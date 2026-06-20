Ilie Bolojan intră oficial în cursa pentru șefia PNL. Și-a depus candidatura cu moțiunea „Modernizare cu Rădăcini”

Ilie Bolojan a anunțat sâmbătă că și-a depus candidatura pentru funcția de președinte al PNL, înaintea Congresului Extraordinar programat duminică la București. Decizia vine într-un moment tensionat pentru partid, marcat de dispute interne și de controverse legate de formarea noului guvern. Totodată, principalul său potențial contracandidat, Adrian Veștea, a anunțat că nu va mai intra în competiție. Congresul este așteptat să stabilească noua conducere a formațiunii într-un context politic complicat.

Ilie Bolojan a transmis că și-a oficializat candidatura pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal și că intră în competiția internă susținut de o echipă care promovează reforma și modernizarea formațiunii.

Anunțul a fost făcut printr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, cu o zi înaintea desfășurării Congresului Extraordinar al partidului.

„Astăzi mi-am depus candidatura pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal, în cadrul Congresului Extraordinar care va avea loc mâine la București. Candidez cu moțiunea „Modernizare cu Rădăcini”, alături de o echipă care crede în nevoia de reformă, de profesionalism și de responsabilitate în politică. PNL are nevoie de modernizare, dar și de păstrarea valorilor care i-au definit identitatea de-a lungul timpului. Cred într-un partid mai deschis, mai credibil și mai conectat la așteptările românilor. Alături de colegii din Biroul Național, ne asumăm responsabilitatea de a reconstrui încrederea, de a întări partidul și de a oferi o direcție clară pentru viitor. Obiectivul nostru este un PNL unit, puternic și respectat, capabil să răspundă cu seriozitate provocărilor acestei perioade. Vom face tot ce ține de noi să nu ne batem joc de încrederea oamenilor. Echipa alături de care îmi asum acest proiect este formată din: 🔹 Prim-Vicepreședinte: Dan Motreanu 🔹 Secretar General: Robert Sighiartău 🔹 Vicepreședinți: Mircea Abrudean, Ioan Popa, Siegfried Mureșan, Oana Gheorghiu, Alexandru Muraru, Dragoș Pîslaru, Florin Roman și Gabriela Horga”, a scris Ilie Bolojan.

Anunțul vine după o perioadă în care în interiorul partidului s-a discutat despre posibilitatea unei competiții pentru conducerea formațiunii, însă evoluțiile din ultimele zile au schimbat configurația alegerilor interne.

Cu doar câteva zile înainte de votul intern, Adrian Veștea, vicepreședinte al PNL și premier desemnat, și-a modificat poziția în privința competiției pentru conducerea partidului.

Vineri seară, acesta a anunțat că nu va candida împotriva lui Ilie Bolojan la congresul extraordinar programat duminică. Decizia marchează o schimbare importantă față de poziția exprimată anterior.

Cu două zile înainte, Adrian Veștea își declarase intenția de a intra în cursa pentru șefia partidului și îi solicitase lui Ilie Bolojan amânarea congresului până după votul de învestire a noului executiv în Parlament.

Retragerea sa din competiție reduce semnificativ miza confruntării interne și îl lasă pe Ilie Bolojan într-o poziție favorabilă pentru preluarea conducerii partidului.

Congresul Extraordinar al PNL este programat pentru duminică, 21 iunie, la București, într-un climat politic și juridic extrem de complicat pentru formațiune.

Alegerile interne se desfășoară pe fondul disputelor generate de formarea Guvernului Adrian Veștea, al conflictelor dintre diferite grupări din partid și al proceselor deschise de parlamentari liberali împotriva propriei formațiuni.

În paralel, mai multe decizii cu impact politic major au amplificat tensiunile din spațiul public. Printre acestea se numără hotărârea Tribunalului Ilfov de suspendare a unor decizii interne de partid, evoluțiile din dosarul DNA care îl vizează pe primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, considerat unul dintre apropiații lui Ilie Bolojan, precum și decizia definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, prin care liderul USR, Dominic Fritz, a fost declarat incompatibil și nu mai poate candida pentru funcții alese până în anul 2030.

Toate aceste hotărâri au fost adoptate în aceeași zi, contribuind la accentuarea tensiunilor politice înaintea congresului în care PNL își va desemna noua conducere.