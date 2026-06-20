Varujan Vosganian: „Bolojan procedează ca Lenin”. Foștii membri ALDE boicotează Congresul Extraordinar al PNL

Varujan Vosganian a anunțat că foștii membri ALDE integrați în PNL nu vor participa la Congresul Extraordinar al partidului programat pentru 21 iunie, la Romexpo. Fostul lider ALDE susține că actuala conducere liberală refuză să respecte protocolul de fuziune semnat în 2024 între cele două formațiuni. Într-o postare publicată sâmbătă, fostul lider ALDE a acuzat conducerea liberală că nu respectă protocolul de fuziune semnat în 2024. Congresul are loc după ce PNL a aprobat modificări importante ale statutului și reorganizarea conducerii centrale.

Varujan Vosganian susține că decizia de a boicota Congresul Extraordinar este determinată de refuzul conducerii PNL de a aplica prevederile convenite la momentul fuziunii dintre ALDE și liberali.

Potrivit fostului președinte ALDE, protocolul semnat în 2024 stabilea că reprezentarea negociată în structurile de conducere ale partidului urma să fie menținută până la organizarea următorului Congres ordinar al PNL, estimat pentru anul 2027.

„Membrii PNL proveniți din ALDE nu vor participa la Congresul Extraordinar din 21 iunie 2026. ALDE a fuzionat, prin absorbție, cu PNL în anul 2024. Potrivit protocolului, toate prevederile negociate, inclusiv reprezentarea în structurile de decizie, erau valabile până la următorul Congres ordinar care va avea loc, probabil, în anul 2027. Devenit președinte interimar al PNL, Ilie Bolojan ne-a comunicat că nu va respecta înțelegerea cu ALDE, de vreme ce semnătura pe document aparține lui Nicolae Ciucă și nu lui. Așa cum a procedat Lenin când a refuzat să plătească datoriile Rusiei, pe motiv că datoriile le-a făcut țarul și nu el”, a scris într-o postare pe Facebook fostul președinte ALDE.

Fostul lider al formațiunii a precizat că nemulțumirile nu sunt recente și că aceeași poziție a fost adoptată și la precedentul congres extraordinar organizat de liberali.

„Din acest motiv noi am refuzat să participăm la Congresul extraordinar din vara lui 2025 când Ilie Bolojan a fost singurul candidat la funcția de președinte. Nu vom participa nici la acesta”, a precizat Varujan Vosganian.

Acesta a mai afirmat că foștii membri ALDE vor continua să boicoteze reuniunile de acest tip atât timp cât actuala conducere a PNL nu va reveni asupra deciziei privind aplicarea protocolului de fuziune.

În paralel cu disputa privind relația dintre foștii membri ALDE și actuala conducere liberală, Consiliul Național Extraordinar al PNL a aprobat organizarea Congresului Extraordinar care va avea loc duminică, la Romexpo.

Decizia a fost adoptată cu 566 de voturi pentru, 97 împotrivă și 18 abțineri, potrivit anunțului făcut de deputatul liberal Ionel Bogdan.

Tot vineri, Consiliul Național Extraordinar a aprobat și modificarea Statutului PNL, cu 551 de voturi pentru, 128 împotrivă și 3 abțineri.

Conform informațiilor transmise de partid, principalele schimbări prevăd înființarea Biroului Permanent Național ca principală structură de conducere și desființarea Biroului Executiv, considerat nefuncțional. Atribuțiile fostului BEx urmează să fie preluate de noua structură centrală.

De asemenea, liberalii au decis revenirea la alegerea conducerii pe bază de moțiuni și reducerea numărului de prim-vicepreședinți de la patru la unul singur.

Alte modificări statutare vizează înființarea Comisiei Naționale pentru Litigii, organism care va judeca disputele rezultate din sancțiunile aplicate membrilor de partid, precum și clarificarea procedurilor disciplinare interne.

Tensiunile din interiorul partidului nu se limitează la relația cu foștii membri ALDE. O parte a liberalilor contestă inclusiv modul în care a fost convocat Congresul Extraordinar.

Premierul desemnat Adrian Veștea, actual prim-vicepreședinte al PNL, solicitase amânarea congresului pentru săptămâna viitoare, însă propunerea sa nu a fost acceptată. Totodată, Adrian Veștea a anunțat că nu va candida la funcția de președinte al partidului.

În același timp, 16 parlamentari liberali apropiați de Adrian Veștea au deschis o nouă acțiune la Tribunalul Ilfov. Aceștia au cerut suspendarea deciziilor adoptate de Biroul Permanent Național în ședința din 17 iunie, prin care au fost convocate Consiliul Național Extraordinar și Congresul Extraordinar din 21 iunie.

Tribunalul Ilfov a stabilit însă termenul de judecată pentru 3 iulie, după desfășurarea congresului, ceea ce permite organizarea reuniunii partidului conform calendarului aprobat de conducerea liberală.