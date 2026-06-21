Semnal neașteptat din Europa: ce arată noul sondaj despre revenirea Marii Britanii în UE

Două treimi dintre cetățenii Uniunii Europene ar susține revenirea Marii Britanii la blocul comunitar, potrivit unui sondaj realizat la un deceniu de la referendumul privind Brexitul. Datele indică, totodată, o deschidere mai largă pentru o apropiere între Londra și Bruxelles, inclusiv din partea unor segmente de electorat eurosceptic.

Sondajul a fost realizat de Consiliul European pentru Relații Externe (ECFR), un grup de experți. Rezultatele arată că 66% dintre respondenții din 15 state consideră că aderarea Regatului Unit la UE ar fi fost o idee „foarte bună”, „bună” sau „nici bună, nici rea”.

Interesul pentru o relație mai apropiată depășește opțiunea menținerii actualului nivel de cooperare. 59% dintre respondenți susțin o apropiere mai mare, în timp ce 46% ar prefera menținerea status quo-ului. Sprijinul pentru o eventuală revenire variază între 56% în Bulgaria și 75% în Țările de Jos și Danemarca, cu valori intermediare în Franța și Italia, unde se înregistrează 59%.

Analiza relevă că susținerea pentru o apropiere nu se limitează la alegătorii partidelor pro-europene. Chiar și votanți ai formațiunilor de extremă dreapta sau eurosceptice susțin relații mai strânse între UE și Regatul Unit. Printre aceștia se numără 71% dintre susținătorii Confederației Poloneze, 58% dintre alegătorii AfD din Germania și 58% dintre votanții Adunării Naționale din Franța.

Mai mulți lideri europeni au transmis mesaje favorabile unei eventuale reaproprieri. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a afirmat că ușa rămâne „întotdeauna deschisă”, iar premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a declarat că ar sprijini „absolut” aderarea Marii Britanii. La rândul său, președintele Finlandei, Alexander Stubb, a descris Regatul Unit drept un posibil candidat la aderare, spunând: „Avem nevoie de o voce britanică în Europa. Ne este foarte dor de voi.”

În Marea Britanie, sondaje realizate în luna mai indică o percepție predominant negativă asupra efectelor Brexitului. Alegători din toate partidele, inclusiv susținători ai Reform UK, consideră că ieșirea din Uniunea Europeană a avut consecințe nefavorabile asupra principalelor domenii de interes public.

Respondenții au indicat efecte asupra costului vieții (66%), economiei (65%), oportunităților pentru tineri (57%), imigrației ilegale (56%) și comerțului (56%). Chiar și 58% dintre votanții pro-Brexit consideră că imigrația ilegală a fost influențată negativ de această decizie.

Întrebați despre eventuale beneficii ale ieșirii din UE, cel mai frecvent răspuns a fost „nu știu”, urmat de „niciunul dintre cele de mai sus”, ceea ce sugerează absența unui consens privind avantaje clare ale Brexitului.

În acest context, 75% dintre respondenții britanici susțin o relație mai strânsă cu Uniunea Europeană. În ceea ce privește comerțul și economia, 66% ar favoriza o apropiere suplimentară față de nivelul actual.

De asemenea, 63% dintre participanți, inclusiv 57% dintre cei care au votat pentru ieșirea din UE în 2016, s-au declarat dispuși să accepte libertatea de circulație în schimbul unor legături comerciale mai puternice. Doar 18% resping această opțiune.

Chiar și în rândul celor care consideră imigrația principala problemă, 44% ar sprijini libera circulație dacă aceasta ar însoți o relație economică mai strânsă.

Raportul ECFR identifică trei categorii principale de electorat în Regatul Unit: „optimiștii” (28%), care susțin integrarea europeană din rațiuni geopolitice; „realiștii” (35%), care favorizează cooperarea cu UE, dar mențin relațiile cu Statele Unite; și „singuraticii” (27%), orientați către suveranitate națională.

În privința parteneriatelor strategice, doar 18% dintre britanici consideră Statele Unite un aliat principal, în timp ce 58% preferă o cooperare mai strânsă în domeniul apărării cu Europa, față de 19% pentru SUA.

Majoritatea respondenților susțin, de asemenea, achiziția de echipamente militare din Europa, în locul celor americane, și peste 60% sprijină participarea Regatului Unit la dezvoltarea unei alternative europene de descurajare nucleară.