să reziste” până la începutul acestuia”, se arată în finalul articolului.

Declarațiile ambasadorului rus vin într-un moment în care Kremlinul utilizează tot mai frecvent referințele la „Marele Război pentru Apărarea Patriei” pentru justificarea politicilor externe și militare actuale ale Federației Ruse. Sub conducerea lui Vladimir Putin, în special după 2018, istoria celui de-al Doilea Război Mondial a devenit un instrument politic central în discursul oficial al Moscovei.

Președintele rus a susținut crearea unor structuri dedicate protejării „adevărului istoric” și combaterii interpretărilor considerate ostile intereselor Rusiei. Una dintre aceste inițiative este coordonată de Vladimir Medinski și urmărește promovarea unei versiuni oficiale a istoriei, utilizată atât în politica internă, cât și în relațiile externe ale Federației Ruse.

În prezent, manualele școlare din Rusia includ justificări pentru invazia Ucrainei și promovează ideea unei confruntări istorice continue între Rusia și Occident. În acest context, declarațiile formulate de Ambasadorul Rusiei la București se înscriu într-o strategie mai largă prin care Kremlinul încearcă să transforme trecutul istoric într-un instrument de influență geopolitică și de legitimare a politicilor actuale.

Tabel. Principalele acuzații și teme invocate de Ambasadorul Rusiei în interviu: