Noi reguli comerciale între UE și SUA: impact asupra importurilor și exporturilor

Consiliul Uniunii Europene a adoptat două regulamente de punere în aplicare a angajamentelor tarifare stabilite prin Declarația comună UE-SUA din 21 august 2025. Prin această decizie, este finalizat parcursul legislativ, fiind reconfirmat angajamentul Uniunii pentru o relație comercială transatlantică stabilă, previzibilă și reciproc avantajoasă, cu menținerea mecanismelor de protecție a intereselor economice europene.

Executivul european subliniază că noile prevederi urmăresc consolidarea fluxurilor comerciale dintre cele două piețe, dar și păstrarea instrumentelor necesare pentru reacții rapide în situații în care echilibrul acordului este afectat.

„Ne angajăm să avem un parteneriat transatlantic puternic și deschis cu aliatul nostru istoric, dar deschiderea trebuie să meargă mână în mână cu protejarea intereselor noastre. Aceste măsuri permit atât susținerea unor fluxuri comerciale stabile și previzibile cu SUA, cât și asigurarea faptului că UE poate reacționa rapid și proporțional atunci când acordul nu este respectat sau atunci când interesele sale sunt în joc. Transmitem un semnal puternic că Europa este deschisă către lume, dar și clară în ceea ce privește protejarea întreprinderilor și a lucrătorilor săi”, a declarat Michael Damianos, ministrul energiei, comerțului și industriei al Republicii Cipru.

Cele două regulamente prevăd eliminarea taxelor vamale rămase ale Uniunii Europene pentru bunurile industriale provenite din Statele Unite. În același timp, este introdus un regim de acces preferențial pentru anumite produse marine și produse agricole considerate nesensibile, prin contingente tarifare și tarife reduse.

Măsurile includ și prelungirea suspendării taxelor la importurile de homar, inclusiv homar procesat, aplicabilă tuturor statelor pe baza principiului națiunii celei mai favorizate. Aceste modificări sunt prezentate ca parte a unui cadru comercial mai amplu, orientat spre stabilitate și continuitate în relațiile economice transatlantice.

Regulamentele introduc și mecanisme consolidate de salvgardare și suspendare, concepute pentru a permite intervenții rapide în situații de dezechilibru comercial. Comisia Europeană va putea acționa în cazurile în care importurile cresc semnificativ și generează sau amenință să genereze prejudicii grave pentru operatorii economici din Uniune.

De asemenea, este consolidată posibilitatea suspendării preferințelor tarifare dacă Statele Unite nu își respectă angajamentele asumate, dacă sunt afectate obiectivele declarației comune sau dacă apar măsuri considerate discriminatorii care perturbă relațiile comerciale echilibrate.

După semnare și publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, regulamentele vor intra în vigoare în ziua următoare publicării. Actul legislativ principal va fi aplicabil până la sfârșitul anului 2029, iar Comisia Europeană va prezenta până la 30 iunie 2029 o evaluare detaliată privind impactul asupra fluxurilor comerciale UE-SUA, veniturilor din tarife și efectelor economice, inclusiv asupra întreprinderilor mici și mijlocii.

Pe baza acestei evaluări, va putea fi înaintată o propunere legislativă privind prelungirea aplicării regulamentelor, acolo unde este necesar. Regulamentul referitor la importurile de homar va avea aplicare retroactivă de la 1 august 2025 și va rămâne în vigoare până la 31 iulie 2030, cu posibilitatea unor ajustări ulterioare.

Uniunea Europeană și Statele Unite gestionează cea mai extinsă relație comercială și de investiții bilaterală la nivel global, cu un nivel ridicat de integrare economică. Cele două economii însumează aproape 30% din comerțul mondial cu bunuri și servicii și 43% din PIB-ul global.

Volumul schimburilor comerciale a crescut constant în ultimul deceniu, depășind 1,7 trilioane de euro în 2025. Relația este susținută de investiții reciproce semnificative, firmele din UE și SUA deținând în 2024 active de peste 4,8 trilioane de euro pe piețele celeilalte părți.