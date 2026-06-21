Bogdan Glăvan, reacție dură după propunerea lui Pîslaru în conducerea PNL: Ceva unic pe planetă

Profesorul de economie Bogdan Glăvan a comentat decizia lui Ilie Bolojan de a-l propune pe Dragoș Pîslaru pentru funcția de vicepreședinte al Partidului Național Liberal. Propunerea vine în contextul reorganizării conducerii formațiunii, pregătită pentru congresul programat la Romexpo. Discuțiile din spațiul public au fost alimentate de reacțiile apărute ulterior în mediul online.

Glăvan a formulat critici legate de parcursul politic al lui Dragoș Pîslaru și de modul în care acesta ar fi ajuns în zona executivă. Economistul susține că, în campania electorală din 2024, Pîslaru ar fi fost singurul politician care a afirmat explicit că susține creșterea TVA. În opinia sa, acest element a devenit relevant ulterior, odată cu numirea în funcții guvernamentale. Într-o postare publicată pe Facebook, Bogdan Glăvan a scris:

„Dragoș Pîslaru, fost REPER, este singurul politician care a avut curajul să declare în campania electorală că VREA SĂ CREASCĂ TVA. Drept urmare, a fost selectat de domnul Bolojan să fie ministru”, a scris Bogdan Glăvan

Ulterior, profesorul de economie a legat această succesiune de evenimente de ideea unei strategii anticipate privind politica fiscală. El a susținut că selecția lui Pîslaru ar indica o continuitate între declarațiile din campanie și deciziile ulterioare de guvernare, fără a detalia alte elemente contextuale.

„Ceea ce dovedește că creșterea TVA a fost premeditata, doar ca unii au avut curajul să dea pe față, în vreme ce alții au comis o fraudă politică, mergând pe burtă, doar ca să ajungă la putere. Acum domnul Pislaru este propus vicepreședinte al Partidului Național… Liberal. Probabil ceva unic pe planetă, cineva care dorește creșterea birurilor capătă eticheta de „liberal”.

Încă ceva. Dragoș Pîslaru a obținut 2% la alegeri. Dar, cei cu 2% care poartă bască cu Bolojan merită să conducă România, cei cu 2% care nu poartă bască cu Bolojan nu merită”, a punctat Profesorul de economie Bogdan Glăvan.

Într-un alt comentariu, Bogdan Glăvan a făcut referire la propunerea ca Dragoș Pîslaru să ocupe o funcție de vicepreședinte al Partidului Național Liberal. Acesta a pus sub semnul întrebării compatibilitatea dintre opțiunile fiscale exprimate și identitatea politică a formațiunii. Referirea sa a vizat, în mod direct, modul în care sunt definite pozițiile ideologice în interiorul partidului.

Glăvan a afirmat: „Acum domnul Pislaru este propus vicepreședinte al Partidului Național… Liberal. Probabil ceva unic pe planetă, cineva care dorește creșterea birurilor capătă eticheta de „liberal”.

Încă ceva. Dragoș Pîslaru a obținut 2% la alegeri. Dar, cei cu 2% care poartă bască cu Bolojan merită să conducă România, cei cu 2% care nu poartă bască cu Bolojan nu merită”*.

Comentariile sale au fost făcute în contextul mai larg al negocierilor politice privind structura de conducere a PNL și al listelor de vicepreședinți propuși pentru noul mandat.

Lista prezentată de Ilie Bolojan pentru conducerea formațiunii include nume din mai multe zone politice și administrative. Pentru funcția de prim-vicepreședinte a fost propus Dan Motreanu, iar pentru secretar general Robert Sighiartău.

Pe lista de vicepreședinți figurează Mircea Abrudean, Ioan Popa, Siegfried Mureșan, Oana Gheorghiu, Alexandru Muraru, Dragoș Pîslaru, Florin Roman și Gabriela Horga. Propunerile sunt parte a reorganizării interne a formațiunii politice, discutată înaintea congresului extraordinar.

Congresul Național Extraordinar al Partidului Național Liberal este programat pentru duminică, 21 iunie 2026, la Romexpo. Evenimentul urmează să stabilească oficial noua echipă de conducere și direcțiile politice ale partidului pentru perioada următoare.