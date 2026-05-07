Potrivit informațiilor transmise de Ciprian Ciucu, PNL a transmis anterior avertismente în privința colaborării cu PSD, însă acestea nu au fost luate în considerare. Ciucu susține că partidul are acum un mandat clar de a nu mai intra într-o coaliție cu social-democrații și vorbește despre existența unor atacuri sistematice și strategii îndreptate împotriva liberalilor.

Prim-vicepreședintele PNL a explicat că liberalii ar putea reveni la guvernare doar într-o singură situație, respectiv dacă PSD nu reușește să formeze o majoritate parlamentară. În acest scenariu, PNL ar putea accepta asumarea guvernării, însă fără refacerea coaliției cu PSD.

„Am luat decizii politice în care am zis ca nu vom mai face alianța cu PSD, adică am avertizat. Nimeni nu a ținut cont de el. Avem singurul mandat – nu ne mai asumam o coalitie cu PSD. Vb despre atacuri sistematice, strategii la adresa PNL. Daca PSD nu-și asuma un guvern minoritar, poate și-l asuma PNL. Cel mai bine să fie personalitatea politica cu cea mai mare încredere în romania. E foarte greu sa conduci daca ai 10-15% credibilitate, va trebui sa căutam cea mai credibila persoana. Eu cred că poate să fie Ilie Bolojan. Domnul Predoiu este un om cu multa experiența, are acest nivel de încredere de care am vorbit mai devreme, dar nu are nivelul de încredere de care se bucura domnul presedinte Ilie Bolojan. Încerc sa fiu ponderat, nu e bine sa-ti antagonizezi adversarii politici foarte rău. Daca aceasta este propunerea PSD, mergem la cotroceni și Nicusor Dan ne spune ca avem nevoie de un guvern votat, în aceasta ipoteza ar putea să fie acceptat un guvern minoritar cu sorin grindeanu premier. Este președintele lor și as vrea să-l vad măcar câteva luni", a declarat Ciprian Ciucu la Antena 3.

De asemenea, Ciucu susține că relația politică dintre PNL și PSD s-a încheiat și că liberalii nu mai sunt dispuși să participe la o nouă formulă de coaliție cu social-democrații. El a explicat că, dacă PSD refuză să formeze un guvern fără PNL, atunci liberalii ar putea lua în calcul asumarea guvernării într-o formulă minoritară, însă fără refacerea actualei coaliții.

„Noi nu ne mai asumăm o guvernare cu PSD. În cazul în care ei refuză să formeze un guvern fără PNL, în această situație noi ne putem asuma în condițiile unui guvern minoritar. Deci PNL s-ar întoarce la guvernare, dar nu în această coaliție. Noi, în câteva rânduri am luat decizii politice în care am afirmat de la bun început că în cazul în care PSD va dărâma acest guvern, ceea ce s-a și întâmplat, noi nu vom mai colabora cu ei. Nu au ținut cont de asta și au mers mai departe. Ilie Bolojan a guvernat, a tăcut din gură și a fost atacat pe toate părțile, într-un mod planificat. Deci ca PNL să revină la guvernare, PSD trebuie să recunoască faptul că nu poate să formeze un nou guvern, astfel PNL va veni într-o formă minoritară”, a mai spus Ciucu.

Ciprian Ciucu a comentat și posibilele variante de guvernare minoritară discutate în această perioadă, referindu-se atât la scenariul unui executiv PNL-USR-UDMR condus de Cătălin Predoiu, cât și la posibilitatea unui guvern minoritar PSD-UDMR cu Sorin Grindeanu în funcția de premier.

„Față de domnul Predoiu am o considerație specială, pentru că am colaborat cu dânsul în 2016, am rămas în relații mai mult decât decente, chiar bune. Cătălin Predoiu este un ministru competent, este un ministru cu multă, multă experiență. A fost și premier interimar de multe ori. Acum ar trebui să vedem dacă colegul meu Cătălin Predoiu are acest grad sau nivel de încredere despre care am vorbit mai devreme. Politicienii pot fi măsurați prin sondaje de opinie, sunt instrumente științifice. Dar permiteți-mi să lansez ipoteza că nu are nivelul de încredere de care se bucură domnul președinte Ilie Bolojan”, a declarat Ciucu.

Întrebat dacă Predoiu ar putea conduce un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, Ciucu a evitat să ofere un răspuns categoric. Totuși, el a sugerat că fostul ministru al Justiției nu beneficiază de același nivel de încredere publică precum Ilie Bolojan.

„Dacă mergem la Cotroceni și domnul președinte Nicușor Dan, un foarte bun mediator, de altfel, ne spune că România are nevoie de un guvern votat, aceasta este propunerea PSD, iar Partidul Național Liberal agreează să voteze propunerea PSD, oricare ar fi aceea – în această ipoteză ar putea să fie votat acel guvern minoritar”, a susținut Ciucu.

Liderul liberal a susținut și că PSD ar fi încercat, prin inițierea moțiunii, să contribuie la înlăturarea lui Ilie Bolojan din poziția de lider influent al partidului, inclusiv prin intermediul unor persoane din interiorul PNL.

Ciucu a afirmat că ar cunoaște numele unor liberali care ar fi negociat direct cu adversarii politici pentru destabilizarea actualei conduceri a partidului. Totuși, el a admis că nu deține dovezi concrete și a precizat că declarațiile sale trebuie privite cu o anumită rezervă. Chiar și așa, prim-vicepreședintele PNL a insistat că au existat manevre politice de culise care au vizat slăbirea poziției lui Ilie Bolojan și a sugerat că partidul traversează o perioadă de vulnerabilitate internă sub presiunea PSD.

În același timp, Ciprian Ciucu a respins speculațiile privind o posibilă implicare a Nicușor Dan în încercările de îndepărtare a lui Bolojan. El a declarat că Nicușor Dan a fost până acum un partener de încredere și că nu a urmărit destabilizarea Guvernului. Cu toate acestea, liderul liberal a subliniat că relația politică dintre cei doi va trebui confirmată și în viitor prin acțiuni concrete, menținând astfel o anumită prudență în evaluarea colaborării. Întrebat dacă Nicușor Dan îl „urăște” pe Ilie Bolojan, Ciucu a evitat să ofere un răspuns direct și a spus că nu are de unde să știe acest lucru.

Prim-vicepreședintele PNL a vorbit și despre riscul apariției unor tensiuni majore în interiorul partidului. El a admis că există posibilitatea ca un grup restrâns de membri să părăsească formațiunea și să încerce construirea unui nou partid, asemănător modelului ALDE. Totuși, Ciucu a precizat că nu are informații concrete despre existența unui astfel de plan, dar consideră că asemenea situații pot apărea în cazul oricărui partid care trece de la guvernare în opoziție.

Referitor la o eventuală candidatură a lui Ilie Bolojan la alegerile prezidențiale din 2030, Ciprian Ciucu a declarat că este prea devreme pentru astfel de discuții. El a explicat că o asemenea decizie îi aparține exclusiv lui Bolojan și a evitat să ofere o poziție fermă în privința acestui scenariu politic.