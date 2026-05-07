Vicepreședintele PSD, Vasile Dîncu, a afirmat că varianta unui guvern minoritar format din PNL și USR a fost deja respinsă în Parlament, primind 281 de voturi împotrivă, ceea ce arată, în opinia sa, că această opțiune este exclusă.

El a susținut că, în cazul unei noi încercări de învestire, un astfel de executiv ar putea întâmpina chiar și mai multă opoziție, estimând până la 300 de voturi împotrivă, în funcție de dinamica politică.

Dîncu a subliniat că este nevoie de mai mult realism în abordarea actualei situații politice, pentru a evita adâncirea blocajului instituțional.

El a subliniat că PSD nu ar trebui să aibă „niciun fel de contract politic cu AUR” și a reiterat afirmația lui Sorin Grindeanu potrivit căreia intrarea partidului în opoziție nu ar reprezenta un dezastru.

„AUR au vocația de partid contra sistem. Ei se anulează pe sine dacă votează pentru un guvern pe care l-au criticat tot timpul. Evident că ne-a criticat și pe noi ca parte a guvernului și nu trebuie să facem. Nu avem niciun fel de contract politic cu AUR, însă ne bazăm totuși pe faptul că și ei pot să fie previzibili până la urmă în comportamentul lor. Dacă nu, pentru PSD, așa cum a spus-o și președintele, opoziția nu înseamnă a fi un dezastru. E pur și simplu o cale normală prin care partidele se reformează, în care își reconstruiesc ideologiile, programele. Deci e și această posibilitate”, mai afirmă europarlamentarul.

Vicepreședintele PSD, Vasile Dîncu, a declarat că refacerea unei coaliții pro-occidentale rămâne în continuare un scenariu viabil, în funcție de evoluțiile politice.

Acesta a susținut că o eventuală trecere a PNL în opoziție nu ar reprezenta o problemă majoră, având în vedere nivelul actual de susținere parlamentară, și a afirmat că o nouă majoritate ar putea fi construită relativ ușor prin cooptarea altor formațiuni politice.

Dîncu a menționat, de asemenea, că există și varianta formării unui guvern tehnocrat, susținut de un premier independent, în jurul unui program de guvernare acceptat de mai multe partide.

În același timp, liderul PSD a subliniat că nu consideră AUR interesat de participarea la guvernare, apreciind că o astfel de situație ar reprezenta un dezavantaj pentru formațiune.

Totodată, el a afirmat că nu este exclus nici scenariul unui guvern minoritar, dacă acesta ar reuși să obțină sprijin parlamentar pe baza unui proiect comun, considerând că o asemenea variantă este posibilă în actualul context politic.

„Ne așteptăm ca PNL să se țină de cuvânt, să plece în opoziție, după 7 ani în care au stat la putere, în care au avut atâția premieri și totuși de vină a fost unul singur care a venit de la PSD pentru această situație. Au avut mereu ministrul de finanțe, au avut ministrul fondurilor europene și acuma se plâng de faptul că nu avem jaloanele făcute. Deci ar fi bine să stea un pic în opoziție”, mai spune Dîncu.

Victor Ponta a comentat posibilele soluții ale președintelui Nicușor Dan în urma demiterii Guvernului Bolojan, declarațiile fiind făcute în timp ce premierul demis se afla la Cotroceni pentru consultări.

Fostul premier a afirmat că era de așteptat ca inițiatorii moțiunii de cenzură să își asume ulterior formarea unui nou guvern. El a făcut referire și la un episod similar petrecut în urmă cu 14 ani, când, la o săptămână după o moțiune de cenzură, a fost învestit Guvernul Ponta–USL.