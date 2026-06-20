Adrian Veștea acuză o epurare în PNL. Spune că partidul riscă să devină „brelocul USR”: Congresul de mâine înseamnă de fapt eliminarea tuturor liberalilor adevăraţi

Adrian Veștea a lansat sâmbătă seară un atac dur la adresa conducerii PNL, cu o zi înaintea Congresului Extraordinar al partidului. Premierul desemnat susține că reuniunea convocată pentru duminică va elimina din conducere liderii liberali cu experiență și va concentra puterea într-un grup restrâns. Adrian Veștea afirmă că actuala direcție a partidului poate afecta identitatea formațiunii și a anunțat că nu va participa la ceea ce numește un „simulacru democratic”.

Adrian Veștea afirmă că viitorul Congres al PNL reprezintă o schimbare radicală a structurii de conducere și susține că numeroși lideri validați prin vot sunt excluși din procesul decizional. Într-o postare publicată pe Facebook, acesta a acuzat conducerea partidului că îndepărtează oameni care au contribuit electoral la rezultatele formațiunii și îi înlocuiește cu persoane fără o istorie semnificativă în partid.

„Trist şi previzibil, Congresul convocat pentru mâine, duminică, 21 iunie, de către preşedintele PNL, Ilie Bolojan, înseamnă de fapt eliminarea tuturor liberalilor adevăraţi din conducerea formaţiunii noastre politice. Practic, întreaga istorie şi toată identitatea partidului sunt aruncate la gunoi. Într-un partid cu 12 preşedinţi de consilii judeţene, cu 1.150 de primari, cu aproape 10.000 de aleşi locali, din conducerea PNL aleasă personal de Ilie Bolojan face parte un singur ales local, primarul Municipiului Reşiţa, domnul Ioan Popa. Este inadmisibil ca aproape toţi oamenii din conducerea partidului care au fost validaţi electoral, care au adus voturi pentru PNL, să fie daţi la o parte pentru venetici şi oportunişti”, a afirmat Adrian Veştea.

Potrivit acestuia, noua formulă de conducere reduce influența liberalilor cu vechime și schimbă echilibrul intern al partidului. Veștea a susținut că persoane intrate recent în PNL urmează să ocupe funcții importante în structura de conducere.

„La schimb însă, doi oameni care au intrat literalmente ieri în partid, unul dintre ei trecut deja prin alte trei formaţiuni politice (toate progresiste), devin parte din cea mai restrânsă conducere a partidului din istoria recentă. Nu e de mirare că, foarte probabil, în curând, şi la propriu, şi la figurat, dacă ceva nu se schimbă, PNL va deveni brelocul USR. Liberali vechi, care sunt în partid de 20-30 de ani, poate chiar de la momentul în care partidul a fost refondat după căderea comunismului, nu îşi găsesc un loc, fiind trataţi cu dispreţ. Mai rău, nu primesc nici măcar posibilitatea de a se exprima, pentru că o armată de boţi atacă online fără încetare într-un desant care ne aduce aminte de modul în care a ajuns Călin Georgescu în turul II al alegerilor prezidenţiale din 2024. Sunt convins că, la un moment dat, instituţiile vor reuşi să pună capăt acestei dezlănţuiri nefireşti”, a reclamat Adrian Veştea.

În mesajul său, Adrian Veștea a asociat schimbările din PNL cu ceea ce consideră a fi o concentrare excesivă a puterii în jurul lui Ilie Bolojan și a avertizat asupra efectelor pe termen lung asupra partidului.

Fostul ministru a susținut că actuala direcție politică riscă să afecteze atât imaginea formațiunii, cât și relația acesteia cu instituțiile statului.

„Îngrozitor este că, din dorinţa domnului Bolojan de a deveni preşedinte al ţării în anul 2030, dacă PNL va rămâne în această zodie nefastă, partidul va fi transformat într-un buzdugan menit să pulverizeze încrederea în instituţiile statului român. Deja, acest proces este vizibil prin atacurile dezlănţuite şi nejustificate împotriva Preşedintelui, împotriva Justiţiei, împotriva Parlamentului şi, în general, împotriva oricui îndrăzneşte să nu fie de acord cu domnul Bolojan”, a afirmat Adrian Veştea.

În același mesaj, acesta s-a adresat membrilor PNL care se declară nemulțumiți de actuala situație și a afirmat că își menține disponibilitatea de a conduce viitorul Executiv.

„Colegilor mei liberali, care astăzi se simt dezamăgiţi, le spun că Partidul Naţional Liberal a trecut prin lupte şi mai grele şi a ieşit învingător. Sper ca, în cel mai scurt timp posibil, să avem un Guvern pe care îmi asum să îl conduc cu responsabilitate, în spiritul valorilor pe care acest partid le apără de peste 150 de ani. Din acest Cabinet, sigur vor face parte mai mulţi liberali decât din Guvernul Bolojan sau din noua conducere care se prefigurează pentru Partidul Naţional Liberal. Sunt optimist că, odată cu instalarea noului Guvern, multe dintre relele petrecute în ultima perioadă vor fi înlăturate şi îndreptate. Aşa cum am spus, prioritatea acum este guvernarea României şi, după atingerea acestui obiectiv, vom putea discuta pe îndelete şi despre ce se întâmplă în PNL”, a susţinut Adrian Veştea.

Poziția exprimată acum de Adrian Veștea vine la doar câteva zile după ce acesta își anunțase intenția de a candida la conducerea PNL și solicitase amânarea Congresului pentru 28 iunie.

Vineri, liderul liberal a anunțat că renunță la candidatură, argumentând că procedura de organizare a Congresului nu oferă condiții egale competitorilor și nu respectă principiile democratice pe care le consideră esențiale pentru partid.

„Consider profund anormal refuzul de a prelungi cu o săptămână termenul pentru Congresul partidului. Nu voi gira printr-o candidatură acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid”, a anunţat Adrian Veştea.

Acesta a precizat că analizează toate posibilitățile de contestare a reuniunii extraordinare, pe care o consideră incompatibilă cu prevederile statutare și legale ale partidului.

Cu o zi înainte de retragerea din cursă, Adrian Veștea își anunțase oficial candidatura la președinția PNL și solicitase mutarea Congresului pe 28 iunie. El declara atunci că dorește să prezinte o moțiune axată pe responsabilitatea față de România și pe un parteneriat politic corect cu președintele țării. Totodată, susținea că partidul are nevoie de o schimbare profundă de viziune și afirma că o competiție desfășurată în condiții egale ar putea reduce tensiunile interne și ar permite păstrarea unității în interiorul formațiunii.