PNL traversează o perioadă de tensiuni interne, după ieșirea de la guvernare și repoziționarea sa în opoziție. Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a admis public că nu poate fi exclus scenariul în care formațiunea ar putea pierde membri importanți, inclusiv parlamentari, în contextul noilor realinieri politice.

Deși conducerea partidului respinge ideea unei rupturi oficiale, există semnale că o parte dintre aleși ar putea să își reevalueze apartenența politică în funcție de direcția viitoare a formațiunii.

Reprezentanții conducerii liberale au subliniat că apartenența la partid este o opțiune individuală, iar eventualele plecări sunt decizii personale care nu pot fi împiedicate.

În acest context, Ciprian Ciucu a transmis că, în orice partid politic, există momente de restructurare internă, mai ales atunci când acesta părăsește guvernarea. El a făcut referire la situații similare din trecut, când formațiuni politice au pierdut membri în perioade de tranziție.

Mesajul său a fost unul ferm în ceea ce privește disciplina internă: odată ce o decizie este votată în interiorul partidului, aceasta trebuie respectată de toți membrii, indiferent de opiniile individuale anterioare.

Declarațiile apar pe fondul unor speculații privind reconfigurări politice și posibile apropieri individuale ale unor membri PNL de Partidul Social Democrat.

Deși nu există confirmări oficiale privind migrarea unor grupuri parlamentare, liderii liberali nu exclud scenarii în care unii politicieni ar putea opta pentru alte alianțe, în funcție de propriile calcule politice.

Ciprian Ciucu a sugerat că astfel de decizii, dacă vor exista, vor aparține exclusiv persoanelor implicate și nu reflectă o direcție instituțională a PNL.

”Nu! Cum un preşedinte să îşi dorească ruperea partidului?!? Fiecare om este responsabil pentru deciziile pe care le ia. Dacă sunt colegi de-ai mei care şi-ar dori să plece din partidul nostru sunt autonomi, e decizia lor, nu poţi să-i opreşti, ce poţi să faci?!? Evident că nu ne dorim să slăbim partidul, dar dacă vor să plece şi nu se mai regăsesc în actuala conducere, nu se mai regăsesc cu Partidul Liberal Naţional, le e mai bine lângă Partidul Social Democrat, drum bun! Dragoste cu sila nu se poate”, spune acesta.

Decizia PNL de a părăsi guvernarea este prezentată de conducerea partidului drept un moment de reorganizare și redefinire politică.

Potrivit liderilor liberali, această schimbare ar putea reprezenta o etapă de „resetare” internă, menită să consolideze identitatea partidului și să recâștige încrederea electoratului.

Totuși, această tranziție generează și tensiuni interne, alimentând dezbateri privind direcția strategică viitoare.

”Da, dar să ştiţi că, de multe ori, poţi să ieşi mai întărit. Vedeţi dumneavoastră, de-asta v-am întrebat dacă domnul Iftime, un om pe care, de altfel, chiar îl simpatizez… Domnul Iftime e un (n.r.: vrea la guvernare). Dacă zice că vrea la guvernare cu PSD sau oricine spune acest lucru se află în afara deciziei partidului. (…). Eu am învăţat un lucru: cât timp eşti într-un partid, te baţi în interiorul partidului să impui o decizie la vot, dar, după ce s-a votat, chiar dacă nu-ţi convine, urmezi decizia partidului, că d-aia e partid, da?!? Îi urmezi decizia, acest lucru trebuie să se întâmple cu toţi membrii noştri”, continuă el.

În interiorul formațiunii se discută inclusiv organizarea unui congres extraordinar, care ar putea avea rolul de a clarifica direcțiile politice ale partidului.

Surse politice indică faptul că există presiuni pentru o nouă consultare internă, în contextul divergențelor privind strategia post-guvernare. Ideea unui congres ar putea deveni o platformă de validare a unei noi linii politice sau de consolidare a actualei conduceri.

Acest scenariu este văzut ca o posibilă soluție pentru diminuarea tensiunilor și evitarea fragmentării interne.

„Dacă vor să plece și nu se mai regăsesc cu Partidul Național Liberal, le e mai bine lângă Partidul Social Democrat, drum bun. Dragoste cu sila nu se poate. (…) Eu am învățat un lucru și au fost multe momente în care n-am fost de acord cu decizia partidului. Dar am învățat un lucru. Cât timp ești într-un partid, te bați în interiorul partidului să îi impui o decizie la vot prin mecanismele statutare. Dar după ce s-a votat, chiar dacă nu îți convine, urmezi decizia partidului, că de-aia e partid”, a adăugat Ciucu.

Unul dintre principalele mesaje transmise de liderii PNL este necesitatea respectării disciplinei de partid. Deși dezbaterile interne sunt încurajate, odată ce o decizie este adoptată, toți membrii sunt obligați să o urmeze.

În același timp, conducerea recunoaște că fiecare membru are libertatea de a-și continua parcursul politic în afara partidului, dacă nu se mai regăsește în direcția acestuia.

Această poziție evidențiază echilibrul delicat dintre coeziunea organizațională și libertatea individuală în interiorul formațiunii.

PNL se află într-un moment de tranziție politică importantă, marcat de ieșirea de la guvernare, dezbateri interne și posibile reconfigurări de forțe.

Deși conducerea neagă riscul unei scindări oficiale, declarațiile recente indică existența unor tensiuni care ar putea influența structura partidului în perioada următoare.

Evoluția situației va depinde de modul în care PNL își va gestiona unitatea internă și de capacitatea sa de a-și redefini rolul politic în opoziție.

Partidul Național Liberal (PNL) nu intenționează să revină într-o coaliție de guvernare cu PSD, în contextul crizei politice generate de prăbușirea actualei majorități parlamentare. Declarația aparține prim-vicepreședintelui PNL, Ciprian Ciucu, care a precizat că formațiunea liberală își asumă, în acest moment, o poziționare în opoziție.

Potrivit acestuia, decizia transmisă la nivel politic în cadrul consultărilor de la Palatul Cotroceni reflectă opțiunea conducerii PNL de a nu reconstrui actuala formulă de guvernare alături de social-democrați.

În ciuda refuzului unei noi coaliții cu PSD, Ciprian Ciucu a lăsat deschisă posibilitatea susținerii unui guvern minoritar, în anumite condiții politice.

Un astfel de scenariu ar putea include o formulă de guvernare formată din PNL, USR, UDMR și grupul minorităților naționale, dacă PSD nu își asumă conducerea unei noi majorități parlamentare.

În viziunea liberalilor, un astfel de executiv ar trebui să beneficieze de legitimitate politică și susținere parlamentară suficientă pentru a evita instabilitatea guvernamentală.

Referindu-se la posibilitatea ca Sorin Grindeanu să ocupe funcția de premier, Ciprian Ciucu a afirmat că și-ar dori să îl vadă într-un astfel de rol, chiar și pentru o perioadă limitată.

Afirmația sa a fost formulată în contextul evaluării diferitelor scenarii politice post-criză, fără a indica un sprijin politic direct, ci mai degrabă o observație legată de testarea capacității de guvernare.