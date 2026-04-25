Fragmente de dronă în Galați după atacuri rusești în Ucraina. Un nou incident cu implicații de securitate a avut loc la granița României, după ce fragmente provenite dintr-o dronă militară au căzut pe teritoriul național, în județul Galați. Evenimentul s-a produs în contextul unui atac aerian amplu desfășurat de Federația Rusă asupra Ucrainei, în apropierea frontierei fluviale.

Potrivit informațiilor oficiale, resturile dronei au fost identificate într-o zonă rezidențială, unde au provocat avarii minore unei anexe gospodărești și unui stâlp de electricitate. Din fericire, nu au existat victime.

Incidentul a fost semnalat în jurul orei 02:30 prin apeluri la 112, iar autoritățile au intervenit rapid. Zona a fost securizată de echipe mixte formate din polițiști, militari și specialiști în situații de urgență, care continuă investigațiile pentru a stabili proveniența exactă și riscurile asociate.

Evenimentul din România este direct legat de un val de atacuri lansate de Rusia asupra sudului Ucrainei, în special în zona orașului Reni, aflat foarte aproape de granița românească. Conform autorităților ucrainene, au fost utilizate drone de atac, rachete de croazieră și rachete balistice.

Explozii puternice au fost raportate și în orașe precum Dnipro și Harkiv, iar alertele de raid aerian au fost active în majoritatea regiunilor țării.

„Lansările de rachete de croazieră au fost probabil efectuate de bombardiere strategice Tu-95MS din zona Mării Caspice”, au anunţat Forţele Aeriene ale Ucrainei, „Dnipro – adăpostiţi-vă! Rachete şi UAV-uri se îndreaptă spre oraş”, au avertizat Forţele Aeriene.

Ministerul Apărării Naționale a activat procedurile standard de monitorizare și apărare a spațiului aerian. Două aeronave Eurofighter Typhoon, parte a misiunii de Poliție Aeriană Întărită, au fost ridicate de la baza Fetești pentru a supraveghea situația.

”În dimineaţa zilei de sâmbătă, 25 aprilie, forţele ruse au reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în judeţul Tulcea. Radarele MApN au detectat drone care evoluau în apropierea spaţiului aerian al României. Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Britanice din serviciul de luptă Poliţie Aeriană Întărită au decolat la ora 02.00, din Baza 86 Aeriană de la Feteşti”, anunţă sâmbătă MApN.

În paralel, locuitorii din zonele de frontieră, inclusiv din localitățile Grindu și Isaccea, au primit mesaje RO-Alert prin care au fost sfătuiți să se adăpostească.

”Aeronavele Eurofighter Thyphoon au avut contact radar cu o ţintă aflată la 1,5 km de Reni, deasupra teritoriului ucrainean. Piloţii au avut autorizare de angajare a dronelor. Radarele MApN de la sol au avut contact radar cu un grup de ţinte până în zona localităţii Reni, Ucraina, unde au fost raportate multiple explozii”, conform MApN.

Autoritățile subliniază că aceste măsuri sunt preventive și fac parte din protocolul de securitate aplicat în contextul conflictului din regiune.

”Echipe specializate din IGSU şi alte structuri din MAI se află la faţa locului pentru cercetări. Nu s-au raportat victime. Din primele evaluări, rezultă că a fost afectată o anexă dintr-o gospodărie, precum şi un stâlp de electricitate, fără pagube însemnate. Fragmente de dronă au fost identificate în mai multe locuri din zona respectivă, care este securizată de Poliţia Română şi militari din MApN”, relatează MApN..

Ministerul Apărării condamnă ferm acțiunile Federației Ruse, considerându-le o amenințare directă la adresa stabilității regionale și o încălcare a normelor internaționale.

Totodată, România își reafirmă angajamentul față de NATO și rolul său activ în protejarea flancului estic al Alianței. Cooperarea cu partenerii internaționali rămâne esențială pentru monitorizarea situației și prevenirea unor incidente similare.