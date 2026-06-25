Uniunea Europeană a virat prima tranșă de 3,2 miliarde din împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Alte 6 miliarde vor fi alocate pentru producția de drone

Uniunea Europeană a făcut prima plată din noul pachet de sprijin financiar destinat Ucrainei. Prima tranșă, în valoare de 3,2 miliarde de euro, va contribui la acoperirea nevoilor bugetare ale Kievului, iar în perioada următoare va fi acordată o nouă finanțare de aproximativ 6 miliarde de euro pentru producția de drone.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat, în cadrul Conferinței pentru Reconstrucția Ucrainei organizată la Gdańsk, în Polonia, că Uniunea Europeană a transferat prima tranșă din împrumutul de 90 de miliarde de euro aprobat pentru sprijinirea Ucrainei.

Suma transferată este de 3,2 miliarde de euro și reprezintă prima plată din programul de asistență macrofinanciară destinat susținerii bugetului ucrainean și menținerii stabilității financiare a țării.

Adresându-se premierului ucrainean Iulia Svîrîdenko, Ursula von der Leyen a transmis că această plată demonstrează că sprijinul european pentru Ucraina este unul de durată.

Conferința de la Gdańsk a reunit mai mulți lideri europeni, printre care cancelarul german Friedrich Merz și președinta Comisiei Europene, fiind dedicată atât reconstrucției Ucrainei, cât și mobilizării investițiilor pentru perioada postbelică.

Comisia Europeană a anunțat că, în zilele următoare, va aproba și o a doua tranșă, în valoare de aproximativ 6 miliarde de euro, destinată dezvoltării capacităților de producție a dronelor în Ucraina.

Potrivit Bruxelles-ului, această finanțare va beneficia de reguli speciale, deoarece Ucraina trebuie să achiziționeze anumite componente din afara Uniunii Europene, inclusiv din China, pentru fabricarea dronelor.

În total, Uniunea Europeană a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru următorii doi ani. Pentru 2026 sunt prevăzute plăți totale de 45 de miliarde de euro, dintre care 16,7 miliarde reprezintă sprijin financiar, iar 28,3 miliarde sunt destinate sprijinului militar.

Restul fondurilor vor fi acordate în 2027 și vor acoperi aproximativ două treimi din necesarul de finanțare al Ucrainei, diferența urmând să fie asigurată de ceilalți parteneri occidentali.

Comisia Europeană a precizat că acordarea tranșelor viitoare va fi condiționată de continuarea reformelor asumate de Kiev.

O eventuală regresie în domeniul combaterii corupției poate conduce la suspendarea temporară a finanțării.

În cazul componentei militare, Bruxelles-ul a stabilit că fondurile trebuie utilizate, în principal, pentru achiziționarea de echipamente și muniție produse în Uniunea Europeană.

În paralel cu sprijinul financiar, liderii europeni reuniți la Gdańsk au anunțat lansarea unui fond european de investiții dedicat sectoarelor strategice ale economiei ucrainene.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că fondul pornește cu un pachet public inițial de până la 220 de milioane de euro și are rolul de a atrage capital privat pentru reconstrucția Ucrainei.

La rândul său, premierul ucrainean Iulia Svîrîdenko a anunțat că delegația de la Kiev intenționează să semneze aproximativ 160 de acorduri, cu o valoare totală de peste 10 miliarde de euro, în timpul conferinței din Polonia.

Potrivit Comisiei Europene, de la începutul invaziei ruse din februarie 2022, statele membre ale Uniunii Europene au acordat Ucrainei sprijin economic, financiar și militar în valoare de aproximativ 200 de miliarde de euro.