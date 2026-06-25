Bulgaria pregătește scumpiri la țigări și țigările electronice. Noile taxe intră în vigoare din august

Fumătorii din Bulgaria ar putea plăti mai mult pentru țigări și alte produse care conțin tutun sau nicotină, după ce Ministerul Finanțelor de la Sofia a inclus în proiectul bugetului de stat pentru 2026 un calendar de majorare a accizelor. Și românii vor fi afectați de aceste modificări, ținând cont de faptul că mulți merg în țara vecină pentru astfel de cumpărături.

Măsurile vizează atât țigările clasice, cât și tutunul pentru rulat, produsele din tutun încălzit, țigările electronice și înlocuitorii de tutun.

Proiectul legislativ este însoțit de prognoza fiscal-bugetară pentru perioada 2026-2028 și stabilește creșteri etapizate ale taxelor aplicate acestor produse.

Potrivit proiectului, prima modificare ar urma să intre în vigoare la 1 august 2026. De la această dată, acciza specifică pentru țigările clasice va ajunge la 77 de euro pentru fiecare 1.000 de țigarete.

Calendarul propus prevede o nouă majorare la 82 de euro de la 1 martie 2027, iar de la 1 ianuarie 2028 nivelul taxei ar urma să crească la 87 de euro pentru 1.000 de țigarete.

Acciza specifică reprezintă suma fixă percepută pentru un anumit număr de produse, indiferent de prețul la care acestea sunt comercializate.

În paralel, autoritățile bulgare intenționează să modifice și componenta procentuală a accizei. Astfel, taxa calculată în funcție de prețul de vânzare cu amănuntul va fi de 21% începând din august, urmând să scadă la 20,5% în martie 2027 și la 20% de la începutul anului 2028.

Proiectul de buget prevede și majorarea nivelului minim al accizei totale pentru țigări.

Astfel, de la 1 august 2026, acciza totală nu va putea fi mai mică de 120 de euro pentru fiecare 1.000 de țigarete. Pragul minim va urca la 126 de euro începând cu martie 2027 și la 132 de euro de la 1 ianuarie 2028.

Autoritățile de la Sofia nu estimează însă cât va costa un pachet de țigări după aplicarea noilor taxe, deoarece prețul final va depinde și de politica comercială a producătorilor și retailerilor.

Majorările fiscale nu se limitează la țigările clasice.

Tutunul destinat fumatului va fi taxat progresiv, acciza urmând să crească de la 130 de euro pe kilogram la 146 de euro pe kilogram până în anul 2028.

Și produsele din tutun încălzit vor suporta taxe mai mari. Acciza este programată să crească de la 225 de euro la 251 de euro pe kilogram, aceeași evoluție fiind prevăzută și pentru produsele încălzite care nu conțin tutun.

În cazul țigărilor electronice, proiectul prevede majorarea accizei aplicate lichidelor utilizate în aceste dispozitive, de la 0,28 euro la 0,34 euro pentru fiecare mililitru.

Totodată, vor fi majorate taxele și pentru înlocuitorii de tutun cu nicotină. Produsele care conțin până la 20 de miligrame de nicotină vor fi accizate cu 28 de euro pe kilogram, față de 20 de euro în prezent, iar cele cu un conținut mai ridicat de nicotină vor fi taxate cu 73 de euro pe kilogram, comparativ cu nivelul actual de 64 de euro.

Propunerile fac parte din proiectul bugetului de stat al Bulgariei și din strategia fiscală pentru următorii ani, care urmărește majorarea treptată a veniturilor din accize.

Dacă proiectul va fi aprobat de Parlamentul bulgar în forma actuală, noile taxe vor începe să fie aplicate din 1 august 2026, urmând ca majorările să continue etapizat până la începutul anului 2028.