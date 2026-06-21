Ilie Bolojan și Siegfried Mureșan, în centrul unei controverse: Au cerut oprirea fondurilor europene

Culisele politicii dâmbovițene se mută la Bruxelles, într-un scandal diplomatic fără precedent care, potrivit jurnalistului Dan Andronic, ar putea afecta interesele financiare ale României.

Mai exact, potrivit unui editorial semnat de Dan Andronic, lideri ai Partidului Național Liberal, respectiv Ilie Bolojan și europarlamentarul Siegfried Mureșan, ar fi desfășurat o campanie de informare incorectă în rândul oficialilor europeni și al Partidului Popular European (PPE), în contextul crizei politice de la București.

„Potrivit unor informații din surse politice credibile, lideri marcanți ai Partidului Național Liberal (PNL), adică Ilie Bolojan și europarlamentarul Siegfried Mureșan, ar fi orchestrat o campanie de dezinformare în rândul oficialilor Uniunii Europene și al popularilor europeni (PPE) cu privire la dinamica crizei politice actuale de la București. O fraudă a încrederii politice. Conform acestor informații, cei doi politicieni români ar fi încercat să convingă partenerii occidentali că actualul președinte al României, Nicușor Dan, dorește aducerea AUR la putere prin intermediul Guvernului Adrian Veștea, deși acesta este prim-vicepreședinte al PNL”, scrie jurnalistul Dan Andronic.

Jurnalistul Dan Andronic mai susține că „Tot Nicușor Dan era denunțat ca fiind în spatele problemelor juridice și al dosarului penal care îl vizează pe primarul general Ciprian Ciucu, solicitând măsuri punitive extreme împotriva propriei țări: oprirea fondurilor europene după modelul aplicat Ungariei”, a subliniat jurnalistul.

De asemenea, Dan Andronic mai arată în editorialul său că: „Tensiunile politice de la București au atins cote alarmante după deschiderea unei anchete a DNA ce îl vizează direct pe Ciprian Ciucu. În loc să mențină disputa în limitele pe care le afișa de fiecare dată (Justiția e independentă!), liderul PNL a ales calea internaționalizării conflictului. Folosindu-se de pârghiile de comunicare deținute la Bruxelles de Siegfried Mureșan, vicepreședinte al PPE.

Sursele de încredere indică faptul că mesajul transmis liderilor europeni a fost unul distorsionat, menit să creeze panică instituțională. Ilie Bolojan și Siegfried Mureșan ar fi susținut că la București se pregătește aducerea extremiștilor la putere, după modelul Ungariei lui Orban.

În aceeași abordare falsă, dosarul lui Ciucu este o „comandă politică” venită direct de la Cotroceni, din partea președintelui Nicușor Dan, pentru a slăbi opoziția sau facțiunile adverse din partide”.

Andronic mai arată că: „Prin această dezinformare, cei doi au încercat să portretizeze România ca pe un stat în care instituțiile de forță sunt folosite pentru eliminarea adversarilor politici, denaturând realitatea procedurilor judiciare. Pe care le considerau independente când era vorba despre adversari politici”.

Tensiunile politice de la București au atins cote alarmante după deschiderea unei anchete a DNA ce îl vizează direct pe Ciprian Ciucu. În loc să mențină disputa în limitele pe care le afișa de fiecare dată (Justiția e independentă!), liderul PNL a ales calea internaționalizării conflictului. Folosindu-se de pârghiile de comunicare deținute la Bruxelles de Siegfried Mureșan, vicepreședinte al PPE.

Sursele de încredere indică faptul că mesajul transmis liderilor europeni a fost unul distorsionat, menit să creeze panică instituțională. Ilie Bolojan și Siegfried Mureșan ar fi susținut că la București se pregătește aducerea extremiștilor la putere, după modelul Ungariei lui Orban.

În aceeași abordare falsă, dosarul lui Ciucu este o „comandă politică” venită direct de la Cotroceni, din partea președintelui Nicușor Dan, pentru a slăbi opoziția sau facțiunile adverse din partide.

Prin această dezinformare, cei doi au încercat să portretizeze România ca pe un stat în care instituțiile de forță sunt folosite pentru eliminarea adversarilor politici, denaturând realitatea procedurilor judiciare. Pe care le considerau independente când era vorba despre adversari politici.”