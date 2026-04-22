Uniunea Europeană (UE) a acordat miercuri o primă aprobare pentru un împrumut de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei, potrivit unor surse diplomatice citate de AFP.

Ciprul, aflat la președinția semestrială a Consiliului UE, a anunțat declanșarea unei proceduri care ar urma să conducă la un acord al celor 27 de state membre și la deblocarea primelor tranșe din finanțare, aflată în prezent sub blocaj din partea Ungariei.

Budapesta și-a dat acordul pentru inițierea procedurii, care urmează să fie finalizată joi, însă a condiționat aprobarea definitivă de reluarea livrărilor de petrol rusesc prin conducta Drujba, ce traversează Ucraina. Kievul a anunțat între timp repornirea acesteia.

Statele Uniunii Europene au aprobat miercuri acordul final pentru un ajutor financiar de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei, precum și cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, după ce Ungaria, condusă de Viktor Orban, și-a retras veto-ul asupra ambelor măsuri, potrivit agenției EFE.

Deciziile au fost adoptate de ambasadorii celor 27 de state membre și urmează să fie confirmate printr-o procedură scrisă, care ar trebui finalizată joi.

În paralel, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat finalizarea lucrărilor de reparație la conducta petrolieră Drujba, ce alimentează Ungaria și Slovacia cu petrol rusesc, însă a condiționat reluarea livrărilor de deblocarea împrumutului european de 90 de miliarde de euro, blocat anterior de premierul ungar Viktor Orban.

‘Ucraina a încheiat lucrările de reparaţii la secţiunea conductei petroliere Drujba care a fost avariată de o lovitură rusească. Conducta poate fi repusă în funcţiune’, a scris Zelenski pe reţeaua socială X.

El a precizat că această decizie este condiționată de deblocarea pachetului european de asistență pentru Ucraina, deja aprobat de Consiliul European. Este vorba despre un împrumut de 90 de miliarde de euro, pe care Kievul urmează să îl ramburseze doar dacă Rusia va plăti „reparații de război”, în caz contrar costurile fiind acoperite de statele UE, cu excepția Ungariei, Cehiei și Slovaciei, care au refuzat să participe la mecanismul de garantare.

Ungaria și Slovacia nu mai primesc petrol prin conducta Drujba din 27 ianuarie, după un incident pe care Ucraina îl atribuie unui atac cu drone al Rusiei. Președintele Volodimir Zelenski a afirmat că lucrările de reparație necesită timp.

La rândul lor, premierul ungar Viktor Orban și premierul slovac Robert Fico au acuzat Ucraina că ar fi întârziat deliberat reparațiile, ca formă de presiune politică, în contextul opoziției Budapestei față de sprijinul pentru Kiev și aderarea Ucrainei la UE.

După oprirea livrărilor prin Drujba, Viktor Orban a blocat atât împrumutul european pentru Ucraina, cât și un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Ulterior, acesta a pierdut alegerile din 12 aprilie în fața conservatorului pro-european Peter Magyar.

În acest context, Zelenski a anunțat finalizarea reparațiilor și reluarea funcționării conductei până la sfârșitul lunii, cerând totodată accelerarea negocierilor de aderare a Ucrainei la UE și aprobarea noului pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, blocat anterior de Orban.